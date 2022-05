Nueve artistas onubenses rinden este viernes tributo a Bob Marley en Las Tardes del Foro

El mejor reggae llega mañana a Las Tardes del Foro, el ciclo musical de la Diputación de Huelva dedicado a artistas onubenses. Será de la mano de ‘One Love’, el Tributo a Bob Marley con el que nueve artistas onubenses rinden el mejor homenaje posible al músico jamaicano: interpretando sus temas y haciendo bailar al público.

Tras muchos años con ganas de formar este proyecto y muchos intentos de “crear un buen, fiel y trabajado tributo a este mito de la música”, ‘One love’ se ha consolidado como una banda creada por músicos onubenses para rendir culto y tributo a uno de los nombres mas importantes e influyentes de la historia de la música. Un compositor y un líder que nos dejó un legado de canciones y mensajes que siguen recorriendo las radios, conciencias y altavoces de millones de oyentes en todo el mundo.

La misma semana que se cumplen 41 años de la pérdida del músico, el público de Las Tardes del Foro disfrutará de esta recreación de su vida y obra realizada “con mucho amor, mucho respeto, y enamorados de este fenómeno musical y personal que fue Bob Marley”. Tres guitarras, bajo, batería, teclado y tres voces a los coros acompañarán los temas del músico, que ya son universales.

Para muchos, Bob Marley no es solo un compositor o un cantante: es fuente de inspiración por su música y fuente de motivación por sus mensajes y enseñanzas. “Esas frases y esas canciones que nos obligan a amarnos, a respetarnos, a conocernos y a saber que la verdadera felicidad está en uno mismo. Que el dinero no lo compra todo y que el camino no es la comparación”, afirma la formación.

Eso significa Marley. “Por ello este concierto, este día tan especial y esas cientos de horas de trabajo, irán dedicadas al propio Marley que está en el cielo. A los Marleys que se fueron hace tiempo y a los Marleys que nos han dejado hace muy poco. Por todo lo que nos han enseñado y nos han hecho disfrutar”.

Un hombre eterno que será recordado y homenajeado en Huelva. Una serie de canciones que pasaron hace muchos años a formar parte de la historia de la música que serán interpretadas por músicos onubenses de dilatada trayectoria. Son Juan Miguel Silva, cantante de la banda del Ambigú; Santi Vasallo, guitarrista con mil batallas a sus espaldas; Pablo Vázquez, miembro también de formaciones como Black Cats o Flazz Trio; el curtido guitarrista Daniel Enrique; Miguel Calero, omnipresente batería en multitud de formaciones como Jaramago Joe, Rusty River o Boludos Death; Manuel J. Castilla, habitual también de Jaramago Joe y Juanita Calavera. A todos ellos se suman tres de las mejores voces femeninas que ha dado nuestra tierra en los últimos años como son Patricia Mesa, Rosa Cabrera y Toñy Portillo. Una lista de amigos y músicos de gran trayectoria que han demostrado su talento dentro y fuera de la provincia de Huelva.

Las Tardes del Foro tienen la vocación de llenar de contenido cultural el espacio del Foro Iberoamericano, ofreciendo al público un concierto gratuito al mes, de artistas de la provincia Huelva. En lo que va de año se han subido al escenario rabideño la bailaora sanjuanera María Canea, Penélope Watson, Sinfonietta Colombina, Palodulce y John Conde.