J. M. Fernández: “Trato de eliminar la energía negativa de la vida y los agentes tóxicos”

Respecto al seguro observo que el incremento de la percepción de los riesgos, es ahora mayor que antes de la extensión de la pandemia del coronavirus. Probablemente, la seguridad se convierta en un valor esencia. El incremento de la incertidumbre debería marcar el nuevo rumbo del sector asegurador que sin duda se estarán preparando con productos para las nuevas necesidades de sus asegurados. Pocas veces la sociedad en su conjunto ha estado tan preocupada por la salud como ahora, ni tuvieron la ocasión tan clara de verse afectado por la pérdida económicas debido a la cancelación de eventos. Hasta ahora, quizá en un

seguro era lo último en lo que pensaban unos novios al poner fecha a su boda, pero ahora, serán muchas las parejas que decidan contratar este tipo de

seguros. Se potenciará la contratación de seguros para la cancelación de viajes y la atención médica en viajes serán algunas de la imprescindibles, ampliados con coberturas específicas en caso de contagio de covid, etc. También presiento que se generalizarán los seguros de alquiler con coberturas de mensualidades impagadas para esos propietarios que complementan sus ingresos con estas rentas que podrían verse reducidas en esta pandemia y u otra causa mayor. Como observarás el gusanillo me puede y sigo viendo nuevas opciones.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Por supuesto, he pasado mucho miedo, a veces por riesgo físico en situaciones estresantes y peligrosas y con una grave enfermedad que pretendió acabar con mi vida. Durante la pandemia no, quizás porque tuve la suerte de pasarla en mi casa de Los Pinos de Valverde, donde cada día, pude pasear por aquel agradable entorno, zona con menos limitaciones y complementarlo con una afición que me apasiona. Me entusiasmé con una colección de lienzos que tenía en mente pintar con acrílico. Como sabes, somos seguidores de nuestro querido David de Miranda, el torero de Trigueros, que he tratado desde niño y al que le tengo un gran aprecio como buena persona que lo es y gran respeto como profesional que también lo es. Era el momento, tenía tiempo y buena disposición para conseguir mi propósito, que por cierto, con un magnífico resultado, sobre todo para mí. Cada mañana daba gracias por ser tan afortunado. Lamentaba con profundo dolor el daño y sufrimiento de tantas personas (profesionales y afectados) directa e indirectamente por covid, mientras yo creaba mis obras pictóricas alternándolas con los trabajos de madera que hoy adornan mi entorno.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Durante años he acompañado a José Manuel mi hijo mayor, odontólogo de profesión con clínica dental en Trigueros. Tras mi retirada del sector asegurador como Director Provincial del Grupo Vitalicio, hoy Generali, creí que mi experiencia y disponibilidad podría servirle de ayuda durante esa primera etapa. Afortunadamente, ahora con la ayuda gerencial de mi otro hijo se ha consolidado el proyecto iniciado en el año 2005 con la creación de Almaclinic, Un nuevo concepto que combina la odontología de vanguardia con la estética y otras ramas de la salud. El equipo humano (odontólogos, higienistas, médico, técnicos especialista en medicina estética y auxiliares me transmiten la seguridad y tranquilidad necesaria para disfrutar, exclusivamente, del ahora.

Para encontrar ese ahora tan deseado, he leído, he buscado durante mucho tiempo, he escuchado muchos mensajes, experiencia traumáticas con resultados prodigiosos, pero me quedaría con el que considero pueda coincidir mejor con mi propósito y guía. Ric Elias pasajero en el vuelo 1549, el avión que hizo un aterrizaje forzoso en el río Hudson en Nueva York en enero de 2009 cuenta que aquel día aprendió tres cosas. Aprendió que todo cambia en un instante. Tenemos esta lista de cosas para hacer antes de morir, estas cosas que queremos hacer en vida, y pensó en toda la gente a las que quería decirles que las quería y no lo hizo, todos los errores que quería reparar, todas las experiencias que había querido tener y nunca tuvo. Ya no quería aplazar nada en la vida.

La segunda cosa que aprendió ese día, y lamentó, era el tiempo que desperdició en cosas que no importaban con gente que sí importaba. Pensó en relación con su familia, con sus amigos, con la gente. Y después meditó sobre eso y decidió eliminar la energía negativa de su vida. Ya no trato de tener razón. Eligió ser feliz.

Lo tercero que aprendió, mientras su reloj mental iba descontando, 15, 14, 13 y veía el agua aproximarse. Y mientras bajaban tuvo la sensación de que morir no da miedo. Es casi como que hemos estado preparándonos para ello toda la vida.

Como a Ric se me concedió el milagro de no morir aquel día. Y se me concedió otro regalo, que fue la posibilidad de mirar al futuro, y volver y vivir de otra forma. Ser un gran padre y ver crecer a mis hijos y mis nietos. Disfrutar de la amistad sana de mis buenos amigos. Tratar de eliminar la energía negativa de la vida y eliminar los agentes tóxicos que nos acompañan. Dar todo, sin pedir nada a cambio. En definitiva y concretando José Luis para el ahora elijo: Ser feliz.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y Trigueros?