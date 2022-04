Manuel Delgado: “Me duelen las consecuencias económicas que ha traído el maldito virus”

Y aquí sigues, después de 20 años. El balance, ¿Tu resumen?

Gardel dice en su tango que es un soplo la vida, que 20 años no es nada… En Huelva he vivido momentos felices y amargos. Si los pongo en una balanza, pesan más los buenos momentos que los malos. En Huelva he cubierto muchas de mis expectativas personales y profesionales, incluso las he superado con creces. He disfrutado de tiempo libre, he escrito en 3 periódicos onubenses en diferentes etapas, ejerciendo uno de los géneros periodísticos que más me gusta, el articulismo de opinión… Un recuento biográfico que quedaría incompleto si no digo que Huelva y el destino me ha deparado conocer a alguno de mis mejores amigos, dentro y fuera de la profesión. Uno de ellos es Ginés Rodríguez, el taxista que cada noche me lleva de la radio a casa. Ginés es una persona honesta, íntegra, que conoce

mejor que nadie la dureza del mundo del taxi.

Otro de mis mejores amigos es el periodista Luís Eduardo Siles, un vocacional del oficio que ha trabajado mucho y bien: ha sido Jefe de Informativos de la Cadena Ser en Huelva, corresponsal del diario El País, director del periódico Odiel Información…

En mi memoria guardo una anécdota que me ocurrió con Luis algunos años después de que yo llegara a Huelva y que ratifica su grandeza como ser humano.

Una noche compartíamos cervezas y conversación en el bar 1.900, en el centro de Huelva, él, la periodista del diario El País Lidia Jiménez, y yo. Le

gasté una pequeña broma que noté por su cara y su respuesta que no le hizo mucha gracia. Tengo para mí que para restar cierta tensión al momento y para que siguiéramos la noche en un ambiente distendido, me dice: “Manolo, quédate un momento con Lidia, vivo cerca, en la calle Alonso Pinzón, voy a casa y vuelvo enseguida”. La compañera Lidia, que se percató de mi inoportuna broma, no podía contener la risa y me comenta irónica entre carcajadas: “A lo mejor ha ido por una pistola… yo que tú salía corriendo”.

A los diez minutos vuelve Luís, y cuál sería mi sorpresa cuando lo veo entrar por la puerta del bar con un libro debajo del brazo, muy sonriente, y me dice: “Me quedan muy pocos ejemplares, pero te regalo uno, es una recopilación de los mejores artículos que he publicado en mi periódico”. A Luís, para apreciarlo hay que conocerlo de verdad. Debajo de su porte de actor y su seriedad hay una buena persona que se refleja en su escritura.