Victor M. Vázquez: “En Huelva nos falta visión, ambición y sobre todo liderazgo”

Nos llega hoy a esta tribuna pública una de las personas más emprendedoras que conozco, se trata de Víctor Miguel Vázquez Fernández, al que conozco hace unas tres décadas y aunque nos solemos ver poco, bien es cierto que nos tenemos un gran afecto, por lo que me da un montón de alegría que forme parte de esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia.

Tomen nota de su trayectoria profesional. Ha pertenecido y con notable éxito en:

Todo Huelva Economía.

Huelva Actualidad.

Cedeco Centro de Estudios.

Euronuba Centro de Formación.

Asociación de Jóvenes Empresarios

Al Andalus.

Formación y Consultoría – Al Andalus CF.

EMPREVES, Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales.

Grupo PCG, Director de Formación.

Huelva Getión 21.

DTI – Franquicia inmobiliaria.

Iniciativa y Desarrollo del Conocimiento, consultoría y Formación IDECO.

Consoltic – Franquicia de implantación de software empresarial Soluntia.

A y V Despachos Asociados.

Consejero político de Comunidad Ishbilia

Seville Tourism.

Representantes Artísticos CAETOS.

Y actualmente, Director Regional ACN – Distribución servicios básicos.

Aparte de ello he de reseñar que Víctor es una persona muy cordial, agradable, trabajador, optimista por naturaleza, fiable, alto sentido de la amistad, trabajador, solidario…, lo que se llama pero que muy “güenagente”.

Cuando me pongo en contacto con él para proponerle esta entrevista y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus opiniones, no hay que insistirle, acepta del tirón y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Socialmente hemos recibido una cura de humildad impresionante, un replanteamiento de valores y creencias, siendo un poco sarcástico “hemos perdido mucho calor humano” y esto pasa factura.

La familia ha jugado un papel muy importante, hemos acuciado, con tanto aislamiento, la soledad propia y de nuestros mayores o familiares más que nunca.

Esta crisis que estamos viviendo ha catapultado los pronósticos de la repercusión de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, entre ellos, el teletrabajo, la formación digital o el comercio online ya no son amenazas, están aquí para quedarse VS negocios que han cerrado y que ya no abrirán, en cuanto a la formación, las aulas las volverán a llenar, pero tendrá que convivir con la online.

Están surgiendo nuevas maneras de comunicarnos, de ganar dinero, el empleo ya no es la única opción de sobrevivir económicamente, nuevas profesiones están surgiendo, el autoempleo, los minijobs (tener varias actividades o fuentes de ingresos), muchas ya están integrados en nuestros jóvenes y no tan jóvenes, por ejemplo, las plataformas digitales facilitan posibilidades de ingresos a los propios usuarios, Amazon, Spoty, YouTube, Netflix, Trading, minería de coins digitales, etc, etc.

Mi opinión, siendo optimista, me permito utilizar el positivismo chino, viene una “época de mucho aprendizaje y grandes oportunidades”.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Huelva?

R. – El cambio ya lo hemos vivido y lo estamos viviendo a nivel mundial, lo que vuelve y volverá a Huelva es la normalidad, que al final resultará que no será tan nueva.

P. – ¿Qué opinas de las vacunas?

R. – En casa todos las tenemos, confiamos en que sea definitiva y nos lleve a la normalidad pronto. De momento se está demostrando la eficacia, me preocupa, creo que como a casi todos, la duración o permanencia de la misma.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los medios de comunicación y redes sociales durante este último año y medio?

R. – Vuestro sector fue uno de los primeros damnificados de la revolución tecnológica, tuvisteis que reinventaros, sobre todo hablo de los medios escritos. Las redes sociales van por delante siempre, en cualquier noticia, sea veraz o no, aquí jugáis un papel muy importante, contrastar, atestiguar y ampliar cualquier comunicado o noticia con fidelidad y seriedad. Vuestra labor en la pandemia ha sido vital, mantenernos al día de tantos comunicados y cambios en nuestras tradiciones y costumbres ha sido una labor encomiable.

P. – ¿Qué te han parecido los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Se han sacado muchas fotos, han estado de acuerdo, todos se han insultado y contradicho, como siempre. Lo que me preocupa de verdad son los próximos 5 años, y ¿Qué vamos hacer nosotros si no cambian?, hay un gran reto que superar, mucho empleo que generar y un país que levantar.

En este apartado si me gustaría reconocer la labor de los funcionarios, especialmente, clínicos y otros servicios de urgencias o a la comunidad, eso si ha sido verdadero servicio, dedicación y entrega incondicional al usuario, al ciudadano fuere cual fuese.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sí rotundo. Reconozco que, en más de una ocasión, por la profesión de mi esposa principalmente me ha mantenido algunas noches en vela, pero también por mis padres, algún caso cercano etc.

Como anecdótico, en algún momento he pasado miedo también con el propio miedo de la gente y sus reacciones en plena pandemia, con las mascarillas, algunos huyendo y alejándose de ti como sacados de una película de zombis.

P. – ¿Qué proyectos tienes de futuro y qué haces en la actualidad?

R. – El sector inmobiliario siempre me ha apasionado, y no se me da mal, nunca he estado con dedicación exclusiva pero tampoco lo he abandonado.

Actualmente desarrollo un negocio de mercadeo online en expansión, con una compañía americana de telecomunicaciones, energía y servicios básicos de uso masivo.

A mi esposa y a mí nos ilusiona en los próximos años viajar y vivir una temporada en los países que vamos abriendo en nuevos mercados internacionales expandiendo la red de distribución de nuestros equipos.

P. – ¿Qué le falta a Huelva para despegar de una vez?

R. – Continuando la metáfora, buenos pilotos y gente que pague el pasaje del vuelo.

Fuera de Huelva hay empresarios de nuestra tierra que suelen ser destacados en sus sectores.

Nuestras medianas y grandes empresas son pocas, pero suelen ser muy buenas y bien reconocidas también.

En el sector empresarial faltan más emprendedores, más colaboración y sensibilización de las Administraciones con la actividad privada existente etc. En otros gremios sociales, Huelva necesita unirse y creérselo, lleva muchos años viviendo a la sombra de Sevilla, nos falta visión, ambición y sobre todo liderazgo. La Administración empuja, pero no ayuda, los agentes sociales están divididos y los políticos no los veo constructivos ni con visión, se dedican a tirar para el lado contrario de sus oponentes o simplemente a criticar, ¿hacia dónde vamos? quizás si algún día dejamos de politizarlo todo y nos unimos, aunque no estemos de acuerdo en todo, quizás así, podamos poner un buen destino y despegar como merecemos.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Algunos días que vengo a la ciudad y no me cruzo ni veo a nadie conocido, me siento extraño, como en una gran ciudad. Pero como para un hijo significa un padre o viceversa, Huelva es mi identidad, mis recuerdos, mi gente (algunos ya no están), mis vivencias, un escudo con el que me identifico, que me sitúa y enorgullece, sobre todo, cuando estoy en otro lugar.

P. – ¿Qué recuerdos tienes de tu vida profesional?

R. – He tenido una experiencia profesional amplía, polifacética y muy enriquecedora diría yo. Por ejemplo, por distintos asuntos o proyectos, como coordinador técnico, he estado reunido en el despacho de Pedro Rodríguez, con Juan Ceada y también en el de Juan Espada o he estado reunido con Juan Ignacio Zoido y su equipo cuando dirigía la oposición en Sevilla. Es un ejemplo que pongo como muestra de variedad.

En todos los sectores que he trabajado he tenido la oportunidad de trabajar con buenos profesionales. Emprender y poner en marcha nuevos proyectos o empresas, tanto propias como de terceros o en colaboración creo que es lo que destacaría por la variedad de sectores y proyectos abordados.

Me alegra que me hagas esta pregunta, curiosamente guardo grandes recuerdos en mis comienzos, en mis dos años de editor de la revista Todo Huelva Economía y Huelva Actualidad, que seguro recordarás de hace más de dos décadas. Tuve la oportunidad de conocer, colaborar y entrevistar a personas destacadas en nuestra provincia en distintas áreas y sectores de nuestra historia reciente choquera, para mi fue una época muy intensa de mucho aprendizaje y le guardo un cariño especial.

Y lo que siempre me ha apasionado (aunque hoy me quita el sueño, por el final), curiosamente, es recordar mi dedicación y aportación a Huelva en el sector de la formación y capacitación de adultos, con el que me siento identificado, siendo yo, un producto del producto, y con el que he estado muy comprometido, más de 15 años de dedicación y especialización. En esta época trabajamos y colaborábamos mucho con los distintos agentes sociales como consultoría, detección de necesidades formativas, distintos estudios, ejecución de proyectos pero también en proyectos de desarrollo con Administraciones locales o Diputación.

Poníamos en valor, con nuestro equipo técnico docente para proyectos e iniciativas dentro de distintos programas y convocatorias, regionales, nacionales y europeas. Esto redundaban en presupuestos económicos para nuestra provincia que de otra manera, no hubiera llegado al ciudadano onubense, o a la empresa, se hubieran ido para otros proyectos a otras provincias o países.

Me sentía identificado con los chavales que no encajaban en la formación formal, le ofrecíamos una alternativa, los capacitábamos para un oficio, y por otro, acercando y ofreciendo a los trabajadores ocupados, públicos y privados una formación práctica de calidad, y a la medida cubriendo muchas de las necesidades de las empresas o sectores de nuestra provincia. Fue en 2015 cuando mi empresa Ideco, tras un problema con el Ayuntamiento de nuestra capital en una contratación fraudulenta que acuciamos desde el 2012 en el centro de Los Rosales nos termino hundiendo, tuvimos que despedir a todo el equipo técnico docente y cerrar los tres centros de formación que teníamos homologados con certificados de profesionalidad. Quizás algún día escriba un libro sobre esto.

P. – ¿Si pudieras dar marcha atrás harías lo mismo?

R. – En general sí, estoy satisfecho y “volvería hacerlo” como diría Alaska y Dinarama, sí es cierto que cambiaría algunas decisiones importantes en mi vida, pero básicamente sería en el plano empresarial conociendo los “bueyes” y lo que ahora sé, claro.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y que soñabas ser de mayor?

R. – Tuve una niñez muy infantil, me vine de Moguer con muy pocos años, al preescolar de la Plaza Niña, antes de entrar con Don Salvador en el Madre de Díos, ahora Funcadia. Hasta los 14 años todavía quería ser o policía o Superman, con esta edad me fui a estudiar un año a Campillos (Málaga) y mi vida infantil se esfumó.

Cuando regresé, estuve unos años “paseando” por varios institutos de Bachillerato de Huelva,no me inspiraba ninguna profesión, esta bella época me fue interrumpida por el servicio militar y justo a la vuelta, comenzó mi vida laboral, trabajaba en Caja Rural por la mañana y por la tarde desarrollaba un negocio de venta directa donde aprendí mucho sobre desarrollo personal y liderazgo, esta etapa me dio recursos y fue decisiva para lo que venía.

Tras esto empecé con Daniel Hurtado a hacer realidad su sueño, Todo Huelva Economía y desde entonces aún no he tenido tiempo de parar a pensar que quería ser de mayor, un proyecto me llevaba a otro, luego a otro…

P.- ¿Quiénes son o han sido tus referentes profesionales y personales?

R. – Mi referente personal siempre han sido mis padres, profesionalmente, aunque siempre he admirado a mi padre, no me he sentido identificado con él, creo que fui el primer joven emprendedor de toda mi familia, que como sabes, procedemos principalmente del sector bancario o el campo.

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

R. – Mira José Luis, quiero felicitarte por tu consolidada trayectoria en tus distintas facetas públicas

Muchas gracias amigo.

A mi, me ha encantado echar este ratito de charla contigo, que bien sabes me alegra mucho cuando coincidimos y desde luego te animo a escribir ese libro que refieres en la entrevista, pues las malas maneras políticas deben denunciarse siempre. Y por cierto, que nos debemos una cervecita y charlar de lo divino y lo humano.