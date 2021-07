Tere Sosa: “Mi padre ha sido el artista más completo y polifacético que he conocido jamás”

Hoy se acerca a nuestra ventana pública en tiempo de pandemia una de esas personas a las que le tengo un gran afecto, y es que la conozco desde hace un montón de años, no en vano era muy amigo de su padre. Me estoy refiriendo a Tere Sosa, hija del gran Manolo Sosa, vocalista de la orquesta Molero.

El año 1983 fue un año muy especial para Tere y para mí, por motivos muy distintos, pero dentro de la misma actividad. Febrero de ese año, nuestra invitada de hoy fue la Reina del Carnaval de Isla Cristina, todo un honor para cualquier isleña y un servidor fue la primera vez que me subí al inolvidable teatro Gran Vía de la antigua Higuerita con una agrupación, concretamente la chirigota “Arroz con chocos y olé” donde fuimos primer premio de la modalidad.

Esos carnavales tuvimos la oportunidad de vivir con Tere momentos inolvidables y es que la simpatía, la cordialidad, la sonrisa, y la gran predisposición de Tere hicieron que sea una de las mejores reinas del carnaval isleño de toda su historia, y desde luego para mí la mejor.

Después de este prólogo he de decir que Tere además tiene una voz prodigiosa que bien podía haber sido su trabajo, y aunque lo intentó llegó el momento en que decidió dejar el mundo del artisteo y emprender otra actividad, donde se encuentra feliz y contenta.

Persona con un gran sentido de la amistad, solidaria, trabajadora, encantadora, optimista por naturaleza y desde luego, eso que aquí llamamos muy “guenagente”.

Cuando la llamo para charlar con ella un ratito y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus opiniones, le hace ilusión, acepta y comenzamos hablando del covid.

¿Tere, que opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Creo que como para casi todo el mundo nos hace experimentar diferentes emociones. Al principio era una tremenda incertidumbre, el no saber a ciencia cierta qué estaba pasando realmente. Cuando acudía a mi trabajo en pleno confinamiento la sensación de desolación, el ver a mi ciudad desierta, fantasmagórica sin vida, una tristeza indescriptible.

Poco a poco fue llegando la desescalada y se abría camino a la esperanza, a la ansiada vacuna. Todo esto nos demuestra una vez más la importancia que tiene el apoyo y la inversión a la ciencia y la investigación. Es absolutamente admirable como en un tiempo récord sin precedentes se ha conseguido dicha vacuna.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Que si he pasado miedo? Mucho, sobre todo cuando por desgracia me contagié en el mes de noviembre y aunque no tuve que ser ingresada estuve 37 días de baja porque me afectó a toda la masa muscular. Han pasado 8 meses y sigo arrastrando secuelas aunque mejorando poco a poco. Aprovecho para dar las gracias al proyecto que ha iniciado el Hospital Juan Ramón Jiménez. Escuela de Pacientes Covid, donde profesionales de la sanidad y pacientes estamos en contacto para compartir experiencias y conocimientos y así ayudar a hacer frente a la infección y sus consecuencias.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo en Huelva?

Desde luego que esto es un antes y un después en Huelva y en todo el mundo. La forma de trabajar, el comercio. educación, las relaciones sociales, de momento es difícil volver a vivir con la libertad de antes.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Con todo lo vivido en el último año, mis proyectos se centran en el día a día, disfrutar con intensidad de todo lo que tengo y me rodea.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

Recuerdo que de niña soñaba con ser artista como mi padre, me imaginaba en un gran escenario y con una sinfónica, utilizaba el palo de la escoba como micrófono jajaja. Tuve una Infancia maravillosa.

¿Quiénes son tus referentes?

¿Mis referentes?… Lo tengo muy claro, mis padres, de ellos he recibido una educación donde los valores inculcados no se pueden olvidar, donde el amor por la familia es incondicional. Con ellos viví momentos preciosos en Isla Cristina su pueblo natal, desde las vacaciones de verano, Semana Santa, y como no el Carnaval, donde tuve el honor de ser Reina en el año 83. Desde que nací vivo enamorada de esa tierra donde se encuentran mis raíces.

¿Qué significa Huelva para ti?

Por supuesto que a Huelva la adoro, en ella nací en ella me crie y aquí tengo mi vida. Aquí empecé mis primeros pasos en el mundo de la música de la mano de mi padre, allá por los años 80 hicimos un dúo donde los dos tocábamos la guitarra y cantábamos a dos voces, y la verdad es que el público disfrutaba mucho con nuestras actuaciones.

Tu padre al que yo quería un montonazo se nos ha ido hace poquito tiempo ¿Qué recuerdos guardas de él?

Lo recuerdo con mucha ternura…. mi padre, mi ídolo, el artista más completo y más polifacético que he conocido jamás. Tenía la virtud de hacer feliz a toda persona que tuvo la suerte de conocerle, tanto por su arte como por su enorme corazón.

¿Por qué no seguiste en el mundo de la música?

Mi paso por la música quedó ahí, pues para despegar había que renunciar a muchas cosas y aceptar una serie de condiciones que no encajaban con mi personalidad. Hoy en día soy feliz en mi trabajo, donde desde hace casi 35 años desempeño una labor muy humana y cercana a la gente junto al doctor Antonio Aguado, presidente del Colegio de Médicos de Huelva y presidente del Consejo Andaluz. No hay nada más satisfactorio que prestar un servicio a los demás, máxime cuando se trata de enfermos.

¿Por qué crees que Huelva no despega de una vez por todas?

Para mi Huelva querida deseo que despegue de una vez por todas, tenemos mucho que ofrecer pero necesitamos los medios y las inversiones adecuadas para facilitarlo.

Tere que me ha encantado este ratito de charla, muchos besos para tu madre y que tenemos que vernos, tomar una cervecita y recordar cositas de nuestro carnaval isleño.