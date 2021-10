Javi Pancho: “Jamás tuve la suerte de trabajar para y por el Recreativo”

El protagonista que hoy se asoma a esta ventana semanal es Javier Romero Bulnes, más conocido deportivamente como ‘Javi Pancho’; un onubense de pro que cursó sus estudios en el Colegio Colón de los Hermanos Maristas y se licenció en Magisterio de Ciencias Humanas por la Universidad de Huelva y tiene el título de Religión. Además poseé los tres niveles de entrenador de fútbol. Actualmente dirige al CD Pinzón en Segunda Andaluza y es el responsable de las pistas de fútbol sala de Federico Mayo.

Lo conocí hace varios años y siempre me demostró ser una persona culta, amable, sencilla y empática. En la actualidad coincidimos como tertulianos y comentarista del día a día del Real Club Recreativo de Huelva en Antena Huelva. Y tengo que decir que es todo un placer coincidir con él ya que es un gran profesional que analiza con mucho rigor los partidos tanto del conjunto albiazul como del contrincante, como así mismo la actualidad del conjunto albiazul.

Para descubrir un poco más a nuestro protagonista, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la afabilidad y cortesía que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos a ello.

Me llama la atención que estudiaras Magisterio de Ciencias Humanas y no te decantaras por Educación Física. Aunque no es menos cierto que tu carrera profesional siempre ha estado vinculadaal deporte, especialmente al futbol base o lo que es lo mismo contribuyendo a formar en valores a los más pequeños. Sin duda, debe ser muy gratificante esa otra faceta.

Me decanté por la opción de Historia ya que me gustó de siempre todo lo referente a la geografía, historia del arte, etc. Después de una corta estancia en el Colegio García Lorca y muchos años de profesor particular me saqué los títulos de entrenador, los tres niveles e hice los primeros pinitos en la Escuela de Salvador López (Antonio Zambrano) hasta que mi hermano y yo formamos la escuela con el nombre de mi padre.

¿Además del futbol que otras aficiones tienes?

Me encanta el tenis y todas las semanas disputo algún que otro partido. Tampoco puedo dejar en el tintero mi pasión por la Semana Santa (mi madre me inculcó la devoción a las hermandades de su barrio de Sevilla, Gran Poder y la Amargura).

Tú que tanto sabes y conoces la cantera de Huelva, no en vano llevas desde hace algo más dos décadas la Escuela de Fútbol base junto a tu hermano Antonio, ¿qué pasa para que los chavales no triunfen en el Recre y tengan que salir fuera para hacerlo? ¿Tan difícil es ser profeta en su tierra?

Huelva es muy complicada.Como en la mayoría de las ciudades se le pide más al de casa, y el miramiento es obsesivo. La presión es mayor y cuando tienen la oportunidad de salir todo cambia a mejor y se liberan en todos los aspectos. Además, es necesario que apuesten por ellos y en momentos buenos, no sólo cuando las cosas van mal

¿En algún momento de esta temporada has llegado a tener alguna oferta para ocupar algún puesto en el conjunto que preside Sotomayor?

No, en ningún momento. Jamás tuve la suerte de trabajar para y por el Club. No ahora sino jamás. Desgraciada y sorprendentemente el apellido de mi padre generó mucho temor a gente que dirigió la entidad en diferentes épocas. Muchos de esos cargos, en años anteriores, lo han tenido personas totalmente desconocedoras de este mundo. En mi casa nacimos y tuvimos la suerte de vivir del fútbol profesional desde que nacimos y eso generó una envidia tremenda. Pero nunca es tarde, esperaré la llamada.

La temporada pasada pegaste el salto como entrenador y pasaste de entrenar al Juvenil Romero Pancho a entrenar C.D.Pinzón ¿Hay mucha diferencia de trabajar con chavales a hacerlo con séniors?

Sí hay diferencias, pero el paso no es tan grande, cuando te tomas el fútbol base muy en serio. Llegamos a jugar con niños en todas las categorías andaluzas, juvenil y nacional, partiendo desde cero.

Por cierto, ¿cómo fue la campaña pasada entrenar con la maldita pandemia?

Un horror, temporada horribilis. En fútbol local creo que nunca se tuvo que competir.Parones y parones y muchas dificultades.

Esta temporada el equipo está en la categoría más modesta de nuestro fútbol provincial, como es la Segunda Andaluza. Pero según me cuentan en ella podemos ver que están llegando un ramillete de jóvenes peloteros ¿Ves tú a algún jugador que sobresalga o que te llame la atención?

Hay una categoría más por debajo, la 3ª Provincial, esta temporada el equipo es muy joven. Pero es por ahora el año más gratificante. Jugadores que pronto darán que hablar y que de sobra podrían estar en superior categoría.

Dicen que presenciar un partido en la citada categoría anteriormente es siempre sinónimo de diversión y también una buena excusa para encontrar futbolistas que, a pesar de haber dejado en la esquina la edad juvenil, dejan muestras de su potencial y garantizan una semilla fértil de cara al futuro.

Por suerte hay jugadores que son muy buenos y con menos de 20 años. Si la cabeza y la suerte les acompañan pronto estarán en categorías superiores. Hay equipos con chavales muy jóvenes y que prefieren minutos a estar en categorías superiores, a sentirse importante. Cada día hay menos veteranos.

Siguiendo en clave futbolística, no hablar del Recreativo sería un pecado mortal, máxime cuando tu padre fue toda una institución en el Decano, ¿qué recuerdoso anécdota tienes de esa época que supongo serías un niño?

Anécdotas muchísimas y recuerdos imborrables, pero siempre positivos, para nosotros era la VIDA (con mayúsculas). Mi casa era el vestuario, con el olor a Radio-Salil, la ropa secándose con estufas, siempre, toda la ropa con césped. Los domingos escuchando a Manolín Guerra, Ignacio Ruíz, Santiago Cotán… La gran cantidad de amigos tanto de Huelva como de fuera. En definitiva, todo. Hasta de los momentos malos se saca lo positivo. Una infancia fascinante.

Mucho ha llovido de aquellos entonces y en la actualidad el abuelo esta militando en la categoría más baja de su historia, ¿qué sientes cuando lo ves jugando en la quinta categoría?

Mucha pena, impensable. No debería haber pasado. Pero la mala dirección ha sido clave y siempre hay que tener suerte. Recordar esto es un juego y… De todas formas con el apoyo de todos esto quedará en un maldito sueño. Pronto volveremos. Recre es Huelva y Huelva es Recre. Así se está demostrando.

Ya llevan el conjunto albiazul varias jornadas y de momento los chicos de Alberto Gallego están en la zona noble de la clasificación ¿Sería un fracaso no terminar la temporada como primero de grupo?

Claro que sería un fracaso. Pero seguro que lo van a conseguir. Semana a semana las diferencias serán mayores, los jugadores se soltarán, la plantilla es la mejor, la afición demostrada de fútbol profesional, los medios encima y todo eso suma. 9000 socios, televisiones locales, tertulias, etc.

Decís la mayoría de los técnicos “que jugar bien es ganar” y de momento el equipo no está practicando buen juego ¿Piensas que con el paso de partidos ese hándicap se superara y veremos al equipo más suelto?

Sí, cada día veremos mejor juego y sobresalir a jugadores en el plano individual, seguro que habrá más juego creativo.

Estamos llegando al final y me gustaría darte las gracias por prestarme tu tiempo y no sé, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado.

No, nada más Solamente Félix agradecerte la deferencia para conmigo por hacerme un hueco en esta tu sección.