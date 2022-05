Los vecinos denuncian intentos de ampliar la ocupación de viviendas en la calle Tharsis

La Iniciativa Ciudadana contra la ocupación de viviendas de la calle Tharsis de la capital ha dado un paso al frente, respaldada por varias iniciativas municipales impulsadas por partidos políticos que exigen al Consistorio poner fin a una situación que dura más de un lustro.

En un escrito enviado a diariodehuelva.es el colectivo subraya que “en las últimas semanas hemos podido conocer gracias a diversos partidos políticos la situación de marginalidad que están viviendo los vecinos de la calle Tharsis, donde el bloque de viviendas nº 4 – 6 se encuentra ocupado en su totalidad por una serie de individuos que no respetan ni conocen las normas más básicas de convivencia, y cuyo actos, parece, gozan de impunidad”.

Hasta ahora, los vecinos de esta zona de la capital han venido denunciando la “contaminación acústica, la insalubridad y la inseguridad”, que a su juicio “gobierna la calle Tharsis”.

Ahora han dado un paso más en sus denuncias y afirman que “diferentes vecinos afirman haber sido llamados a su portero automático por los okupas empleando diferentes técnicas coercitivas para intentar acceder al bloque y ocupar otras viviendas”.

Con esta denuncia que hacen pública quieren dar una vez más la voz de alarma y avisar a vecinos de Las Colonias, Marismas del Odiel y El Carmen. Les instan a tener cuidado a la hora de abrir la puerta y observar las viviendas vacías para evitar la entrada en ellas de forma ilegal o forzada.

En su escrito, ruegan “la actuación por parte de la Administración local y que sus departamentos dejen de escurrir el bulto hacia otros organismos, pues se trata de un asunto totalmente transversal para el Ayuntamiento de Huelva: Asuntos Sociales, Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Hábitat Urbano están (o deberían estar) implicados”.

A juicio del colectivo vecinal afectado “la actuación de la Policía Local es totalmente ineficaz en esta situación y no podemos permitir que los vecinos vivamos con miedo en nuestros propios domicilios, que nuestros hijos no puedan estudiar, que nuestros mayores no puedan descansar, que se venda droga en las puertas de nuestras casas y que solo podamos irnos a la cama cuando los ocupas se acuestan”. Y añaden que “cada día que no se actúa contra este problema de convivencia se corre el riesgo de que una desgracia suceda, accidental o provocada. No esperamos, como siempre suele suceder, a que sea demasiado tarde para actuar”.