Unidas Podemos por Huelva muestra su “total apoyo” al sector del metal de Cádiz

El portavoz provincial de Unidas Podemos por Huelva Hermes Gómez ha mostrado este martes su total apoyo a los trabajadores y trabajadoras del metal de Cádiz, en huelga desde hace ocho días para exigir una subida salarial justa y sensata. En este sentido, ha pedido a la patronal que baje de las nubes y actúe con responsabilidad, en un escenario en el que la subida del IPC se sitúa en el 5 por ciento, donde una subida del 0,5 es claramente insuficiente y absurda.

Por ello, Gómez ha subrayado que “la huelga es necesaria y justa”. “Pedimos al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que deje de esconderse y de vivir en una realidad paralela y que defienda a la gente trabajadora de Cádiz”, ha señalado. El portavoz ha explicado que “la huelga no es agradable para nadie, pero si la gente se echa a la calle, es porque está harta”. De esta forma, ha pedido a la ciudadanía onubense que acuda hoy a la concentración que tiene lugar por la tarde, a las 19.00 horas, en la plaza de la Constitución de Huelva (frente al Ayuntamiento) para apoyar a las familias gaditanas afectadas por esta situación.

Así las cosas, desde Unidas Podemos animan a la patronal a que “sea justa y deje de tensar la cuerda, aceptando la subida propuesta por los sindicatos, que se sitúa en estos momentos el 3 por ciento”. La confluencia de izquierdas es rotunda al afirmar que “la subida propuesta por los trabajadores no tiene nada de generosa, sino que es mínimamente justa”. En la bahía de Cádiz existen centenares de empresas auxiliares y subcontratas detrás de las grandes empresas del sector “cuyos sueldos y derechos dejan mucho que desear y llevan muchos años reclamando mejoras”, remarca Gómez, por lo tanto, “hay miles de familias que no pueden llegar a fin de mes y que ya no aguantan más”.

Asimismo, el portavoz morado ha exigido retirar las tanquetas de Cádiz, tras los hechos ocurridos ayer en Puerto Real, cuando por sus calles apareció este tipo de vehículo policial. Gómez considera este hecho “un acto desproporcionado”, cruzando un límite “innecesario, peligroso y poco útil”. Al respecto, ha indicado que confía en que “el Gobierno atienda el malestar” expresado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presidente Pedro Sánchez para que “no vuelva a ocurrir algo así”.

Gómez ha recordado que el contexto laboral y social existente es de “un cambio legislativo para acabar con las condiciones de precariedad”, basadas en un empleo de poca calidad y de salarios bajos que “la mayoría social ha demostrado que no quiere y que no acepta”. De esta forma, “es inaceptable que nos encontremos con una patronal enfadada que sigue obteniendo beneficios pero que no quiere perder privilegios bajo ningún concepto, cuando está en juego el pan y la dignidad de las familias”. Por todo ello, “las peticiones sindicales no son desorbitadas y deben respetarse para acabar con esta lamentable situación ya”, ha concluido.