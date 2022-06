Rosario Santana presenta ‘Eclipse de marzo’ en Sevilla

La escritora riotinteña Rosario Santana Muñoz presentará en Sevilla su quinto libro, ‘Eclipse de marzo’. La cita tendrá lugar el próximo viernes 10 de junio, a partir de las 19.30 horas, en la Biblioteca Infanta Elena. En el acto participarán, además de la autora, Tomás Sánchez Rubio, escritor y autor del prólogo y Carmen de Vega, que amenizará la tarde con sus acordes al violín.

‘Eclipse de marzo’ es su quinto libro publicado y el primero en el que se funden prosa y poesía. La autora se atreve incluso a poner fecha de origen a este trabajo, que puede datarse el día 14 de marzo de 2020, ya que “a partir de ahí se derraman toda una serie de sentimientos que emergen a través de estas páginas escritas desde la emoción que me provoca este tiempo de virus canalizado en mis propias vivencias y en otras muchas historias que me conmovieron”. En efecto, el libro es fruto de la pandemia de la covid-19, durante la cual la poetisa fue “pintando versos que alumbraron mi memoria y mi nostalgia, para que no me olvide de vivir, para que recuerde que al otro lado del cristal está esperando la vida”. La obra le ha salvado, metafóricamente, y aliviado durante un tiempo muy difícil, y así, “mientras llega la primavera, aquí dentro, a este lado de la ventana me agarro muy fuerte a la escritura, alivio y remedio que me han irradiado luz en este tiempo lúgubre”. El propio Ayuntamiento de Minas de Riotinto, patrocinador del libro, añadió que “pretende ser como una catarsis colectiva que comienza desde la penumbra hasta alcanzar la esperanza”

Rosario Santana Muñoz nació en Minas de Riotinto, donde desde muy pequeña sintió una atracción especial por las letras y el mundo clásico. Licenciada en Filología Clásica e Hispánica, ha residido en Sevilla donde ejerció como profesora de Latín, Lengua Española y Filosofía, principalmente, y también como traductora.

Ha resultado ganadora de diversos premios, concretamente, seis de poesía, dos de cartas de amor y uno de microrrelatos. Entre ellos destacan las tres ediciones consecutivas de la Asociación Al Alba para la Igualdad, del municipio malagueño de Pizarra, el segundo premio ‘Rafael Montesinos’ de Cartas de Amor en Dos Hermanas (Sevilla), el segundo premio de Poesía convocado por el Ayuntamiento de Zahara de los Atunes (Cádiz) o el tercer premio en el Certamen ‘Versos descubiertos’ convocado por la Editorial Círculo Rojo.

Sus publicaciones se inician en 2012 con ‘El susurro del río’, continúan en 2015 con ‘La sombra de la morera’, en 2018 con ‘Lágrimas de amapola’, poemario que fue seleccionado para los premios de la Asociación de Escritores y Críticos de Andalucía, y ‘Huellas de cobre’, publicado en 2019.

Ha participado en numerosas antologías y encuentros, como ‘Versos para la Vergüenza’, ‘Conciencia en llamas’, ‘Se abre el telón’, ‘Poetas de Huelva por la Paz’, ‘Huelva es verso’’ ‘Antología Grito de mujer’ 2018 y 2019 (España y Portugal), ‘Grito de mujer’ en Montilla (2019), o Antología ‘La inopia’ (Sevilla).

Ha leído sus poemas en diversos encuentros de poesía como el de ‘Poetas andaluces de ahora’, en Moguer (2015), el III Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de Cabra y Antología Poética (2019), el I Encuentro Poético organizado por la Fundación ONCE en Sevilla (2019) y otras citas en Sevilla, El Puerto de Santa María o Chiclana.

Forma parte de colectivos como Poetas de la Unión Nacional de Escritores, Poetas de Huelva por la Paz y Noches del Baratillo (Sevilla), y ha organizado el Encuentro Internacional Homenaje a Bécquer, patrocinado por Arte Ahora, en octubre de 2020 en Minas de Riotinto y en 2021 el mismo Encuentro Internacional, homenaje a Frida Kahlo. Un año después, se le otorga el Premio Internacional Frida Kahlo y recientemente ha sido nombrada Académica Asociada de la Academia Española de Literatura Moderna.

Esta presentación en Sevilla de ‘Eclipse de marzo’ se produce tras una serie de actos que comenzaron el pasado mes de noviembre en su pueblo natal, y que continuarán el próximo día 16 de junio en la Biblioteca Al- Ándalus de Córdoba.