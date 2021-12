Diputación convoca 10 becas de formación teórico-práctica en USISA

La Diputación de Huelva, a través del Área de Desarrollo Territorial, ha convocado 10 becas de carácter personal para la realización de una acción formativa teórico-práctica denominada “Operario de Empresas Conserveras“, en el marco del Plan HEBE Capacita 2021 Unión Salazonera Isleña, S.A. (USISA), una de las 5 líneas con que cuenta el Plan HEBE Capacita, junto a las de Carrefour, El Jamón, ENCE y García Carrión, con las que la institución provincial viene trabajando en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes de la provincia a través de becas de formación teórica y prácticas en empresas.

El plazo para presentar las solicitudes se abre hoy y finaliza el próximo 22, pudiendo presentarse la documentación a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva.

Para poder optar a una de estas becas, que tendrán una duración aproximada de tres meses en régimen de prácticas profesionales no laborables en las instalaciones de USISA, las personas interesadas deberán cumplir como requisitos principales tener más de 18 años; estar empadronado/a actualmente en un municipio de la provincia de Huelva incluido dentro del ámbito de actuación de alguno de los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia; estar inscrito/a como demandante de empleo en el SAE; no estar dada de alta en ningún régimen de la Seguridad Social y no haber sido beneficiaria en anteriores ediciones del Plan HEBE Capacita (antes HEBE Inserta).

Finalizada la realización de la beca, existe un compromiso de contratación por parte de la empresa de un mínimo del 50% de las personas beneficiarias de la beca, siempre que la hayan realizado y finalizado correctamente. Los beneficiarios recibirán un total de 570 euros brutos mensuales durante el periodo que dure la beca.

Visita de la presidenta a USISA

En septiembre, la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, visitó las instalaciones de esta empresa isleña, puntera en la elaboración de conservas de pescado y salazones, con el fin de suscribir el convenio de colaboración entre ambas entidades para la puesta en marcha de esta nueva línea de becas HEBE Capacita USISA.

Limón agradeció a la responsabilidad social corporativa de USISA “su adhesión a esta colaboración púbico-privada con la que la Diputación de Huelva viene trabajando para mejorar el empleo, trabajar con los jóvenes, que es la población más afectada por el desempleo, y colaborar con el reto demográfico para que vengan jóvenes a esta comarca a formarse y tengan la oportunidad de quedarse gracias a ese 50% de compromiso de contratación que recoge el convenio”.

Respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el Plan HEBE Capacita se alinea con los ODS 4.- Educación de calidad (metas 4.1 y 4.4), 8.-Trabajo decente y crecimiento económico (metas 8.6 y 8.B) y 17.- Alianzas para lograr los objetivos (meta 17.17) y se vincula con el Plan Estratégico Provincial de Huelva a través de la Estrategia 1 y las líneas P.6, P.7., P.9 y P.10.