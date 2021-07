Antonio Domínguez: “El Recre para mí es un estilo de vida”

Se acerca hoy a esta ventana pública uno de los ex jugadores del Recreativo que triunfa fuera de nuestras fronteras nacionales. Me estoy refiriendo al puntaumbrieño Antonio Domínguez Sacramento, una persona cordial, risueño, empático, don don de gentes, madera de líder, buen amigo, optimista por naturaleza y por supuesto muy buena gente.

El jugador puntaumbrieño se formó en los escalones inferiores del Recreativo de Huelva. En el 2013 empezó en el At. Onubense pero llegó a entrar en la primera plantilla y su debut se produjo en la copa del Rey, jugando contra el Sporting de Gijón con victoria incluida por 3-2. Su debut en Segunda División lo hizo un año después contra la UD Las Palmas, “palmando” por 2-4

Su primer gol con la camisola albiazul lo consiguió en el 2015 contra el Sporting de Gijón

En enero del 2018, nuestro invitado de hoy, en el mercado de invierno rescinde contrato con la entidad albiazul después de haber jugado 80 partidos.

Posteriormente ha seguido demostrando su valía en segunda división B en el filial del Valladolid, para llegar a renovar contrato por dos años en el primer equipo del conjunto del Pisuerga, aunque un año más tarde fue cedido al Sabadell

En el verano del 2019 rompe su contrato con el Valladolid y recala en las filas del Algeciras en Segunda B, para pasar a comprometerse seguidamente por tres temporadas por el conjunto polaco ŁKS Lodz de la Ekstraklasa.

Una vez que hemos hecho un recorrido por el historial deportivo de Antonio Domínguez, hace unos días he tenido la oportunidad de charlar con el puntaumbrieño y que los lectores de diariodehuelva.es puedan conocer sus puntos de vista sobre la actualidad. Empezamos hablando sobre esta pandemia que no acaba de desaparecer

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Hemos pasado una situación difícil, y aunque parece que estamos viendo la luz, no podemos olvidar la cantidad de personas que han fallecido y tenerlo en nuestra mente para ser mejores humanos y personas.

¿Habrá más olas de contagio?

Espero y deseo que no, ya hemos pasado bastante y espero que la gente sea consciente y responsable para que no vuelva a pasar.

¿Has pasado miedo en algún momento?

He tenido mucho respeto al virus y como me ha cogido fuera de casa he llamado diariamente a mis familiares y amigos para que me informen y me cuenten cómo están todos y cómo estaba la cosa.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Bueno mi cabeza ahora está centrada en mi trabajo. Tengo algún plan de futuro en la mente. Pero a día de hoy solo pienso en el fútbol.

¿Cómo ves tú Huelva?

Nosotros tenemos nuestro encanto, muchos ex compañeros que me encuentro que ya no están allí echan de menos Huelva. Por algo será

¿Qué te ha parecido la campaña del Recreativo?

La campaña ha sido muy mala no podemos esconder la realidad. He sufrido muchísimo desde la distancia. Pero rendirse no es costumbre onubense y volveremos.