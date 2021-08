Antonio Picón: ¨Las empresas han aprovechado la pandemia para rebajar sus costes salariales¨

Antonio Picón, protagonista que se asoma a esta vuestra sección semanal, tenía todo lo que podía desear laboralmente alguien de su edad. Jefe de un equipo comercial, coche de empresa, dietas y un buen sueldo. Pero un día y debido a la crisis por la maldita pandemia algo hizo clic y se vio despedido. Este hecho le ha llevado a reorientar su carrera laboral. Sin duda el modelo actual está acabando con aquel antiguo dicho de ¨un trabajo para toda la vida¨ y la crisis está empujando a muchos ‘babyboomers’ -a la generación que nació entre 1957 y hasta 1977- a reinventarse, una veces por voluntad propia y otras por necesidad.

Y nuestro personaje al que conocí hace aproximadamente dos décadas y que es una persona emprendedora, resuelta audaz, dinámico, empático y sobre todo muy ‘güena gente’ lo ha tenido claro y ha decidido no acabar dependiendo de una nueva empresa que pudiese de nuevo dejarle en la calle a una edad todavía más vulnerable. Y hace pocos días abría su propio negocio en la calle José Fariñas, 56 de nuestra capital, su nombre es HIPERoffice, se trata de una librería – papelería. Desde este espacio le doy mi apoyo total y le deseo todo lo mejor en su nuevo proyecto.

Y para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro invitado, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente acepto nuestra invitación. Por tanto, vamos a ello.

– La Covid ha traído entre otras cosas que muchas empresas hayan tenido que hacer recortes en sus plantillas ¿Crees que todos los despidos eran necesarios o por el contrario que han utilizado la pandemia para aligerar las nóminas?

– Las empresas no han dudado en aprovechar esta oportunidad para rebajar sus costes salariales y además cargando de muchísimo más trabajo a quien se ha quedado haciendo el trabajo de dos o en muchos casos de tres.

– Tú eres uno de los miles de empleados que han perdido su puesto de trabajo por el ´maldito virus´ ¿Cómo afrontaste el despido?

– Cierto es que un despido siempre cae como un jarro de agua fría, pero en mi caso, fue un alivio total, fue como si me quitaran un peso de encima.

La automoción no es lo que era y las empresas te hacen responsables de las pocas ventas, sin tener en cuenta que haya desempleo, ertes y economía baja. Si no se vende, tú eres el responsable, así te lo hacen saber.

Se gana poco, se tiene mucha presión y mucha RESPONSABILIDAD al ser el Jefe de un equipo comercial que está desestabilizado por la falta de ventas. Estaba como loco por abandonar este trabajo que había pasado factura a mi salud el pasado año, pero no sabía como, estaba como enganchado y el despido fue el empujón que me hacía falta, para romper con el maltrato de la automoción.

Mira hay un poema de frase de Gloria Fuerte que dice: Me dijeron: / O te subes al carro / o tendrás que empujarlo. / Ni me subí ni lo empujé/ Me senté en la cuneta / y alrededor de mí, / a su debido tiempo, / brotaron las amapolas”

Me identifica

– Sé que te has decantado por el autoempleo ¿Que te ha hecho tomar esta decisión?

– El tiempo laboral que me queda quiero gestionarlo yo, ser mi jefe, vivir la experiencia de tomar mis propias decisiones para lo bien o para lo mal. ¿Sufriré? Seguro, pero sarna con gusto no pica.

– Después de toda tu vida laboral dedicado a la automoción, has decidido dar un ´volantazo´ y cambiar de dirección ¿Que te ha motivado para abrir una librería – papelería?

– Siempre me han chiflado las papelerías/librerías y todo su contenido.

Están relacionadas con el orden, la enseñanza y el relax y yo soy así ordenado, me encanta aprender y relajarme leyendo un buen libro.

– ¿Es difícil reinventarse a los cincuenta?

– Todo es difícil en la sociedad y el tiempo en que vivimos con la gran competencia que hay, pero no deja de ser algo que si se hace con ilusión esta supera a las dificultades.

– Crees que las empresas no se dan cuenta de la importancia del talento senior en sus empresas.

– Por supuesto que sí. En mi caso tras el despido he tenido hasta cinco ofertas en diferentes grupos de la automoción y lo tenía claro desde el minuto uno, dije que no y aquí estoy, en mi negocio.

– Dejando a un lado el tema laboral ¿dónde pasaste el confinamiento y con quién?

– Pues lo pase en casa y solo, ¿recuerdas la película solo en casa? Pues así.

Una experiencia más vivida, aprendí a cocinar, me aburrí, y por supuesto sufrí mucho, hasta que no vimos la luz al final del túnel. La incertidumbre es el peor de los enemigos.

– La quinta ola ya la tenemos entre nosotros ¿le ves el final a la pandemia?

– Tendrá su fin como las anteriores pandemias que pasaron por la historia de la humanidad. Tengo mucha fe en nuestros científicos y sé que no pararan hasta mejorar los medios empleados hasta ahora como son las vacunas.

– Que opinión tienes en cuanto a la forma de actuar de los jóvenes en estos momentos en que los contagios cada día son mayores.

– Es normal ya que no están vacunados. Hay mucho loco por ahí suelto porque están en la edad, pero tengo que decir que también los hay muy pero que muy responsables y comprometidos. La juventud es una maravilla y todos fuimos jóvenes.

– ¿Cómo valoras la labor de los políticos en esta pandemia?

– Félix, siento decirlo pues me da mucha pena, porque nos merecemos lo mejor del mundo, pero ellos van a lo suyo, que son los votos y a salvar su imagen. En una palabra PATÉTICO

– Estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y si te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado.

– Si, me gustaría añadir el agradecimiento que te debo, pues siempre has estado compartiendo conmigo los momentos más especiales de mi vida laboral.

Gracias amigo Félix