La IV Ruta Moto-Solidaria organizada por CSIF recoge 1.000 kilos de alimentos

La cuarta edición de la Ruta Moto-Solidaria organizada por el sindicato CSIF ha conseguido recoger 1.000 kilos de alimentos no perecederos en beneficio de Cruz Roja que se entregaron antes de iniciar el recorrido por un equipo de voluntarios de la ONG. Después de dos años sin poder celebrarse por la pandemia, este evento solidario ha congregado más de 200 motocicletas y 250 personas que donaron un mínimo de tres kilos de alimentos para participar en la ruta.

Las motocicletas, llegadas en su mayoría de diferentes localidades de la provincia así como de otros puntos de la comunidad, principalmente de Sevilla, partieron a las once y media de la mañana desde el mirador de El Conquero para iniciar el trayecto de alrededor de 100 kilómetros por diferentes municipios onubenses haciendo un recorrido por los Lugares Colombinos. Todo el itinerario se desarrolló sin incidentes llegando a los más de cuatro kilómetros de comitiva en carretera.

Después de una hora y media de ruta por municipios como San Juan del Puerto, Palos de la Frontera o Mazagón, las 200 motos llegaron a la capital onubense, sobre la una de la tarde, para realizar un recorrido de exhibición de más de treinta minutos antes de llegar de nuevo a las explanadas del mirador de El Conquero.

En algunos momentos de la jornada, se llegó a congregar más de trescientos asistentes quienes se dieron cita para participar en un amplio programa de actividades, posterior al recorrido en moto, que se inició con una comida de convivencia y hermanamiento. Además, se organizaron conciertos, animación y sorteos, y se entregaron trofeos en distintas categorías: a la persona motera más lejana; al Motoclub con más inscritos y a los participantes de mayor y menor edad.

El presidente de CSIF en la provincia onubense, Juan Manuel Quilón, ha querido agradecer la repuesta recibida después de dos años de parón por la crisis sanitaria de la Covid-19, destacando “la participación de más de 200 motos y 250 personas en un evento solidario que ya es un referente no sólo en Huelva sino también en otras provincias andaluzas”. En este sentido, subrayaba “la generosidad y la implicación no sólo en el colectivo de moteros sino de la sociedad en general ya que se han recibido donaciones de alimentos de personas que no participaban en la ruta”.

El máximo responsable de CSIF en la provincia incidió en el carácter solidario de la ruta que se enmarca dentro la línea de Acción Social del sindicato, “uniendo el motociclismo con los valores de solidaridad y hermanamiento”. Además, se promociona turísticamente la provincia. Quilón afirmaba que “nuestra labor como sindicato también incluye un rol como agente social y esto nos hace implicarnos con los onubenses, con la sociedad de Huelva y con la provincia con eventos como éste, innovadores, que están abiertos a cualquier persona que tenga interés en participar”.

El evento ha contado, en esta cuarta edición, con el patrocinio del Grupo Conquero Automoción y la colaboración de Cruz Roja, Mandala Mirador y Ecomobility.