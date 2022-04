Carolina Marín se acuerda de Huelva antes de debutar en el ‘Euro’ de Madrid

Todo está listo para la esperada reaparición de Carolina Marín. La mejor deportista onubense de la historia lleva once meses sin competir, tiempo que ha invertido en recuperarse de una grave lesión. Ahora, en vísperas de debutar en el Campeonato de Europa de Madrid, nuestra volantista se siente al cien por cien: “si no sintiera confianza en la rodilla, no volvería a competir“, sentencia.

La expectación por ver de nuevo en acción a la Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y quíntuple Campeona de Europa es máxima. El Centro Municipal Gallur ha colgado el cartel de no hay billetes. Pese al respaldo de los madrileños, Carolina tiene claro que “lo más bonito habría sido jugar el Mundial de Huelva, pero era demasiado pronto y hubiese sido arriesgar la rodilla“.

Estreno frente a Tomalova

Pese a su larga inactividad, Marín parte como cabeza de serie número uno. No en vano, no pierde un partido en un Europeo desde el 19 de abril de 2012, cuando contaba con 18 años. Su global en el torneo continental es de 52 victorias por 1 derrota. Mañana debutará frente a la checa Katerina Tomalova, número 122 del ránking mundial de la BWF. El choque está fijado a las 19.40 horas.

-LOS EUROPEOS ABSOLUTOS DE CAROLINA MARÍN