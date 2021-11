Por Huelva se presentará a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía

El presidente del partido provincialista onubense, Por Huelva, Joaquín de la Torre, comunica tras los últimos presupuestos 2022 para la provincia desde el Estado y el gobierno de la Junta de Andalucía, que “hemos decidido presentarnos a las próximas elecciones andaluzas como voz de los onubenses en el Parlamento Andaluz, con la intención clara de reclamar y negociar de una vez por todas, las partidas presupuestarias que necesita la provincia con nombre y apellidos, para que no volvamos a ver el circo que actualmente se está formando en torno los presupuestos de la Junta y los que se formaron con los del Estado. Por tanto, también cuando llegue el momento de elecciones generales nos presentaremos por la provincia de Huelva al Congreso y el Senado”.

Para De La Torre los últimos presupuestos de la Junta y del Estado son un agravio más para la provincia, que según sus palabras “tal como ya hemos comunicado cuando se presentó cada uno, han supuesto un nuevo varapalo de promesas vacías en una provincia que por el abandono de ambas administraciones, durante décadas, necesita más inversiones que otras, para poder igualar las oportunidades entre territorios”, y ha definido las declaraciones sobre presupuestos generales y autonómicos de los representantes onubenses de los partidos de gobierno y oposición en ambas administraciones, como “un espectáculo bochornoso con juegos de cifras haciendo malabarismos de comunicación presupuestaria, para defender a los suyos y afear a los otros, en el típico ejercicio de escurrir el bulto, añadiendo el tan cansado y manido, “y tú más”, al que nos tienen ya acostumbrados y del que estamos aburridos. No hay nada nuevo que puedan decir”.

Según palabras del presidente del partido provincialista, “no hay sentido del ridículo ni de la responsabilidad como se puede comprobar en las distintas noticias de los partidos, sustentando esta opinión en que hemos visto partidas de inversión divididas por habitantes, y ya sabemos que como somos la provincia con menos habitantes de Andalucía y una de las menos pobladas de España, siempre va a parecer que se invierte más. Pero el metro de carretera o de edificio cuesta lo mismo hacerlo en Huelva, Sevilla o Madrid. Es ridículo ese espectáculo de inversión por habitante que nos han presentado para defender la nula inversión en la provincia. El último ha sido representado por los cargos del PP de Huelva, al decir que se van a enmendar ellos mismos a su presupuesto para incluir una partida del Materno Infantil, que horas antes defendían que iba en partidas genéricas. Resulta bochornoso, a sabiendas que no va a haber presupuesto de la Junta 2022 porque no se va a aprobar. Sólo es carnaza electoral para las elecciones andaluzas que van a adelantar. Ver a los cargos del PSOE criticar los presupuestos andaluces, después de haber hecho lo mismo que el PP y Cs es algo que demuestra la falta de ridículo y de responsabilidad que tienen con Huelva, y lo que les importamos”

De La Torre opina que “habrá elecciones autonómicas antes del verano. Diga lo que diga el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, porque lo que buscan todos es el mejor momento para sacar más votos, y si desde su próximo socio de gobierno, VOX, no se apoyan estos presupuestos de la Junta sólo para provocar las elecciones, desde el Partido Popular tienen claro que deben adelantarlas para coger al nuevo candidato del PSOE, Juan Espadas, aún sin rodaje” y por ello anuncia que “es por todo lo anterior, que desde nuestra formación, Por Huelva, hemos decidido presentamos a las próximas elecciones autonómicas, para poder reclamar las inversiones de Huelva, con nombre y apellidos, y tenemos que estar allí para presionar con las necesidades de la provincia”