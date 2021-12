Qué es un backlink, qué tipos hay y cómo afecta al posicionamiento SEO

En este artículo hablaremos sobre los backlinks, lo que son, lo que aportan, como afectan a niveles de SEO y los tipos de backlinks que hay. También expondremos la importancia de la calidad de los backlinks según sus características.

¿Qué son los backlinks?

Los backlinks son enlaces que conectan una determinada página de un sitio web con otra. Los backlinks son unidireccionales, por lo que, si alguien enlaza tu sitio web, tienes un backlink. Si eres tu quién enlaza otro sitio web, estás aportándole un backlink a él.

Los backlinks sirven para dirigir a los usuarios hacia recursos que les puedan ser útiles, y es por esto por lo que son clicables. Cada vez que un usuario hace clic en tu sitio web desde otra página genera tráfico de referencia hacia ti.

¿Cómo afectan los backlinks en SEO?

Google y los demás motores de búsqueda que utilizamos día a día tratan los backlinks como votos de confianza hacia un sitio web, cuantos más votos y de mejor calidad tenga tu página web, más probabilidades tendrás que Google y demás motores de búsqueda te posicionen de mejor manera en las búsquedas de términos relevantes a tu sitio web y actividad empresarial.

Los motores de búsqueda están continuamente revisando las páginas en las que ya tienen confianza para buscar nuevos enlaces. Cuanto mayor sea la confianza de los motores de búsqueda en dichas páginas, mayor posibilidad y rapidez tendrán estos en descubrir tu contenido.

Por esta razón,

Características y calidad de los backlinks

Relevancia: Google y los motores de búsquedas valoran más los backlinks relevantes en cuanto su contenido, ya que es más probable que los usuarios hagan clic en ellos. Es decir, si un veterinario tiene backlinks desde dos páginas, una sobre gatos y otra sobre carcasas de móviles, lo más probable es que la primera sea la más valiosa y relevante.

Google y los motores de búsquedas valoran más los backlinks relevantes en cuanto su contenido, ya que es más probable que los usuarios hagan clic en ellos. Es decir, si un veterinario tiene backlinks desde dos páginas, una sobre gatos y otra sobre carcasas de móviles, lo más probable es que la primera sea la más valiosa y relevante. Autoridad: Los backlinks de sitios webs con gran importancia y confianza por parte de los motores de búsqueda suelen transferir más “autoridad” que los de páginas de menor importancia y confianza. Google establece que la autoridad se divide por partes iguales entre todos los enlaces salientes de un sitio web. Por lo que, si tienes backlinks de dos páginas distintas y una de ellas tiene más enlaces salientes que la otra y siendo todo lo demás igual (importancia y confianza por parte de Google), el vínculo de la página con menos enlaces salientes transferirá más autoridad. Por lo que la autoridad se transfiere de forma proporcional entre el numero de enlaces salientes que haya. Además, los backlinks internos también contribuyen a la autoridad de una página.

Los backlinks de sitios webs con gran importancia y confianza por parte de los motores de búsqueda suelen transferir más “autoridad” que los de páginas de menor importancia y confianza. Google establece que la autoridad se divide por partes iguales entre todos los enlaces salientes de un sitio web. Por lo que, si tienes backlinks de dos páginas distintas y una de ellas tiene más enlaces salientes que la otra y siendo todo lo demás igual (importancia y confianza por parte de Google), el vínculo de la página con menos enlaces salientes transferirá más autoridad. Por lo que la autoridad se transfiere de forma proporcional entre el numero de enlaces salientes que haya. Además, los backlinks internos también contribuyen a la autoridad de una página. Tráfico: Los backlinks de las páginas de alto tráfico por lo general te enviarán más tráfico de referencia hacia tu sitio web que los de las páginas de bajo tráfico.

Ubicación: Siempre será más probable que los usuarios hagan clic en los enlaces situados en lugares muy visibles y con mayor contraste, donde llamen la atención de estos. Es probable que algunos enlaces pasen más autoridad que otros situados en lugares menos visibles y más desapercibidos.

Es por esto, que debes prestar gran atención cuando busques backlinks. Ya que es probable que tu enlace termine en el sitio menos visible de la página, o junto con otros cincuenta sitios webs.

Tipos de backlinks

Enlaces Nofollow: Los enlaces Nofollow contienen el atributo rel=”nofollow” para informar a Google y a los demás motores de búsqueda que no deben pasar “confianza” a ese sitio web (PageRank). Antiguamente los enlaces nofollow no pasaban el PageRank, no te ayudarán a obtener una posición más alta en las SERPs. En 2019 Google anunció que estaban desarrollando mejor este atributo y que ahora todos los atributos de enlaces se consideran como pistas sobre qué enlaces incorporar o excluir dentro de la búsqueda. Por tanto, es posible que Google pase confianza a través de enlaces nofollow en algunos casos.

Enlaces DoFollow: El enlace dofollow es aquel que transfiere confianza (PageRank).

Enlaces sponsored o de pago: Un enlace sponsored es cuando se realiza una promoción de una parte de tu contenido o para que se realice una reseña de uno de tus productos o servicios a cambio de dinero. Si el dinero o un producto o servicio se han cambiado por un enlace, se debe agregar un atributo rel=”sponsored” para informar a Google. Si no informases a Google este podría penalizarte.

Enlaces UGC: Los enlaces UGC (contenido generado por el usuario) son aquellos que provienen de los foros y comentarios en blogs. El atributo le dice a Google que el enlace lo ha puesto un usuario y no el webmaster.

Enlaces de alta autoridad: Los backlinks de alta autoridad son aquellos enlaces en los que los motores de búsqueda tienen una gran confianza; como por ejemplo de periódicos o de sitios web consolidados que se han ganado la confianza de los motores de búsqueda.

Enlaces tóxicos: Existen enlaces que pueden dañar la capacidad de tu sitio web para posicionarse en los motores de búsqueda, a estos enlaces se les conocen como enlaces tóxicos o no naturales. Son aquellos que normalmente provienen de sitios web sospechosos o de baja calidad, que infringen directamente las directrices para webmasters de Google y que únicamente existen para intentar manipular las clasificaciones de los motores de búsqueda. Como enlaces pagados que no están atribuidos con nofollow o sponsored.

Enlaces colocados editorialmente: Un enlace colocado editorialmente es el que un periodista o webmaster ha tomado la decisión de vincular a otro sitio web o página web debido a que merece recibir tanto tráfico como autoridad y el motivo del enlace es mejorar la experiencia del lector.

Finalizamos este artículo, esperando que le haya resultado de utilidad y empecemos a conocer la importancia y utilidad de los backlinks. Ya solo queda poner en práctica los conocimientos aprendidos.