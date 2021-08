Josechu Llanes: ¨Cada ramo que realizo es totalmente exclusivo¨

Esta semana quisiera darle un toque de color a esta vuestra sección semanal, porque entiendo que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo necesitamos ver luz a nuestro alrededor. Y que mejor sitio para llenarnos de viveza y colorido que visitar una florería y para ello nos hemos venido hasta el Pasaje Manuel Machado numero 6 de nuestra capital, donde Josechu Llanes González regenta una desde 2012.

Pero no es menos cierto que aunque estamos en un negocio lleno de luminosidad, después de 14 meses de que se decretara en España el primer estado de alarma como consecuencia de la pandemia del coronavirus, nadie puede poner en duda que la crisis sanitaria ha tenido unas consecuencias devastadoras para el país. Sin duda, una debacle en la que el sector de las flores ha sido duramente golpeado.

Por ello, hoy se me apetecía mostrar mi apoyo y empatía a este joven, pero experimentado florista que es un gran especialista en decoración floral para eventos, ramos de novia, y decoración integral para bodas. Y que ha tenido que luchar con uñas y dientes para sobrevivir.

Y para conocer un poco más a Josechu y saber de dónde la viene la inspiración en la elección de las flores y cómo ve el futuro más cercano del sector, le propusimos una entrevista que inmediatamente acepto, Así que vamos con ello.

– ¿Cómo y cuándo te empezaste a interesar por las flores?

– Profesionalmente hace casi 9 años. Yo trabajaba de administrativo en una empresa que nada tenía que ver con el sector de la flor. Esta empresa cerró a nivel nacional debido a la crisis y decidí formarme en la Escuela Andaluza de Arte Floral y el IES Virgen de los Reyes de Sevilla, para obtener el título de Actividades de Floristería por la Junta de Andalucía. Desde entonces, lo que era mi hobby en mi juventud por mivinculación al mundo de las Cofradías pasó a ser el pan de mi familia.

– ¿De dónde sacas la inspiración para crear ramos de novia tan bonitos?

– Para crear un ramo de novia son muchos los factores que influyen. Comenzando por la propia novia, su vestido, sus complementos, el sitio donde se celebra la boda… Cada ramo que realizo es totalmente exclusivo para cada persona que lo va a portar. Me encanta basarme en la naturaleza, intentando trasladar ese aspecto natural a cada trabajo que sale de la Florería, en mayor o en menor medida, según donde vaya destinado.

– ¿Existe un tipo de ramo que es más demandado que el resto?

– Desde hace varios años, la clientela viene a La Florería por nuestro estilo en concreto: un ramo natural, fresco, aromático, original, con mucho tipo de flor diferente y con el toque necesario de los verdes. La persona que viene a La Florería, habitualmente sabe qué es lo que ofrecemos.

-¿En los ramos como en la ropa por ejemplo, suele haber creaciones nuevas cuando se cambia de temporada?

– Es habitual que en cada estación del año se opte por un estilo de ramo, utilizando flores de cada temporada y dándole en algunos casos un carácter muy marcado en cada época del año.

Por ejemplo, en primavera utilizar colores variados, en verano darle un aire fresco al ramo con una gran variedad de verdes, en otoño utilizar los tonos pajizos y secos o en la época navideña hacer un giño con algodón, piñas…

– ¿Cómo has podido sobrevivir durante tanto tiempo sin eventos?

– Sinceramente lo he pasado mal. No sólo por la pérdida económica, sino porque mi estado natural es el de estar creando, trabajando, oliendo a flores, con el trasiego del día a día en La Florería…

Pero por otra parte he disfrutado durante esos meses de mi mujer y mis hijas, épocas que en circunstancias normales casi ni las veía por el volumen de trabajo, como es en la Cuaresma, o los meses fuertes de bodas.

– ¿Qué medidas de seguridad adoptaste frente al COVID-19?

– En el primer momento de la pandemia y por el desconocimiento que teníamos de todo lo que nos rodeaba, decidimos, por ejemplo, no trabajar en un día tan importante como “El Día de la Madre” en mayo de 2020. El motivo: nos decían que la transmisión del virus podía ser también en superficie. Las flores que trabajamos vienen de todas las partes del mundo y no sabíamos si podíamos meter el bicho en casa de la gente por medio de las flores. Lo primero que hace alguien cuando le regalan flores, es meter la nariz entre ellas y olerlas profundamente… No queríamos correr ese riesgo.

Por lo que optamos por unos ramos y felicitaciones virtuales con sorteos incluidos que tuvieron mucho éxito.

Una vez llegado el mes de Julio de 2020, abrimos de nuevo nuestra tienda y adoptamos las medidas higiénicas correspondientes a cada momento.

– ¿Cómo está actualmente el sector y como vislumbra el futuro más inmediato?

– El verano ha comenzado muy bien, teniendo Julio, Agosto y Septiembre a niveles de trabajo de 2019. Pero no sabemos si volverán algunas restricciones y con ellas las temidas cancelaciones.

– No sé si durante la pandemia o en general, sueles recibir pedidos online.

– El mayor volumen de pedidos sigue siendo presenciales o por teléfono. Pero es cierto que desde que comenzó la pandemia, los pedidos online han crecido y siguen creciendo.

– Debido a la crisis que ha desencadenado la pandemia, ¿has notado que la gente busca ramos más económicos, o has puesto algún tipo de descuentos?

– No hemos subido los precios desde 2017 y los seguiremos manteniendo así. De todas formas, nuestros presupuestos se adaptan a lo que nos pide el cliente. Puedes regalar un ramo de 25€ o de 100€…

– ¿Qué le dirías a los novios que quieren empezar a pensar en las flores de su boda?

– Les diría que elijan a profesionales formados, ya sean para las flores o para cualquier proveedor de su boda. Porque el día de su enlace es único y deben disfrutar de la calidad y de la tranquilidad que un profesional te ofrece.

– Estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y si te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado…como decían antiguamente en las bodas ¨habla ahora o calla para siempre¨

– Agradecerte Félix el contar conmigo para este precioso espacio que ofreces y darle también las gracias desde aquí a todos los que confían en mi trabajo. Para mí es un honor formar parte de los momentos especiales de la vida de las personas y poner mi pequeña aportación de aroma y color.