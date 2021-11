Huelva inicia su campaña anual de donación de sangre en la Universidad de Huelva

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células organiza a partir de mañana una nueva edición de su campaña anual de donación de sangre en la Universidad de Huelva, que tiene como objetivos fomentar y acercar esta práctica solidaria tanto a los alumnos y profesores como el resto de la comunidad universitaria y captar, a la vez, a nuevos donantes, de forma que se dé respuesta a las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios onubenses.

En este sentido, es importante recordar que la donación de sangre resulta indispensable para que sigan prestándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que requieren de una transfusión, situándose en la actualidad en 80 las donaciones diarias que se precisan en la provincia para cubrir la demanda.

La campaña en la UHU se retoma después de dos años debido a la pandemia. Las extracciones celebradas en ediciones pasadas han contado con una importante acogida entre el colectivo. Su desarrollo se divide en dos fases: una primera ahora en el mes de noviembre y una segunda en primavera. La presente convocatoria incluye la realización de un total de tres colectas en diferentes campus de la Universidad, dirigidas a todas las personas que quieran apoyar esta práctica.

La Sala de Juntas del Campus de La Merced acogerá mañana, 11 de noviembre, el inicio de estas jornadas de 10 a 14 horas. Las dos citas restantes serán en el Aulario Galileo Galilei del Campus de El Carmen, concretamente el próximo martes 16 de noviembre también de 10 a 14 horas y el lunes 22 de noviembre con el mismo horario.

Al igual que viene haciendo en todas las colectas desde que se declaró la pandemia a fin de prevenir posibles riesgos derivados del Covid-19, el Centro de Transfusión incorpora medidas adicionales de protección para que los asistentes puedan acudir a donar con las máximas garantías de seguridad.

Sangre solidaria

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y, tal y como se ha remarcado, es el único método existente para satisfacer las necesidades transfusionales de los pacientes y garantizar así la prestación de la atención sanitaria. Los únicos requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Las personas que quieran conocer el horario y lugar de las colectas que llevan a cabo las unidades móviles del Centro de Transfusión por toda la geografía provincial pueden hacerlo en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), accediendo al apartado específico denominado ‘Donar sangre’ en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’ y ‘Salud Andalucía’, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

Desde esta institución sanitaria se anima a la ciudadanía a reforzar la difusión de sus colectas mediante WhatsApp y las redes sociales. El constante apoyo de la población es fundamental para llegar a un mayor número de personas y sumar nuevos donantes a esta familia solidaria que den relevo a los más veteranos que ya no pueden donar.

Además de la actual campaña en la UHU y el resto de desplazamientos que efectúan las unidades móviles, los onubenses interesados en donar pueden también acudir directamente a la sede del Centro de Transfusión, ubicada en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y cuyo horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a 14.30 y de 15.30 a 21 y los sábados de 10 a 13.