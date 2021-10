Debate sobre el estado de la Ciudad: Huelva vivirá una gran transformación urbana

La Huelva que viene se visualiza en el Pleno sobre el Estado de la Ciudad. Un foro en el que el alcalde, Gabriel Cruz, destaca “el tiempo de esperanza e ilusión que se abre en Huelva con un panorama repleto de proyectos y oportunidades para estos próximos meses”.

Liderando la reivindicación de infraestructuras como el AVE junto a los agentes sociales y económicos, Cruz se sentará con el Gobierno central y el autonómico para exigir “inversiones reales y calendarios reales. Ya no podemos esperar más”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado en el Debate del Estado de la Ciudad “el nuevo tiempo de esperanza e ilusión que se abre en Huelva, a la que hemos preparado para afrontar en los próximos meses un panorama repleto de oportunidades de crecimiento y prosperidad para los onubenses, con multitud de proyectos y acciones en marcha; tanto actuaciones de transformación urbana como orientadas a situar a Huelva como Capital del Deporte, Ciudad de la Cultura, potencia gastronómica y como punto de mira para inversiones empresariales vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica”.

El regidor ha tendido la mano a la oposición para “construir una Huelva mejor, acorde con el cambio de era que estamos viviendo. Una Huelva que tiene que ser ejemplo de esa transición orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”.

“Tenemos la ilusión -ha remarcado el primer edil-, tenemos las ganas, la ambición, los proyectos y los presupuestos. En definitiva, tenemos las herramientas para construir una Huelva de progreso y moderna, que a la vez siga defendiendo sus tradiciones y señas de identidad en esta vuelta a la ansiada normalidad, manteniendo nuestra esencia y la manera de vivir que tanto hemos echado en falta. Vuelve la Navidad, con más luz y esperanza que nunca, nuestras fiestas patronales de San Sebastián y la Cinta, el Carnaval, nuestra Semana Santa, el Rocío, las Colombinas…”

Cruz ha tenido palabras de agradecimiento para los colectivos, las hermandades, los funcionarios municipales, los agentes económicos y todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Huelva por la responsabilidad y el ejemplo que han dado en este periodo de pandemia. “Gracias a todos y a todas estamos viendo la luz, porque cada uno desde nuestra parcela pública o privada, hemos contribuido”.

ESCUDO ECONÓMICO Y SOCIAL ANTE LA PANDEMIA

El regidor ha puesto en valor las medidas que se siguen ampliando y reforzando para la protección social y la reactivación económica, encaminadas a mitigar los efectos de la crisis sanitaria, un “escudo” del que “hemos podido dotar a Huelva gracias a la mejora de la situación económica del Ayuntamiento, que nos ha permitido aprobar para este 2021 los presupuestos municipales de mayor cuantía en 13 años”.

A este respecto, Cruz ha ensalzando el “enorme trabajo de los Servicios Económicos municipales en seis años en los que hemos logrado reducir en 105,3 millones de euros la deuda financiera de un Ayuntamiento que nos encontramos intervenido y en ruina y que hoy genera remanente de tesorería positivo para reinvertirlo en la ciudad y cumple con las empresas proveedoras de bienes y servicios, siendo la media de este año del periodo de pago de 25,4 días, por debajo de lo que marca la Ley”.

Por ello, el Consistorio no solo pudo movilizar en el Estado de Alarma más de 20 millones de euros de las arcas municipales entre ayudas directas y agilización del pago a proveedores, sino que sigue impulsando acciones del calado del nuevo Plan Municipal de Empleo, con una consignación presupuestaria de 2,5 millones de euros para ayudas a la contratación por cuenta ajena y ha sido consensuado con la FOE, la Cámara de Comercio, UGT y CCOO.

También se creará empleo desde el propio Ayuntamiento y en estos momentos se prepara la próxima oferta pública de 2021, en la que se prevé la incorporación de 30 agentes de la Policía Local. Tras el procedimiento selectivo en curso se incorporarán 10 bomberos; y se sacará otra oferta pública con 13 plazas más. En el conjunto del Consistorio, para 2021 se han creado 17 plazas, con un coste superior a 1,5 millones, a las que se suman las ofertas de empleo de 2018 y 2020, con más de 80 plazas entre turno libre y promoción interna.

Igualmente, el equipo de Gobierno municipal ha contribuido a amortiguar el impacto económico de la Covid con medidas fiscales como la supresión definitiva de la tasa de licencias de aperturas o la suspensión desde el inicio de la pandemia de la tasa de veladores.

En este periodo se han concedido más de 7.000 ayudas económicas desde los Servicios Sociales a familias en situación de vulnerabilidad; se culminará el año habiendo destinado más de medio millón de euros al Programa de Emergencia al Alquiler; además de haberse concedido más de 600 ayudas a pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria. Se han llevado a cabo acciones de formación en beneficio de 670 onubenses y tres Lanzaderas de Empleo para la inserción de 80 personas; dado un espacio a 10 emprendedores en el Vivero Municipal de Empresas; y se ha contratado a 60 personas con el PFEA.

El primer edil ha refrendado el apoyo municipal al comercio, en el que se seguirá abundando con iniciativas de dinamización y promoción y la mejora de infraestructuras. “En este marco -ha señalado- hemos sacado a licitación por medio millón el suministro para la renovación del mobiliario urbano de las calles comerciales”. Además, en este arranque del curso político el Ayuntamiento ha puesto en marcha la Mesa de la Hostelería para impulsar medidas de reactivación de un sector que se ha visto muy perjudicado por la pandemia.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Las políticas de empleo y desarrollo económico han sido una de las protagonistas del debate, aprobándose -con el apoyo del PP, Ciudadanos, VOX, y el edil no adscrito Néstor Santos, la abstención de Adelante Huelva y Mesa de la Ría y el voto en contra del concejal no adscrito Jesús Amador- la propuesta anunciada por Cruz de integrar al Consistorio onubense en la Alianza por la FP Dual, con el objeto de desarrollar acciones que impulsen este sistema en el que el centro educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación del aprendiz.

Dando un paso adelante ante una iniciativa que se gestó el pasado mes de septiembre en el I Foro Nacional de Industria Auxiliar de Huelva, impulsado por el Ayuntamiento, Huelva apostará así por fomentar la colaboración público-privada vinculada a la empleabilidad de los jóvenes en el ámbito de la industria, sumándose a la alianza promovida por la Fundación Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio de España, y aglutina a una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidos con el desarrollo de la FP Dual en España.

En este marco, el regidor ha vuelto a refrendar su apuesta “contundente y sin complejos” por seguir potenciando a Huelva como ciudad industrial, defendiendo “la industria limpia y sostenible como fuente de empleo y riqueza, sinónimo de progreso y prosperidad.”

A este respecto, Gabriel Cruz ha hecho hincapié en que en Huelva no se puede hablar de progreso obviando la necesidad urgente de inversiones en unas infraestructuras de comunicación que son imprescindibles para seguir atrayendo a la capital onubense nuevos proyectos.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que, aunque el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 aporta “una inversión de 400 euros por habitante y avances positivos en materia social, de vivienda o juventud… pese a estas bondades, estos presupuestos no contemplan infraestructuras esenciales para Huelva y su provincia, como la línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla o el desdoble de la N-435”.

El regidor ha anunciado su intención de “ir de la mano de los agentes sociales y económicos a sentarnos tanto con el Gobierno central como con el autonómico, para seguir liderando esta reivindicación hasta ver inversiones reales y calendarios reales. Estas infraestructuras son clave para el avance de Huelva y tienen que ser una prioridad en la programación de inversiones. Esto no puede ser una reivindicación eterna. Huelva no puede esperar. Yo no estoy dispuesto a esperar”.

En otro orden de cosas, en esta sesión se ha aprobado -con el apoyo de toda la corporación y la abstención de Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Jesús Amador- la propuesta del equipo de Gobierno de ejecutar un proyecto pionero para desplegar en Huelva la red de 5G real a través de la instalación de alumbrado público, desarrollando un prototipo de soporte de luminarias que integre las antenas y dispositivos, así como elementos de generación fotovoltaica, para minimizar la huella ecológica de esta infraestructura.

Se dotará así a la ciudad de una tecnología que permitirá incrementar los usuarios y la velocidad de conexión y multiplicar el número de dispositivos conectados; y además esta fórmula supondrá un ahorro en obra civil, al aprovechar gran parte de las canalizaciones existentes. “Hablamos de una idea que no tiene precedentes en otras ciudades, por lo que supondría dar un paso más en nuestra apuesta por liderar proyectos innovadores y sostenibles”, ha señalado el regidor.

REACTIVACIÓN Y PROYECCIÓN DE HUELVA

“La potente agenda de eventos de este otoño es un claro ejemplo de la apuesta que estamos haciendo por generar dinamismo, promocionarnos y poner a Huelva en el mapa”, ha remarcado el primer edil, incidiendo en que “estamos desarrollando nuestro potencial para ser una ciudad referente en ámbitos como la gastronomía, la cultura, el turismo y anfitriona de competiciones deportivas de primer nivel, pues solo en este último año, y teniendo en cuenta la limitación de la pandemia, nuestra ciudad ha acogido 31 eventos deportivos”.

En el ámbito del deporte, Gabriel Cruz ha puesto de relieve el papel de “nuestro Decano, enseña y orgullo de Huelva, y que con independencia de los embates que nos ha tocado vivir, mientras yo sea alcalde tiene garantizada su supervivencia y pervivencia, porque el Recre es parte inherente al alma de esta ciudad y patrimonio irrenunciable”.

El alcalde ha recordado que “nuestra ‘Capital del Deporte’ está calentando motores para un momento crucial, porque, este año vamos a ser sede del acontecimiento deportivo más importante de la Historia de Huelva, los Campeonatos Mundiales de Bádminton, que se jugarán del 28 de noviembre al 19 de diciembre”.

Por otra parte, con el Foro de la Industria, Binómico o el evento en el que el Consistorio colabora con Freshuelva, el Congreso Internacional de Frutos Rojos, “estamos fomentando este tipo de encuentros poniendo en valor un lugar tan emblemático de nuestro Legado Británico como es la Casa Colón, cuyo Palacio de Congresos vamos a reformar en noviembre con el Plan Turístico de Grandes Ciudades, con las obras que ya hemos sacado a licitación”.

En el ámbito cultural, Cruz ha avanzado que en 2022 se recuperará el Salón de Otoño de Pintura “en apoyo a nuestros artistas plásticos; vamos a crear un festival de jazz; y, entre otras iniciativas, vamos a apostar por la creación de un gran evento de Arte Urbano de carácter internacional”.

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA

Además de las de la Casa Colón, el alcalde ha avanzado una importante batería de obras para los próximos meses, fundamentalmente en el marco de la EDUSI pero también con fondos íntegramente municipales, entre las que se encuentran la rehabilitación del Mercado de San Sebastián, la peatonalización y remodelación de la Plaza de Los Dolores y la urbanización de un aparcamiento disuasorio colindante con este espacio de la barriada de Las Colonias; así como nuevas infraestructuras para el Parque Moret y espacios verdes equipados en Santa Marta, La Navidad, la urbanización Parque Moret, El Torrejón y la Plaza de las Oblatas en el entorno del Santuario.

También se incluye en este paquete la reurbanización de las calles Palos, Fernando el Católico, San Salvador y Padre Marchena; y las peatonalizaciones de la calle Villamundaka y de un lateral de la Plaza Houston.

Además, como ha adelantado Cruz, “estamos pendientes de recibir la resolución definitiva de la ayuda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a cargo del programa 1,5% Cultural, de manera inminente, sacaremos a licitación, por un importe de 3,3 millones de euros, las obras consolidación estructural, constructiva y de elementos de urbanización circundantes del edificio del antiguo Mercado del Paseo de Santa Fe”.

Con la EDUSI se seguirá impulsando la recuperación del Conquero en el marco del Master Plan y con la EDUSI III ‘Rías de Huelva’ se harán obras en Pérez Cubillas, como la reurba-nización y la instalación de equipamiento infantil en el Parque San Fran-cisco de Asís; la urbanización del espacio público situado entre las calles ríos Ebro y Bidasoa; y la reurbanización de la Plaza Juan XXIII.

Otro paso que se dará próximamente será la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Ensanche Sur para dotar de seguridad jurídica al sector y poder atraer inversores, poner a disposición terrenos y conceder licencias urbanísticas en esta importante área de expansión de la ciudad, “clave para culminar la integración de Huelva con su ría”.

En el apartado de rehabilitación del parque municipal de vivienda, las próximas actuaciones se llevarán a cabo en Pérez Cubillas, La Navidad, calle Jesús Hermida y Huerta Mena.

Asimismo, el Consistorio tiene en vías de licitación la ejecución de un innovador proyecto de 11 viviendas sociales accesibles en Vista Alegre, con autoabastecimiento energético, destinadas a personas con movilidad reducida que actualmente son inquilinos de viviendas municipales. Y se van a presentar a los fondos Next Generation proyectos para intervenir en zonas como Santa Lucía y el Polígono de San Sebastián.

“Además -ha explicado Cruz- hemos acudido a la convocatoria lanzada por el Gobierno de España para la creación de zonas de bajas emisiones, solicitando fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implementación de nuevos itinerarios peatonales en el entorno de la Plaza de las Monjas y la Plaza de San Pedro”.

De cara al nuevo periodo de programación 2021-2027, para optar a fondos europeos, se tendrá en cuenta que las ciudades cuenten con su propia Agenda Urbana. Un proceso que ya ha comenzado en Huelva, donde “estamos trabajando para ser una de las ciudades españolas pioneras en elaborar este instrumento, dotando a la ciudad del marco estratégico necesario para articular de manera coherente y eficaz los proyectos, orientados a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”.

En paralelo, en los próximos meses se finalizará el documento de avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana; y de forma inminente se formalizará el contrato para la redacción del primer Plan Municipal de Cambio Climático de Huelva.

“Y de una vez por todas -ha manifestado el alcalde- tenemos que visualizar avances para la restauración ambiental de las marismas del Tinto donde se encuentran las balsas de fosfoyeso, con un proyecto viable y avalado por las autoridades competentes, que recupere ese territorio con todas las garantías para la salud de los onubenses”.

PROPUESTAS APROBADAS DE LA OPOSICIÓN

El grupo municipal del PP ha obtenido el respaldo de toda la corporación -a excepción de la abstención de Adelante Huelva- a su propuesta por una Ciudad Verde que, entre otras iniciativas, conlleva el encargo de un plan integral de zonas verdes, parques, jardines y rutas paisajísticas peatonales, en el marco de la revisión del PGOU.

Ciudadanos también ha sacado adelante -con el apoyo de todos los grupos menos VOX-, que se ha abstenido su propuesta de liderar desde el Ayuntamiento la creación de la Plataforma ‘Huelva lo merece’ para reivindicar las infraestructuras e inversiones necesarias para la ciudad ante todas las administraciones.

También ha habido acuerdo de aprobación en torno a la iniciativa presentada por VOX para la mejora de los Servicios Sociales, cubriendo de forma estable su plantilla, mediante el incremento urgente de profesionales técnicos y de administración. Adelante Huelva se ha abstenido en una votación de la que se ha ausentado el concejal no adscrito Jesús Amador.

Néstor Santos ha obtenido el apoyo de toda la corporación, menos de Ciudadanos y Mesa de la Ría, que se han abstenido, en su iniciativa de estudiar la posibilidad de crear áreas de esparcimiento canino por toda la ciudad.