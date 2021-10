Pilar Marín: “Cruz y Espadas son responsables de que la línea de AVE hacia Portugal pase de sueño a pesadilla”

La presidenta del Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, ante el anuncio tras la Cumbre hispano portuguesa celebrada en Trujillo en la que se descarta la conexión ferroviaria entre Andalucía y el Algarve, ha señalado que “es una mala noticia para Huelva y su provincia que se une a los malos Presupuestos presentados por el Gobierno de Sánchez”. La popular Pilar Marín ha lamentado “un nuevo jarro de agua fría a las aspiraciones de una provincia olvidada por los socialistas que sólo la contemplan como granero de votos en época electoral”.

Los populares constatan que, pese a que desde todas las administraciones de la provincia hemos hecho un pronunciamiento en favor de la conexión ferroviaria con el Algarve, lo cierto es que “el escaso peso político de Espadas y Cruz, como alcaldes de Sevilla y Huelva, se ha puesto de manifiesto al ser incapaces de demandar al gobierno de Sánchez las inversiones que necesitan Huelva, Sevilla y Andalucía”.

Para la popular, “el alcalde Cruz no se mueve, prefiere una actitud servil con su gobierno que ni tan siquiera lo recibe, y el resultado es éste: unos Presupuestos que no sirven y unos gobiernos insensibles a las peticiones de esta provincia”. Se trata de una mala noticia para la provincia ya que las declaraciones del primer ministro portugués, Antonio Costa, en las que considera la línea de alta velocidad entre el Algarve y Andalucía “como un sueño”, son “una auténtica pesadilla para los onubenses y los andaluces que ya saben que esta vía de comunicación no es prioritaria para el gobierno de Sánchez”.

La presidenta de los populares ha insistido en que “con Gabriel Cruz vamos a perder todos los trenes del desarrollo porque es incapaz de exigir inversiones del gobierno de Sánchez, a la vez que es incapaz de ejecutar las obras que tiene programada en el ayuntamiento con su propio presupuesto”. Desde el grupo municipal del PP señalan que el gobierno de Cruz sólo ha ejecutado 2 millones de euros de los 39 millones de euros que tiene en el presupuesto.

Desde las filas de los populares se destaca que “es más necesario que nunca el cambio en Huelva, porque el alcalde Cruz ha tomado el papel de comparsa del gobierno de Sánchez incapaz de alzar la voz para reivindicar inversiones para Huelva”. “El alcalde sólo utiliza el cargo para la representación del ayuntamiento en los actos y para los festejos, para trabajar y reivindicar lo que necesita esta ciudad, ni está ni se le espera”.

“Con Cruz como alcalde de la ciudad de Huelva no van a llegar las inversiones en infraestructuras ferroviarias, por carretera o hidráulicas como tampoco va a ejecutar el parque del Ferrocarril ni ninguna gran obra de infraestructura en Huelva capital”. La mejor prueba de lo anterior es que es incapaz de desarrollar el proyecto EDUSI donde falta por ejecutar la mitad del mismo cuando estamos en el último año para hacerlo.

PARTIDAS FANTASMAS EN LAS CUENTAS DE SÁNCHEZ



La popular le ha pedido al alcalde que “deje de hacer el ridículo afirmando que las cuentas son buenas para Huelva, cuando están llenas de partidas trampas que nunca se ejecutarán y contienen una consignación ridícula de 20.000 euros para la línea AVE al Algarve”.

Los populares recuerdan como las cuentas de Sánchez para 2022 recogen 20.000 euros para la línea Sevilla- Huelva-Faro, 34.000 euros para la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, 100.000 euros consignados para el tercer carril de la A49 entre Huelva y San Juan del Puerto, entre Huévar y Chucena, insuficientes y ridículos; o 100.000 euros para la variante de los Pinos y Puerto Blanco en la N435.