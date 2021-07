IU-Podemos advierte que el informe municipal de los fosfoyesos contradice los de 2007 y 2015

Izquierda Unida y Podemos en Huelva han lamentado este miércoles el informe urbanístico favorable acerca del plan de tapado de fosfoyesos de Fertiberia, emitido por los técnicos del Ayuntamiento de Huelva. Por ello han pedido al alcalde onubense, Gabriel Cruz, que “convoque de forma urgente al Órgano de Participación y al comité de expertos sobre las balsas de fosfoyesos, que debía haberse reunido en junio”, para que puedan realizar su trabajo, máxime a la vista de los últimos acontecimientos.

Así lo han manifestado la portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, Mónica Rossi, y el portavoz local de Podemos Huelva, José María García, que han indicado que este último informe “contradice los de 2007 y 2015, y que atendiendo al PGOU y a la LOUA, “es técnicamente insostenible”. Dada esta situación, desde el grupo municipal van “a solicitar el informe urbanístico para someterlo a un estudio y un análisis jurídico y urbanístico”.

Según Rossi, el informe es “una pésima noticia para Huelva”, porque “condena a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas a un futuro incierto”. “Parece que Gabriel Cruz es el mejor representante de Fertiberia en la ciudad, debido a la falta de impulso por su parte tanto del órgano de participación como de los trabajos del comité de expertos”, ha criticado, para incidir en “la falta de voluntad política y de valentía” del alcalde, vista su forma de proceder. “Todo ello evidencia su engaño cuando llevó la pancarta el 3 de diciembre de 2015 en contra de la idea que ya barajaba Fertiberia”.

Por todo ello, desde la confluencia de izquierdas van “a organizar y a apoyar movilizaciones en contra de que el plan de tapado de las balsas de fosfoyesos se haga realidad”, con iniciativas que dejen claro que “una gran mayoría de onubenses no quiere un proyecto de regeneración de las balsas de fosfoyesos” que “no regenera nada, solo tapa sobre un medio natural muy sensible y con el riesgo que supone para la salud de las personas”, tal y como explica García. Además, Unidas Podemos “estará apoyando y organizando todas las acciones que se decidan en la Plataforma No al Proyecto de Fertiberia”, de la que forman parte.

Así las cosas, el portavoz morado ha pedido al alcalde que “se lea la definición de regenerar, y que según la RAE nada tiene que ver con lo que propone Fertiberia”, que es “ocultar y esconder debajo de la alfombra unos residuos extremadamente tóxicos”, por lo que se pregunta “si la misma tierra que van a echar encima de las balsas proviene de la que le quieren quitar a nuestros cabezos”, en lo que sería “un pleno a la eliminación de las señas de la ciudad para dañar la salud y la calidad de vida de nuestros hijos, nietos y bisnietos”.