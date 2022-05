CSIF se moviliza contra la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos

El sindicato CSIF ha comenzado este miércoles una campaña de movilizaciones que se ha iniciado con una concentración de protesta en la subdelegación del Gobierno, repitiéndose de forma simultánea a nivel nacional, por la mejora del empleo público, la recuperación de derechos de los empleados públicos y contra la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo, que supone más del 15% en la última década. A esta concentración se ha sumado la organización JUSAPOL, en representación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, “para hacer un frente común ante la injusticia que están sufriendo los trabajadores del sector público que han sido la hucha donde las diferentes administraciones han metido la mano ante cualquier crisis económica o financiera de las que nunca han sido culpables”, explicaba el presidente provincial de CSIF en Huelva, Juan Manuel Quilón.

En este sentido, el portavoz sindical ha recordado que “llevamos contribuyendo al Pacto de Rentas desde 2010, pero el Gobierno se niega a negociar una subida salarial. Los empleados públicos necesitan sueldos acordes al trabajo que desarrollan y no pueden seguir sufriendo más recortes”. Ante la ausencia de negociación y diálogo por parte de la Administración para recuperar los derechos perdidos, “CSIF inicia hoy un calendario de movilizaciones que tendrá su continuidad con más iniciativas a nivel autonómico, el próximo 22 de junio en Sevilla, y también en el ámbito nacional en el mes de septiembre”, precisaba Quilón.

Desde CSIF se ha asegurado que “los empleados públicos se sienten maltratados ya que, a la pérdida de poder adquisitivo hay que sumar el déficit y el envejecimiento estructural de las plantillas y la alta de temporalidad de empleo en el conjunto de las Administraciones Públicas”. En concreto, en la provincia de Huelva hay, actualmente, más de 33.000 trabajadores y trabajadoras del sector público que se ven afectados por los recortes acumulados en derechos salariales y laborales.

El presidente provincial de CSIF también ha hecho alusión a la labor del colectivo durante la pandemia: “el conjunto de empleados públicos ha realizado un sobreesfuerzo para que el país saliera adelante y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes dificultades que han tenido que asumir las plantillas del SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuerzas de Seguridad”.

Por ello, la central sindical exige que “se les conceda los recursos justos y necesarios para que puedan seguir realizando su trabajo al servicio de toda la ciudadanía con la misma efectividad y profesionalidad demostrada en los últimos años”.

Empleo público

Junto a la pérdida de poder adquisitivo, CSIF ha alertado sobre la alta temporalidad en el empleo en las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 29,2% en Andalucía. Si bien en el último año la cifra de empleados públicos ha crecido un 8% en la provincia onubense hasta llegar a los 33.411 trabajadores, CSIF ha alertado hoy de que se trata, en su mayoría de personal temporal. En este sentido, el presidente provincial de CSIF ha advertido de que “se necesita mayor personal estructural y que se amplíen efectivos para prestar los servicios públicos esenciales y que las ofertas de empleo que se van aprobando son bienvenidas pero insuficientes y, además, deben ejecutarse”. Quilón recordaba que “la pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto las carencias del sector público en materia de recursos humanos, especialmente en ámbitos esenciales como la Sanidad y la Educación. Por eso, ahora es momento de que la Administración dimensione adecuadamente los servicios públicos con empleo de calidad”.

Otra de las reivindicaciones de CSIF en la concentración de hoy ha sido el desarrollo y la implantación real del teletrabajo ya que en la Administración General del Estado (AGE) no existe aún una normativa específica, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara. Se ha criticado, igualmente, que la modalidad laboral no presencial no haya sido una prioridad tampoco para la Junta de Andalucía, donde aún no se ha desarrollado un protocolo concreto al respecto.

Finalmente, en la concentración de protesta celebrada hoy, desde CSIF se ha querido en poner nuevamente “la profesionalidad y la dedicación de los trabajadores de lo público, que son los que han hecho posible, especialmente en la pandemia, el mantenimiento de servicios públicos esenciales para la ciudadanía”.