Alejandro Molina: “Huelva es la ciudad abandonada, maltratada y engañada por excelencia”

Nuestro entrevistado de hoy, Alejandro Molina, es un onubense de pro, criado en la calle Aragón de Huelva, comenzando su educación en la guardería Garabatos en la Avda. Andalucía, después colegio público Manuel Siurot, Instituto Rábida y Escuela oficial de Turismo. Tiene 39 años, trabaja y reside desde finales de 2010 en Cracovia, Polonia. Allí se ha casado Edyta una chica polaca con quien tiene dos hijos polaco-choqueros David de 6 años y María con 4 añitos

R. – Este virus ha venido para quedarse, vamos a seguir conviviendo con él. Esto lo aseguran varios virólogos. Lo bueno es que con la vacunación masiva y global de la población, ya no tendremos tanto miedo y espero que en 2022 ya no hablemos de ello y vivamos como lo solíamos hacer antes de la pandemia. Eso sí, creo que las medidas higiénicas y continuo lavado de manos, han venido también para quedarse.

En el ámbito laboral, el teletrabajo ha llegado para quedarse y desde marzo de 2020 salí tranquilamente de mi oficina situada en la zona noble de Cracovia y ese mismo día por la noche me mandó mi jefa un sms pidiéndome mirar mi correo urgentemente. Era el mensaje que nunca esperaba: Alerta en Polonia y todos a trabajar desde casa hasta nueva orden.

P. – ¿Cómo supones cambiará la vida después de la pandemia?

R. – Al menos en mi caso, creo que mantendré más distancia al hablar con la gente, evitaré lugares masificados y tomaré algunos años más medidas porque, esta pandemia ha sido muy dura y tenemos que disfrutar la vida, pero también cuidarnos y tener ciertas costumbres.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo como tal no, pero cuando me enteré que un amigo canario, residente en Cracovia estuvo al borde de la muerte, los bomberos y policía lo sacaron de su casa tirando la puerta de la misma, al estar en coma y le salvaron literalmente la vida en el hospital después de 10 días en coma, si me

asusté y me di cuenta que el virus está muy cerca, es letal si se introduce con alta carga viral en tu cuerpo y no responde a edades ni condiciones

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?