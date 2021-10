Alegato de la Junta en favor de la línea Sevilla-Huelva-Faro

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, junto al resto de delegados territoriales y otros representantes políticos a nivel nacional, autonómico y provincial, lee un manifiesto para pedir al Gobierno que apoye el proyecto de la línea ferroviaria Sevilla-Huelva-Faro en la XXXIII Cumbre Hispano-Lusa.

El documento leído esta mañana exige a Pedro Sánchez, que apoye este proyecto de conexión por tren entre ambos países y que la propuesta sea estudiada y tenida en cuenta en la Cumbre Hispano Lusa que se celebra mañana, día 28, en Trujillo (Cáceres).

“No podemos dejar pasar esta oportunidad que nos ofrecen los Fondos Next Generation, dado que el proyecto se enmarca a la perfección dentro de las líneas de desarrollo de estos fondos extraordinarios que ha puesto en marcha la Unión Europea. De hecho, el Gobierno portugués ya ha mostrado su interés por desarrollar y ejecutar esta iniciativa, tan necesaria para potenciar la economía de ambos territorios, pero, sobre todo, la actividad turística, que tanto ha sufrido las negativas consecuencias de la pandemia provocada por el Covid”.

Y añade el texto que “es una conexión necesaria. Es viable y es de justicia para saldar una deuda con Huelva. Los fondos Next Generation son una oportunidad magnífica para esto y deben utilizarse en proyectos como el que nos ocupa. Desde Andalucía lo vemos con buenos ojos y lo vamos a respaldar e impulsar para que sea una realidad”.

“Reitero… NO podemos, no debemos dejar pasar esta oportunidad. NO podemos dejar escapar este tren. Todas las administraciones debemos estar a favor de este proyecto, y el Gobierno de Pedro Sánchez debe comprometerse con esta provincia, con su presente y su futuro”, señaló Verano.

“Y para ello, una importante y numerosa representación institucional y política, le quiere exigir hoy y aquí, en la sede del Ejecutivo andaluz, que DEFIENDA esta iniciativa que reportará grandes beneficios para ambos países. Es un proyecto que tiene financiación de la Unión Europea, por lo que no mermará las arcas del Estado. Su apoyo, Señor Sánchez, es fundamental y decisivo para que salga adelante”, ha añadido.

El alegato insiste que “Huelva es una provincia que lo reúne todo. Tiene, costa, tiene sierra, tiene gastronomía, tiene una naturaleza envidiable… Pero le faltan conexiones. Y es ahí donde estamos obligados a hacer frente común, que defiende los intereses de esta tierra”.

“Este es nuestro alegato a favor de la propuesta de esa línea ferroviaria, que debe poner al alcance de todos, especialmente, de los que nos visitan, el potencial turístico y económico de las regiones de El Algarve y el Alentejo, en Portugal, y de Andalucía Occidental, en España. Tenemos argumentos más que suficientes para defender la conexión fronteriza, todo ello, en un contexto medioambiental en el que el papel del ferrocarril es fundamental debido a su menor consumo y su menor contaminación acústica y ambiental. Desde todas las instituciones debemos apoyar este proyecto. Por eso, todos nuestros representantes en las distintas instituciones presentarán entre hoy y mañana, por Registro, una moción para el apoyo a esta iniciativa”, ha añadido.

Por todo ello “solicitamos a Pedro Sánchez que aproveche la oportunidad en la que nos encontramos gracias a los fondos Next Generation para financiar este proyecto y que aproveche igualmente el firme compromiso del Gobierno portugués con esta iniciativa. Estamos ante un momento único y sería un error imperdonable dejarlo pasar”.