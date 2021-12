50 pueblos tratan de consensuar las medidas para las cabalgatas de Reyes Magos

La presidenta de la Diputación de Huelva, M.ª Eugenia Limón, se ha reunido hoy de manera telemática con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Huelva, con el objetivo de poner en común las medias que los diferentes ayuntamientos van a llevar a cabo el día de Reyes para velar por la salud de sus vecinos y vecinas frente a los contagios por Covid.

Aunque las Cabalgatas de Reyes Magos como tal, no están prohibidas por la Autoridad Sanitaria, sí que se recoge en la normativa general y en las recomendaciones emitidas por la Consejería de Salud y Familias, que estas tradicionales Cabalgatas deben ser adaptadas toda vez que sí que es obligatorio incorporar medidas de prevención y protección frente al Covid-19.

Los ayuntamientos tienen que realizar la evaluación de riesgos y lo hacen teniendo en cuenta las diferentes características y riesgos específicos que se den en su municipio tales como el número de habitantes; si cuenta con población flotante o no, sus dimensiones para adaptar el recorrido; los medios de que disponga el Ayuntamiento o la entidad encargada de controlar el evento (Policía local, protección civil, voluntarios, etc); si tiene una elevada tasa de incidencia o no (hay municipios con más de un 10% de su población confinada y municipios con tasa de incidencia muy baja), etc.

Estas medidas afectan fundamentalmente a los siguientes aspectos:

Medidas en relación al formato, dependiendo de las circunstancias podrán ser carrozas, a caballo, a pie, estáticas, etc.

Medidas con relación al recorrido, facilitando que no se produzcan aglomeraciones, utilizando calles amplias, guardando siempre la distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarilla, etc.

Recomendaciones para los participantes en las carrozas, como uso de mascarilla, máxima distancia posible, etc.

Difusión de las medidas, de forma periódica, a través de todos los medios disponibles por la entidad local para el conocimiento general de la ciudadanía.

Por último, es recomendable que los vecinos no se desplacen a otros municipios ya que, evitando la movilidad, se previenen los contagios.

En este sentido, en la medida de lo posible, algunos municipios cercanos se podrán poner de acuerdo en el horario de salida y recogida de las cabalgatas o desfiles.

La presidenta de la Diputación ha señalado que los Ayuntamientos onubenses, “siguen haciendo un verdadero esfuerzo y son ejemplo de buen hacer, apostando por la prudencia, por las medidas de prevención y protección frente a una nueva ola con unos niveles de propagación muy elevados”.

Limón ha remarcado que “en ningún municipio se va a renunciar al día de los Reyes Magos para que los niños y niñas de nuestra provincia puedan disfrutar de la magia de ese día tan especial y tan esperado por los más pequeños, pero también por los mayores, por eso vamos a ver diferentes modalidades en cada pueblo, en función de la situación, de Cabalgatas, desfiles, recorrido a pie o a caballo de los Reyes Magos por las calles de los municipios, cabalgatas estáticas, etc ”

Estos encuentros de coordinación y puesta en común de buenas prácticas en las medidas de prevención y protección frente al Covid-19, en el marco de las competencias locales, se han convertido en una dinámica habitual a lo largo de este 2021, impulsada por la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón Bayo, dado el relevante papel que han venido desempeñando los Ayuntamientos durante toda esta pandemia.

Las reuniones de alcaldes y alcaldesas han favorecido la adopción de acuerdos y criterios comunes entre ayuntamientos, dentro de las normas dictadas por la autoridad sanitaria, como las que se han venido adoptando en materia de Ferias, Fiestas Patronales, Romerías, Piscinas Municipales, Eventos culturales y de ocio, Procesiones, etc.

Después de la última reunión mantenida el pasado 27 de septiembre en la que quedó pendiente la cuestión de la planificación de las cabalgatas o desfiles de Reyes Magos, y teniendo en cuenta la sexta ola, se ha vuelto a realizar este encuentro, el último del año 2021, con el objetivo de volver a poner en común las recomendaciones realizadas por la autoridad sanitaria en esta materia, y las que los propios Ayuntamientos realicen después de su propia evaluación de riesgos (tal y como les indica la Junta de Andalucía).