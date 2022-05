Llega el momento más esperado: cuando ELLA diga

Reportaje gráfico y vídeo: Hermandad Matriz/Diariodehuelva.es

Almonte acoge este fin de semana la función principal y procesión de la Virgen del Rocío por sus calles. Un bello preámbulo a lo que será el momento culmen tras más de dos años de estancia en su pueblo, el traslado a la aldea de El Rocío de la Patrona. Pero eso será el 29 de mayo y luego la Romería Universal por Pentecostés recién estrenado junio.

La Virgen está en Almonte desde el Rocío Chico, en agosto de 2019. La pandemia de Covid lo infectó todo y bloqueó hasta las tradiciones más arraigadas.

Antes del alba de este magnífico domingo de mayo (Que sea en Mayo, dijeron los almonteños) ha tenido lugar este sábado la Función Principal.

Acto presidido por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Para dar paso al simpecado de la Hermandad Matriz que recorrió las calles por donde este domingo será llevada la Blanca Paloma, de Reina como es de Almonte.

Y llegará el alba dominical. La cita. La Virgen del Rocío, está dicho, con sus galas de Reina recorrerá hoy su pueblo. Un pueblo que espera las 8 de la mañana para abrazarla en la iglesia de la Asunción donde lleva demasiado tiempo, aunque poco para los que han ido a visitarla a diario desde entonces.

No hay hora para su salida pero no pasará mucho tiempo desde las 8 AM, hay ansiedad en el ambiente por llevarla cuando ELLA diga.

Sin ir más lejos, en 2006 la imagen partió minutos antes de las ocho de la mañana. En 2013, los almonteños tomaron en volandas las andas de la Virgen a las 8:40 horas, justo una hora después del amanecer.

Hoy, sobre los cielos de la Virgen del Rocío desfilarán templetes, arcos y atrezos que rememoran el barroco, el gótico o las reminiscencias andaluzas de estas construcciones efímeras que nos ofrecen estampas sin igual.

Serán inmortalizadas en estos días por los centenares de miles de visitantes que se acercarán hasta Almonte a disfrutar esta festividad universal.

Aunque cada palmo de terreno tiene una singularidad especial, el paso de la imagen por la sede social de la Hermandad Matriz de Almonte y la ‘petalada’ desde la Casa Consistorial a la entrada de la catedral efímera son dos de los momentos más icónicos.

La Virgen estrena nuevas andas. Se busca que su peso sea más ligero y se eviten esos vaivenes e inclinaciones que tanto disgustan pero que ya son parte de la estética procesional.

Tres ingenieros almonteños han trabajado para conseguir el objetivo, liderados por José Moreno.

Cambia el revestimiento interior del palio, ahora de seda bordada en oro realizado en el taller Calderón de Jerez. La peana, por Ramón León, rememora aquellas andas de los años 30.

Función

En el caso de la Función de este 22 de mayo, queda prohibido el estacionamiento y la circulación en el sector 1 (recorrido de la Virgen) desde el 21 de mayo a las 15.00 horas hasta el 22 de mayo a las 22.00 horas. Aquellos vecinos que tengan su residencia en el sector 1 podrán acceder a sus garajes hasta las 07.00 horas del día 22 presentando su DNI y tarjeta de residente expedida por el Ayuntamiento.

Queda prohibido el acceso al Sector 2 a todos aquellos vehículos cuyos propietarios no tengan residencia en el Sector 1 o Sector 2 desde el 21 de mayo a las 15.00 horas hasta el 22 de mayo a las 22.00 horas. Los vecinos que residan en esta zona podrán estacionar en la vía pública del sector 2 durante el período de limitación anteriormente indicado, salvo en las vías de evacuación. Todos estos horarios podrán ser modificados a criterio de las Autoridades Competentes por razones de seguridad.

El Ayuntamiento tendrá habilitadas bolsas de aparcamientos desde el día 22 de mayo a las 08.00 horas ubicadas tras el Hotel Tamborilero, detrás del Polígono Industrial El Tomillar, en la zona del Pocito, junto al Parque Alcalde Mojarro, tras el Colegio Público La Huerta y junto al IES Doñana. Asimismo, el apeadero de autobuses de la empresa Damas quedará emplazado junto a la Plaza Fuente de las Damas.

El Plan de Emergencias Municipal de Almonte se activará el día 20 a las 15.00 horas y será desactivado a las 00.00 horas del día 22, mientras que el Plan de Emergencias territorial de Andalucía en la provincia de Huelva se preactivará el día 22 a las 07.00 horas y se desactivará a las 23.00 horas.

Las salvas, a salvo

El Ayuntamiento de Almonte, con permiso de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, logra recuperar para la procesión las salvas de escopeta. Un estruendo que anuncia la que se avecina. El día 22 se podrán realizar las salvas desde las 8,00 horas de la mañana y hasta las 00,00 horas. Bueno, hasta cuando la Virgen se recoja.

Para que las personas mayores y dificultades de movilidad puedan ver la procesión, el pleno del Ayuntamiento de Almonte destina los soportales de la Casa Consistorial y la Plaza de España como lugares reservados.

Canal Sur Radio y Televisión conectará en directo con Almonte y realizará este domingo un seguimiento especial de la salida extraordinaria de la virgen del Rocío por las calles de su pueblo.

youtu.be/nQtZFZfmwW0