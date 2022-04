El PSOE pide bajadas de ratios para evitar el cierre de unidades escolares

El cierre de unidades educativas por parte de la Junta de Andalucía puede echar el cerrojo a más colegios públicos en Huelva como ocurrió con el CEIP Tres de Agosto.

Así se ha puesto de manifiesto en un encuentro que ha mantenido la secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A, la onubense Susana Rivas, y el portavoz de la Ejecutiva Provincial de PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, con representantes de las AMPAS de los colegios San Fernando y Prácticas de la capital.

Para Susana Rivas, “es evidente que se está produciendo una merma en la educación pública que hemos denunciado siempre desde el Partido Socialista y, por supuesto, apoyamos las reivindicaciones de las AMPAS de estos dos colegios que están sufriendo las consecuencias de estos recortes del Gobierno andaluz”.

De hecho, “se van a quedar con una única unidad educativa en Infantil en el próximo curso escolar de las tres que han tenido estos dos años atrás”, ha subrayado la representante socialista. Por tanto, “nos unimos a esa demanda que le están haciendo a la Delegación de Educación, poniendo sobre la mesa la criba en la educación pública, mientras que no se produce ese cierre de unidades educativas ni en los colegios privados ni concertados”.

Como ha expuesto Laura Limón, del AMPA del CEIP Prácticas, “es la segunda vez que estamos peleando por el recorte de las unidades públicas en tres años, concretamente en la zona de escolarización tres de Huelva, una zona muy presionada porque en los últimos años hemos visto cómo se recortan las unidades en la pública y siguen todas las unidades de la privada-concertada”, ha espetado.

Asimismo, ha agregado que “hemos pedido que se hiciera una revisión año a año de este recorte, pero alegan que son temas de natalidad y este año nos han dicho que responde a reajustes financieros y económicos, con lo cual aquí estamos para decir que efectivamente el CEIP Prácticas va a perder una línea este año, en el CEIP San Fernando sí la va a mantener, mientras que el año pasado fue al contrario, la mantuvimos nosotros y el San Fernando perdió una línea”.

“Estamos aquí para reivindicar que con este tipo de recortes puede que ocurra lo mismo que con el Tres Carabelas, un colegio público en Huelva que se ha cerrado este curso y, con estos precedentes, esto nos pueda ocurrir dentro de unos años”, ha subrayado la representante del AMPA.

El Partido Socialista ha mostrado su “gran preocupación por esta situación, ya que en los años de Gobierno que lleva la derecha en Andalucía han cerrado alrededor de 115 unidades educativas en la provincia” y ha lamentado que la respuesta de la Consejería sea que se está produciendo un descenso de la natalidad.

Para Susana Rivas, “hay muchas formas de hacer las cosas y la fórmula no es cerrar unidades educativas ni cerrar colegios de educación pública, sino que la opción pasa por las bajadas de ratio; también por ese apoyo a las necesidades educativas específicas que nos va a permitir que en los centros se pueda ofrecer una educación pública de mayor calidad; que haya más profesorado y que este trabaje en unas condiciones laborales mejores; que haya más equidad en la educación y que se pueda aplicar la nueva Ley estatal de Educación, la LOMLOE, que esa es otra cuestión que estamos sufriendo en Andalucía, en la educación publica, que la Junta no la está aplicando y eso genera también mucho desconcierto sobre todo en todos los centros de educación de pública. La LOMLOE permite que las comunidades autónomas bajen la ratio si así lo decide el Gobierno andaluz y aquí no se está haciendo”.

“Por lo tanto, desde el PSOE, una vez más, exigimos al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, que se ponga las pilas, que apueste por la educación pública y le haga un guiño al igual que se lo está haciendo a la concertada y la privada; y que se ocupe más del bienestar de la ciudadanía”, ha concluido.