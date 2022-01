Los universitarios infectados de Covid-19 no se quedarán sin exámenes

Más de 10.000 estudiantes universitarios volverán a las aulas de la UHU a partir del próximo lunes. Y lo harán con una tasa de infección por coronavirus disparada, con cifras altísimas: la incidencia acumulada en la franja de los 20-29 años (la edad más cercana a la universidad) es de 2.084 en Huelva (2.446 en Andalucía).

Al contrario que en otras universidades andaluzas, Sevilla por ejemplo, donde se desplazan cientos de estudiantes onubenses, la de Huelva no celebra los exámenes del primer cuatrimestre de forma inminente. Pero muchos de ellos se hacen estos días una pregunta: ¿perderemos la convocatoria en caso estar contagiados por Covid?

En Huelva aun no hay una respuesta a esta cuestión. Lo que se sabe, de momento, es lo que salió de la última reunión entre el Ministerio y las respectivas consejerías de Educación: Los estudiantes universitarios que -o bien por contagiarse, o por estar aislados al ser contacto estrecho y no estar vacunados- no se podrían presentar a los exámenes de enero.

No obstante se puso sobre la mesa la posibilidad de tener una segunda oportunidad para no perder esa convocatoria. Por lo menos en eso anda el Ministerio, que ratificó la absoluta presencialidad en los campus tras las fiestas navideñas. De igual forma se pronunció el consejero andaluz, Javier Imbroda, sobre la presencialidad.

“Estamos trabajando con las universidades para que esos estudiantes (miles a estas alturas) no pierdan la convocatoria de examen y tengan la posibilidad de buscar una segunda oportunidad si en ese momento concreto están en una situación pandémica“, avanzó el ministro Subirats tras la conclusión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en un contexto de repunte de contagios agravado por la variante ómicron a todos los niveles aunque, como se ve y se espera, especialmente entre las edades universitarias y escolares.

Habrá presencialidad. Eso está claro. La única cuestión a aclarar afecta a los alumnos contagiados que no puedan acudir a los exámenes.

Ahora los rectores tratan de concretar el cómo se gestionarán los exámenes y cuál será el procedimiento para verificar la incapacidad de un alumno para presentarse a la prueba.

Algunas comunidades han exigido un protocolo para que los alumnos confinados no pierdan convocatorias de exámenes. “Debe articularse una metodología ágil, rápida y segura para homogeneizar la garantía de los alumnos a tener los mismos derechos que si fueran personal trabajando con una baja, es decir, asegurar que no pierdan la convocatoria a examen por estar confinados”, apuntan las propuestas.

Las universidades, entre ellas la de Huelva, están readaptando en estos momentos sus planes de contingencia, que ya se presentaron el año pasado y el septiembre de 2021, a la evolución pandémica creada por la explosión de contagios que conlleva la variante ómicron.

En el caso de los exámenes, se conoce un protocolo pactado en la Conferencia de Rectores para diseñar el sistema que posibilite que los alumnos contagiados no pierdan su derecho a examen. Esa prueba se tendrá que pactar con los profesores, las fechas… aunque será cada universidad quien tendrá que ofertar esa repesca.

Situación actual en la Universidad

En estos momentos:

No se debe acceder al Centro si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

Personas con sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, dolor de garganta, ) asociada con la COVID-19.

Personas con test positivo en COVID-19.

Ambas circunstancias se han de comunicar a la universidad de Huelva para recibir las instrucciones que procedan.

Aislamiento: En esta situación no puede incorporarse a la actividad académica o laboral. Deberá aislarse durante 7 días y reincorporarse a la actividad si en el momento de finalización de este periodo no presenta síntomas.

Ante la aparición de un brote no se realizarán CUARENTENAS de aulas, grupos, de forma. Las autoridades sanitarias determinarán las actuaciones en función de la situación.

Los estudiantes que deban estar en aislamiento tendrán garantizados sus derechos académicos. Se realizarán las adaptaciones atendiendo al protocolo que pondrá en marcha la Universidad de Huelva en este caso. Se deberá remitir la justificación que proceda (resultado del test, indicaciones de Salud Responde, médico de atención primaria) a la UHU desde donde le indicarán protocolo a seguir.