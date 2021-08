Un centenar de trabajadores acuden a la marcha por el bloqueo del convenio de la hostelería

Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería han protagonizado una marcha convocada por los sindicatos CCOO y UGT tras el bloqueo del convenio del sector. La marcha, cuyo lema ha sido ‘la hostelería lucha por un convenio justo’, ha recorrido las calles de la capital desde el hotel NH Luz hasta el hotel Senator Huelva como protesta por las medidas propuestas por la patronal, calificadas por las centrales sindicales de “inasumibles”, ya que supone eliminación de complementos como el de incapacidad temporal, la no equiparación salarial de las camareras de piso o la imposibilidad del disfrute de las vacaciones en los meses estivales, entre otras medidas.

Esta marcha ha sido calificada de “éxito” por los sindicatos, puesto que, junto a las concentraciones de ayer, los trabajadores y trabajadoras muestran su respaldo a las medidas que presentaron en la plataforma del sector y que están basadas en un incremento acorde con la recuperación del sector y la aplicación de la subida salarial del 1,14 por ciento para las camareras de piso, que ya se negoció en el anterior convenio.

La secretaria general de CCOO, Julia Perea, ha indicado durante la marcha que las medidas planteadas por la patronal son “injustificadas porque hay indicadores de que el sector ha comenzado a recuperarse y venimos de un convenio, el de 2018, cuyo incremento ha sido del 7 por ciento, mientras que el PIB ha crecido en 12 puntos, además de que en otras provincias se están firmando acuerdos con incrementos salariales. Por lo que los trabajadores y trabajadoras no se pueden permitir ningún retroceso”. Asimismo, ha reiterado que “si Huelva quiere vender un destino de calidad no puede tener trabajadores y trabajadoras mal pagados, si no ocurre lo que ya está ocurriendo, que se marchen a otras provincias o sectores porque no aguantan las condiciones”.

Por su parte, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha manifestado que no “están dispuestos a transigir con la plataforma planteada desde la patronal, restrictiva de los derechos ya adquiridos. Esta organización no va a admitir la firma de un convenio por tres años con ningún incremento salarial. Igualmente, no va a consentir el incumplimiento de la equiparación salarial de las camareras de piso con el grupo de camareros firmado y pactado en el Convenio del 2018, ni tampoco admitirá la eliminación de otros derechos como el complemento al 100% de IT de los trabajadores, que puede llegar a suponer una pérdida salarial de hasta 400 euros mensuales.”.

No obstante, ambos sindicatos han vuelto a tender la mano a los empresarios para que se retomen las negociaciones y se acuerde un convenio justo para el sector.