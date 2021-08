Haideé Ojeda: “Pese a los grandes resultados internacionales, el bádminton va mucho peor”

Esta semana se asoma a esta ventana semanal que gentilmente nos brinda la dirección de www.diariodehuelva.es Haideé Ojeda Garrido, una onubense de pro, graduada en Fisioterapia en la Universidad de Sevilla (2010-2014) y reconocida deportista del alto nivel en bádminton.

En cuanto a su profesión como fisioterapeuta y osteópata, actualmente ejerce en una sala de Pilates Huelva. Y con respecto a su trayectoria como deportista, son múltiples los galardones en su dilatada carrera:

3ª Europa Polonia Cup (sub-17) con la selección española (República Checa, 2006)

3ª Europa Uber Cup con la selección española (Kazán, Rusia 2016)

2 veces 3ª Europa Ctos. Europa por Equipos con el Club Bádminton IES La Orden (Tours, Francia 2016. Luxemburgo, 2019)

11 veces Campeona de España Absoluta (5 veces Dobles Mixtos 2009, 2010, 2012, 2013, 2015. 6 veces Dobles Femenino 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

6 veces Campeona de División de Honor de la Liga de Clubes Española con el Club Bádminton IES La Orden (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019)

Y para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestra entrevistada, nos pusimos en contacto con ella, que gustosamente y pese a estar de vacaciones, acepto nuestra invitación. Así que vamos a ello.

Tengo claro que mis lectores saben todo de ti, especialmente los aficionados al bádminton. Pero, por si hubiese alguien que desconozca tu trayectoria deportiva, cuéntanos ¿Quién es Haideé Ojeda?

Empecé a jugar a bádminton en Huelva, prácticamente desde que tengo uso de razón y desde que pude con el peso de una raqueta ya que mi padre, Paco Ojeda (jugador y entrenador), y mi hermano, Eliezer Ojeda (jugador) ya lo practicaban. Desde bien pequeñita, siendo prebenjamín, empecé a competir a nivel andaluz (ya que a nivel nacional no existían campeonatos de esas categorías) y empecé a ganar campeonatos de Andalucía en individual femenino y también conseguí medallas tanto en dobles femenino como en dobles mixtos. Esto fue así hasta la categoría Infantil, donde ya había campeonatos de España y cuando conseguí mi primer campeonato nacional en individual femenino en el año 2001 y también mis primeras convocatorias y resultados en campeonatos internacionales con la selección española. Tras ello, también llegaron primeros puestos en los campeonatos de España de las categorías cadete, junior y finalmente absoluto llegando a lograr a día de hoy 11 Ctos. España Absolutos (5 DX y 6 DF) y 1 medalla de bronce en Uber Cup con la selección española, además de 6 Ligas en Div. Honor y 2 veces 3ª Europa Clubes.

Por cierto, muchos al leer tu nombre, pensaran que eres extranjera, pero eres más de Huelva que un choco ¿De quién fue la idea de tu padre o de tu madre y porqué?

A mi madre le gustaban nombres corrientes como Sara, Nerea,… pero a mi padre no le llegaba a convencer ninguno de ellos. Finalmente, leyeron el nombre de Haideé, de origen griego y significado la adorada, la mimada o acariciada por los dioses, a los dos les gustó y así me llamaron finalmente.

Volviendo a clave deportiva, estos días llegaba a la sede del Recreativo Bádminton IES La Orden una gran noticia. La próxima temporada jugará en el lugar que por merecimientos deportivos le corresponde y que había perdido en los despachos ¿Cómo recibiste la noticia y como has vivido la pasada temporada, jugando en una categoría inferior?

La noticia me vino de mi padre, al que se lo comunicó la presidenta del club. La recibimos con muchísima alegría y felicidad ya que, a estas alturas del verano, normalmente ya está la liga formada y, al no tener nuevas noticias, pensábamos que estaríamos en la categoría de Primera Nacional a la que ascendimos.

La temporada pasada fue un poco rara pero a la vez ilusionante y divertida. Compartir equipo y pista con los jugadores de la cantera del club que has visto ir creciendo tanto dentro como fuera de las pistas desde pequeñitos es muy bonito.

La campaña pasada, como bien dices has tenido la ocasión de compartir los entrenamientos también con el Colombino La Orden ¿Has visto algún joven jugador o jugadora que te haya sorprendido para bien?

El jugador Rubén Carreras ha hecho muy buena temporada este año, ha crecido mucho como jugador y ha rendido en pista como nunca. También Alejandro Pérez ha seguido demostrando que es y va a seguir siendo uno de los mejores jugadores del panorama nacional.

Cómo se lleva eso de que tu padre sea el entrenador del equipo. ¿Tenéis diferencias en los planteamientos o donde manda patrón…ya sabes?

Cuando era más pequeña, estaba un poco ausente de las decisiones que había que tomar en los diferentes aspectos del Club, pero eso cambió ya hace mucho tiempo. Mi padre se apoya mucho en los jugadores ya que él tiene mucho trabajo burocrático y hay decisiones deportivas importantes en las que podemos aportarle muy buena opinión.

Tan difícil es vivir del bádminton, que según tengo entendido lo compaginas con tu profesión como fisioterapeuta.

Vivir del bádminton en este país es IMPOSIBLE. Este deporte minoritario no se ve remunerado económicamente lo suficiente ni en competiciones nacionales ni internacionales. Sólo si quedas entre los dos primeros puestos siempre a nivel internacional se ganará lo suficiente para no tener que trabajar y eso es MUY DIFICIL. Además, las competiciones internacionales se juegan entre semana, por lo que es muy complicado compaginarlas con un trabajo y llega un momento en que tienes que tomar la decisión de dejar de competir a nivel internacional, como fue mi caso.

Han pasado unos meses, pero aún colea los rumores de tu rechazo a ir con la Selección Española, tanto que tuviste que hacer un comunicado para desmentirlo. ¿Realmente que pasó?

Como he comentado anteriormente, las competiciones internacionales son muy difíciles de compaginar con un trabajo. Sólo tienes 1 mes de vacaciones y en mi caso, cuando la selección española me convocó para jugar la Uber Cup a nivel Mundial, tuve que rechazarlo ya que no tenía posibilidad de cogerme más días en el trabajo, mi jefe no me los daba. Sólo rechacé ir con la selección 1 vez, la que he explicado, y no en 3 ocasiones como dijo FESBA.

Cambiando de tema, me gustaría saber ¿dónde pasaste el confinamiento y con quién? y si ves factible ver aficionados en las gradas la próxima temporada?

Desde hace casi 2 años estoy viviendo en Punta Umbría con mi novio, el también jugador del club Víctor Martín, por lo que en Punta y con Víctor fue dónde y con quién pasé el confinamiento.

Creo que el público aficionado de las gradas de los próximos campeonatos podría ser factible mientras haya buen control en la entrada y buena separación entre el mismo. Nosotros, sin ninguna duda, haremos todo lo posible colaborando con las medidas de seguridad para poder tener a nuestro público en la grada si las federaciones y el gobierno lo permiten.

Siguiendo en clave del maldito covid – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en esta pandemia?

Bueno, sinceramente no soy una persona que sepa mucho de política. Quiero pensar que lo han hecho lo mejor que han podido pero si es cierto que, desde mi humilde opinión como ciudadana, creo que se podrían haber tomado mejores decisiones en diferentes momentos de la pandemia.

Haideé estamos llegando al final de esta breve entrevista y quiero darte las gracias por prestarme tú tiempo. Y no sé si quisieras añadir algo más.

Finalmente Félix, quiero darte las gracias por hacerme esta entrevista, ya que sin los medios de comunicación, nuestro deporte sería aún más minoritario si cabe.

Además, me gustaría añadir que, como jugadora de bádminton español, creo que en este deporte y en este país, deberían cambiar muchas cosas para que crezca, tenga más visibilidad y se invite a jugar y ver bádminton. Actualmente, se cree que el bádminton español ha crecido por el hecho de que tenga más visibilidad por los grandes resultados obtenidos a nivel internacional, pero los que llevamos en este deporte toda la vida hemos visto como el bádminton va a muchísimo peor cuando debería ser al contrario. Es por ello que debería haber muchos cambios, sobre todo desde los grandes organismos como son las federaciones.