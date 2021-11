Pedro Pata desvela el secreto de su éxito en el Recre

Tras disfrutar de dos días de descanso, la primera plantilla del Recreativo de Huelva ha regresado hoy a los entrenamientos para preparar el partido del próximo domingo contra el Cartaya. “Después de una semana tan exigente con tres partidos, era necesaria una pausa. Ahora hemos retomado los entrenos con muchas ganas y esperamos hacer un buen encuentro“, señala Pedro Pata.

El extremo reconvertido en carrilero es la gran sensación de la temporada, con un protagonismo en las alineaciones de Alberto Gallego que poco esperaban. “Estoy teniendo una continuidad y muchos minutos porque trabajo para ello y creo que estoy haciendo las cosas bien. Pero siempre estoy a disposición del ‘mister’ y respeto sus decisiones, tanto si juego como si no“, destaca.

Nuevos registros

Para ser titular, el futbolista onubense ha tenido que añadir nuevos registros a su juego, pues según desvela, “el ‘mister’ me ha pedido mejorar en muchas cosas. Es un técnico muy exigente y eso me gusta, que me exija para ser más completo. Yo nunca había tenido responsabilidades en los marcajes en el área o a la hora de disputar duelos. Ahora las tengo y por eso trato de mejorar”, añade.

Derbi onubense

Respecto al cada vez más cercano derbi onubense, Pata señala que “el Cartaya es un gran equipo y tiene un gran entrenador que nos conoce muy bien. La clasificación nos da ventaja, aunque hay que ser humildes, respetar al rival e ir partido a partido. Y este próximo encuentro va a ser difícil, pero estamos preparados para afrontar y superar esas dificultades“, sentencia.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Cartaya – Recreativo de Huelva (Domingo, 16.30 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 32 puntos Córdoba B: 26 Utrera: 24 Gerena: 22 puntos (con un partido menos) Ciudad de Lucena: 21 (con un partido menos) Xerez CD: 20 (con un partido menos) Sevilla C: 14 (con un partido menos) Ceuta B: 14 Rota: 13 (con un partido menos) Puente Genil: 13 (con un partido menos) Cartaya: 11 (con un partido menos) Conil: 11 (con un partido menos) Antoniano: 11 (con un partido menos) Los Barrios: 11 (con un partido menos) Pozoblanco: 10 (con un partido menos) Tomares: 8 Cabecense: 5 (con un partido menos)

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.