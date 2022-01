José Domínguez Dávila: “En periodos de crisis sobreviven el ingenio y el liderazgo”

Tu mujer y tu hija han estado trabajando junto a ti mucho tiempo ¿cómo se lleva eso de estar trabajando con el núcleo familiar?

Compartir familia y empresa es algo que se debe trabajar cada día, habría mil historias que podría compartir, anécdotas o truquillos que utilizábamos para poder darle oxígeno a separar lo profesional de lo familiar…

Una de mis frases siempre ha sido “Querer es poder”, soy más soñador y Pilar incluso teniendo una visión más realista, siempre ha estado a mi lado y ha confiado en mí incondicionalmente. Así ambos hemos compartido las dos visiones para luchar,

✓ Con compromiso y pasión por el mismo objetivo

✓ Con conexión, implicación y comunicación intensa, a veces extensa…

✓ Confianza y respeto, en una empresa es muy importante para mantener equipos

unidos y comprometidos

✓ Y una gran dosis de coraje, no puedes ser empresario sin coraje

En periodos de crisis sobrevive el ingenio y liderazgo.

Le he puesto constancia y pasión a mi trabajo, soy un gran observador y como decía antes, en mi bolsillo nunca faltó el ingenio. Desde que de jovencito contraté a un chofer y obtuve beneficios, para mi hay muchos tipos de resultados, no solo el económico, nunca me ha faltado el ingenio.

Las personas a veces se centran en “no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo el material, no tengo el conocimiento”… si yo me hubiera centrado en eso, nunca hubiese emprendido, ni alcanzado tantas metas en mi vida. “Querer es poder”.

El buen trato, la honradez, y mi palabra son inamovibles en mis valores, aquellos que me enseñaron con su ejemplo y con mucho amor mi madre Rosario Davila y mi padre José Dominguez.

También tengo una larga lista de defectos que no voy a decir, por puro pudor y edad, sin embargo, y siendo como soy, he recibido muchísimo: Amigos, respeto, cariño, gratitud, abrazos, reconocimientos, unas cuantas placas conmemorativas y elogios que no me tomo muy en serio, diría ¡anda ya!

¿Cómo se miran a los empresarios?

Hace poco oí: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”