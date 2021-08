El Ayuntamiento presenta la XXX edición del Open de Ajedrez ‘Playas de Cartaya

El XXX Open de Ajedrez ‘Playas de Cartaya’ se celebrará el próximo 20 de agosto en la Plaza Redonda de la localidad, organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento. A la presentación han asistido la alcaldesa, Pepa González Bayo, el concejal de Deportes, Israel Medina y el monitor de la Escuela Municipal de Ajedrez, Celestino González.

“Se trata de una de las citas con mayor tradición dentro de la programación deportiva de la localidad, y una de las pruebas de esta disciplina más importantes a nivel provincial y regional, en cuanto a premios y participantes”, ha destacado Israel Medina.

En este sentido, la alcaldesa, ha resaltado la apuesta municipal por esta disciplina y la Escuela Municipal de Ajedrez, que “proporciona, sobre todo a los más pequeños, muchas habilidades que tenemos que poner en valor como la estrategia, la concentración y el despertar de capacidades intelectuales, entre otras”.

La competición se desarrollará por sistema suizo a 8 rondas, con una velocidad de juego con incremento de 9’+ 3” por jugador (12 minutos) con un descanso de 15 minutos para la cena. La primera ronda dará comienzo a las 20:00 horas y la prueba se prolongará hasta las 00:30 horas con la entrega de trofeos. Los participantes deberán portar mascarilla durante las partidas, y se dispondrá de gel hidroalcohólico a disposición de quien lo necesite.

Finalmente, destacar que la prueba repartirá más de 800 euros en premios a los vencedores de las distintas categorías, contando con una clasificación general y otra local, además de trofeos para los tres primeros clasificados de las distintas categorías: Sub 16 (nacidos desde 2005), Sub 14 (desde 2007), Sub 12 (desde el año 2.009) y Sub 10 (desde 2011).

Aquellas personas interesadas en participar en el XXX Open de Ajedrez ‘Playas de Cartaya’, pueden inscribirse en la página web de la Delegación Onubense de Ajedrez (www.doajedrez.es). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta próximo miércoles 16 de agosto.