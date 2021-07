Isla Cristina inaugura su segunda playa canina

El municipio de Isla Cristina ha inaugurado su segunda playa canina convirtiéndose así en uno de los pocos municipios de Andalucía con dos playas de estas características.

Seguidamente se procedió a la izada de la bandera ‘Playa libre de Humos’ concedida por la Junta de Andalucía a sólo cuatro playas de la costa onubense.

Ambos actos contaron con la presencia del Alcalde, Jenaro Orta y el Concejal Delegado de Playas, Fran Sosa, así como las Tenientes de Alcalde, Montserrat Márquez e Isabel López y la edil Ana Belén Barros.

Tanto el Alcalde como el Concejal de Playas se mostraron muy satisfechos por “las alternativas que estamos dando en nuestras playas a los usuarios” poniendo en valor “el gran trabajo que se realiza por los técnicos de playas para poder ver estos resultados.”

Y es que como dijo Fran Sosa, Concejal de Playas, “somo un municipio pionero” recordando que “ya en el 2018 lo fuimos al poner en la playa de la Gola una zona habilitada para mascotas y ahora volvemos a hacerlo con esta playa canina” cumpliendo con una demanda de los propietarios de mascotas, el habilitar una zona tanto para mascotas como para los propietarios de las mismas y convirtiéndonos en unos de los pocos municipios de Andalucía y España que puedan presumir el tener dos playas caninas” para finalizar señalando que “esperamos que todos, isleños y foráneos disfruten de esta playas.”

El Alcalde, por su parte, se congratulaba igualmente “de esta nueva alternativa que se le da a los usuarios” y ponía en valor “el esfuerzo que se ha hecho para poder tener hoy este tramo de playa habilitada a mascotas que solicitamos a través el Plan de Playas” y “la importante inversión que se ha hecho al respecto que ha venido en parte de la mano de la subvención de playas nos llegó el pasado año y hayamos podido acometer los trabajos necesarios para habilitar los accesos, de hormigón y madera, la cartería y la ducha.” “Tenemos que dar alternativas a los ciudadanos, y los propietarios de las mascotas tienen derecho a disfrutar con ellas de las playas respetando por supuesto el baño de las que no las tienen”

Ambos pedían a los usuarios “cuidado y respeto con el entorno y que cumplan con las normas cívicas para que se mantenga limpio y que hagan todos buen uso no sólo de esta playa, sino de todas.”

La playa se encuentra habilitada en la Playa Icona-Pesmar, entre Playa Camino Cruce la Redondela y Playa Casita Azul. Es un tramo de playa de los más vírgenes de la localidad y cuenta con acceso propio y servicio de duchas.

Playa libre de humos

En cuanto a la Bandera ‘Libre de Humos’, instalada en la playa de la Casita Azul, una vez izada, las autoridades destacaron que “con esta distinción pretendemos que los usuarios respeten el medio ambiente” ya que como reseñaba el Delegado de Playas, Fran Sosa “no podemos prohibir pero sí concienciar para que mantengan las playas libre de colillas y residuos procedente del tabaquismo.”

Como indicó el edil responsable de Playas, “esto parte de una idea de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía que elabora un Plan de Playas para municipios costeros con playa y lanza esta idea de espacio libres de humo y lanza esta idea pionera que viene a sumar a otra campaña más extensa de prevención contra el tabaquismo y estas distinciones se convierte en la primera piedra de esta campaña” dijo el edil felicitando las los técnicos de la Delegación de sanidad y la de Playas para conseguir este distintivo, remarcando que “es una recomendación, no una prohibición y no se sanciona.”

Por su parte, el Alcalde, Jenaro Orta se reiteraba en las palabras de Sosa y volvía a poner de manifiesto “el esfuerzo que hacemos desde el Ayuntamiento, a través del personal de ambas Delegaciones, Playas y Sanidad en este caso, apostando esta vez por la concienciación, y por volver a dar alternativa a aquellas personas que no fuman y que puedan también tener su espacio en las playas” aunque si bien hizo hincapié en la idea de que “esto es una recomendación, pero creo que, recomendar no sólo en esta playa sino en todas, no es nada malo, al contrario, todo los que sea en pro de nuestra salud y el cuidado de nuestro entorno, bienvenido sea.”

El Alcalde señaló que “en esos momentos somos un referente en la provincia ya que la Junta ha apostado por Isla cristina para iniciar, junto otros municipios onubenses con playa para iniciar esta campaña a la que nos hemos acogido sin dudarlo” para finalizar poniendo de manifiesto “el gran esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para tener las playas en perfecto estado para vecinos y visitantes” agradeciendo a todo el personal implicado “su incansable labor para que todos disfrutemos” invitando a que “entre todos respetemos lo que tenemos.”

Por último y aprovechando la izada de la bandera, la Teniente de Alcalde y Delegada de Turismo, Isabel López indicó que “desde el Ayuntamiento se ha vuelto a poner en marcha una Campaña para que los usuarios utilicen ceniceros de playa y no depositen las colillas en la arena” para lo cual, como indicó la Teniente de Alcalde, “vamos instalando una serie de carpas en distintas playas en las que vamos entregando material, en este caso ceniceros portátiles para que los puedan usar, ceniceros que también entregamos en la Oficina de Turismo de forma gratuita.” “Es importante sumar para avanzar en la concienciación del respeto al entorno y dar alternativas al usuario es un camino positivo”, finalizó la Delegada de Turismo.