Diputación participa en el IV Forum do Camiño de Santiago ‘Fairway’

La Diputación de Huelva, a través de su área de Desarrollo Territorial, ha estado presente en el IV Fórum do Camiño de Santiago ‘Fairway’, un encuentro empresarial con el Camino de Santiago como protagonista, celebrado en la capital gallega la semana pasada. La institución provincial ha participado en este importante evento junto al resto del partenariado que conforman el proyecto ‘Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular’: Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, PRODETUR (Diputación de Sevilla), Diputación de Zamora, Instituto Orensano de Desarrollo Económico, Diputación Provincial de Córdoba, Turismo do Alentejo, Turismo do Centro de Portugal y Diputación de Pontevedra.

Este proyecto europeo, financiado al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),tiene como principal objetivo la puesta en valor del Camino Jacobeo Sur, Huelva – Zafra dentro y fuera de la provincia, así como todo el patrimonio material e inmaterial de los municipios por los que discurre el camino para ayudar en su desarrollo socioeconómico y luchar contra la despoblación. A través de esta iniciativa se espera el aumento del número de viajeros y peregrinos en los diferentes Caminos Jacobeos así como la recuperación y valorización de los espacios y áreas naturales y patrimonio histórico cultural de su zona de influencia.

Con la asistencia a este evento, la Diputación de Huelva ha tenido la oportunidad de dar a conocer el Camino Sur, Huelva – Zafra al resto de España y también a nivel internacional, ya que se trata del primer congreso con feria con el fenómeno del Camino de Santiago a ese nivel. Además, se han entablado importantes contactos con empresas y agentes turísticos del sector para el desarrollo de acciones futuras que ayudarán al desarrollo socioeconómico del territorio y de la provincia, en general.

Paralelamente a la feria, ha tenido lugar un congreso en el que estuvo presente el proyecto Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, con la participación de la jefa de la Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Badajoz, Carolina Casado, como jefe de fila, en la Mesa- Coloquio “Novedades Tecnológicas Aplicadas al Camino de Santiago”.

Fairway

Tras muchos años forjándose la tradición jacobea con la visita a la tumba del Apóstol Santiago a través de las peregrinaciones desde muchas partes de Europa, el Camino de Santiago no tenía un encuentro marco, un evento profesional que abarcara este fenómeno en toda su amplitud.

Por ello, ante este vacío profesional, donde se aunara toda su oferta y demanda y donde se recogiese las singularidades de este viaje experiencial así como de los territorios por los que discurre, nació hace algunos años Fairway, Fórum del Camino de Santiago.

Camino Jacobeo Sur Huelva – Zafra

El objetivo general del proyecto es reivindicar los Caminos Jacobeos del oeste peninsular que cuentan con mayor tradición jacobea, como son la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe en España y el Camino de la Costa y Camino Portugués en Portugal, con el fin de poner en valor el patrimonio histórico, paisajístico y cultural del territorio y crear un itinerario cultural y natural que contribuya a aumentar el número de visitantes de los territorios rurales que atraviesan, propiciando el desarrollo económico social de ambos territorios a través de los recursos asociados al turismo.

Para ello, están previstas una serie de actuaciones conjuntas con vistas a poner en valor el patrimonio histórico, paisajístico y cultural del territorio y crear un itinerario cultural y natural que contribuya a aumentar el número de visitantes de los territorios rurales que atraviesan, siguiendo criterios de sostenibilidad social, económica y medioambiental en línea con el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En enero de 2021 la presidenta de la Diputación de Huelva, M.ª Eugenia Limón suscribió el acuerdo para la creación de la Red Transfronteriza del Camino de Santiago España – Portugal por parte del beneficiario principal, la Diputación de Badajoz. Esta Red pretende ser el ámbito transfronterizo para desarrollar e implementar una estrategia que permita incrementar la coordinación y colaboración de todos los actores territoriales en la conservación, dinamización y difusión del Camino de Santiago.