Cámara de Comercio y FOE claman por la falta de compromiso con la línea férrea Huelva-Faro

La Cámara de Comercio de Huelva y la FOE, ante el resultado de la Cumbre Ibérica, ha mostrado de nuevo su decepción ante lo que ya han dado en llamar el ‘revés de Trujillo’ que no hace más que confirmar el desinterés del Gobierno de España ya no sólo con Huelva, sino, en este caso, hasta con Andalucía y Portugal.

Este hecho no viene sino a confirmar la actitud que han adoptado los empresarios con respecto a la nula atención que nuestra provincia merece para un Gobierno que en sucesivas etapas, lideradas por diferentes partidos políticos, ha dado la espalda a nuestra provincia, que no ha recibido nunca la atención que merecía ante su secular retraso.

Pero ahora, según la FOE y la Cámara de Comercio, no sólo la provincia de Huelva se debe sentir agraviada, sino que estamos ante una decisión, la de no respaldar la alta velocidad entre Sevilla-Faro-Algarve, de la que se ve perjudicada nuestra comunidad autónoma y hasta el país vecino, cuyo Gobierno se había mostrado ya partidario de incluir ese proyecto en los fondos Next Generation.

Los empresarios de Huelva han querido felicitar a Extremadura por haber logrado convertirse en centro de atención para el Gobierno de España que atenderá las necesidades de esa región en materia de infraestructuras, mientras que en Huelva, el ‘sueño’ al que se refirió el propio ministro portugués, Antonio Costa, en relación con la consecución de esa línea que articularía Andalucía y el sur de Portugal, favoreciendo la cooperación transfronteriza, se transformó en pesadilla como consecuencia de la continuada burla de ensoñación a la que nos han sometido, dicen los empresarios en un comunicado.

Por último, señalar que los últimos datos de la EPA, que sitúan a Huelva como la provincia con mayor tasa de paro de España, viene también a dar la razón a los empresarios cuando afirman que las infraestructuras, es decir, el desarrollo, es imprescindible para la creación de empleo y riqueza en cualquier territorio.

A pesar de todo, desde la FOE y la Cámara de Comercio ayudaremos a que ‘Huelva se despierte’ y salga del letargo al que nos han sometido las administraciones, continuado con la actitud del actual Gobierno central.