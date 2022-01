Revuelo en el centro de la capital por un hombre herido que quedó tendido en la calle

Un hombre tuvo que ser asistido por los servicios sanitarios en la noche de ayer, al haber sido hallado tendido en el suelo un poco antes de las 23:00 de la noche con bastante sangre a su alrededor, al comienzo de la calle La Fuente, en la zona de la Palmera del centro de la capital.

El suceso causó un tanto de revuelo entre transeúntes que, se preocuparon por el estado de salud del hombre que, a priori, se mantuvo inmóvil en el lugar del hallazgo a pesar de que agentes de la policía intentasen hacerlo reaccionar.

Los servicios de emergencia que se personaron en el lugar, consiguieron hacer levantar al herido, el cual necesitó ‘in situ’ un vendaje en su cabeza, de donde probablemente vendría el charco de sangre en el que se encontraba el mismo.

Al lugar acudieron dos ambulancias, en las que una de ellas se fue el herido. No se tienen datos de qué pudo haberle sucedido a este hombre, el 112 no tiene información al respecto. No se sabe si pudo ser un accidente o una agresión.