Trigueros presenta su cartel y la revista en Honor a San Antonio Abad 2022

Anoche finalizaba el acto de presentación de la Revista del Santo y el cartel del Santo para este año 2022. El evento tuvo lugar en el Teatro Municipal de Trigueros con un público limitado al 50% del aforo del sitio.

Aunque por motivo del covid las fiestas han quedado oficialmente suspendidas, como ya anunciaba días atrás el propio alcalde y ya pasara en 2021, el Ayuntamiento de Trigueros ha seguido adelante con la Revista que edita cada año y el propio cartel.

El acto comenzaba con la intervención de Irene Montiel, concejala de cultura y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Trigueros, quién daba la bienvenida a los asistentes y tras unas breves palabras, daba paso a Cristóbal Romero, alcalde de la localidad.

El edil, que se dirigía a los asistentes trasmitiendo el mensaje que traslada a los triguereños y triguereñas en el saluda de la revista, abordaba también la difícil decisión de tener que suspender las fiestas por segundo año consecutivo aludiendo a la responsabilidad de todas las personas y anteponiendo la salud, tan importante en los tiempos que corren. Además, Cristóbal, era el encargado de presentar al creador del cartel anunciador de las fiestas para este año, el artista onubense Chema Riquelme.

Tras descubrir la obra, el artista daba fe de sus sensaciones a la hora de realizarla y como había sido todo el proceso: “Ha sido un reto muy grande, donde después de haber visto todos los carteles anteriores cuesta trabajo no ponerse nervioso por las exigencias que hay a la hora de presentar una obra para unas fiestas tan grandes como las de San Antonio Abad” “La idea que tenía en principio la cambié totalmente porque quería hacer que el pueblo de Trigueros estuviera contento con la obra” “Tiene una característica muy particular y es que es el único cuadro que no está representado en la calle sino dentro de la ermita, ha sido como algo premonitorio… quería hacer algo diferente y lo diferente es todo lo que se ha vivido de estar todos confinados, en nuestras casas…” “Espero que la obra sea llamativa y represente a todos los triguereños y triguereñas. Para mí ha sido de los cuadros donde más he disfrutado, podía echar 14 y 15 horas seguidas sin parar de pintar. Me tenía totalmente enganchado y entusiasmado, ha sido un verdadero disfrute”

Acto seguido, y tras la intervención artística de la joven triguereña Lucía Beltrán, quien también actuaba al inicio del acto interpretando algunas piezas con letras de autores locales sobre San Antonio Abad, Irene Montiel regresaba al escenario para presentar a la representante de la Comisión de la Revista del Santo, Auxiliadora Pérez, quién aludía al trabajo realizado en esta edición de la publicación anual que realiza el Ayuntamiento y que da cabida a trabajos relacionados principalmente con Trigueros, su historia, cultura, patrimonio, con sus centros educativos, asociaciones y hermandades, entre otros, desgranando cada una de las partes que conforman la revista.

Finalmente, era Cristóbal Romero quién cerraba el acto lanzando unos vivas al Patrón de Trigueros.