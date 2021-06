UGT anuncia una huelga general contra el ERE de Caixabank

Todos los sindicatos con representación en Caixabank, #Juntos en la Plataforma de Unidad Sindical, han convocado HUELGA GENERAL para el día 22 de Junio, así como movilizaciones en toda España. En Andalucía, la plantilla afectada es de 1051 personas, de las que 89 personas trabajan en Huelva y su provincia. Se han programado manifestaciones y/o concentraciones en toda España, siendo las más cercanas a la plantilla de Huelva, la concentración programada en Plaza de las Monjas (Huelva) y la marcha desde las Setas hasta la sede de la Dirección Territorial de Andalucía y Extremadura (calle Sierpes en Sevilla), que tendrán lugar ambas el mismo día 22 de Junio de 10 a 12 AM.

La Fundación Bancaria “la Caixa”, que tenía el 40% del capital de Caixabank, tras la fusión con Bankia sigue controlando el 30% del accionariado y otro 16% pertenece a toda la ciudadanía española a través del Estado español vía FROB.

Todos los sindicatos #Juntos con representación en Caixabank, han enviado cartas al Congreso de los Diputados, al FROB y a la propia Fundación Bancaria “la Caixa” para que paren este ERE salvaje, vergonzoso y sin sentido en una Caixabank que dice “que las Personas son lo primero” mientras su Dirección olvida aplicar esa máxima a su mejor activo, su plantilla, la que con esfuerzo, dedicación, trabajo y excelencia ha obtenido los 5071 Millones de Euros de beneficio neto que Caixabank ha conseguido entre 2018 y 2020, así como los 514 Millones de Euros publicados en el primer trimestre de 2021.

La única amenaza para el futuro de Caixabank es la incompetencia de sus máximos responsables, que fundamentan el ERE en causas organizativas y razones de mercado, pero sólo ponen encima de la mesa propuestas tendentes a reducir drásticamente los gastos de Personal, mientras la cúpula no da ejemplo y se lo sube, en el caso del Presidente, incluso hasta más que triplicarlo, queriendo despedir con indemnizaciones de miseria a 8291 personas y reducir las condiciones económicas, sociales y laborales de la plantilla que permanezca activa tras ejecutar el ERE.

Con 8291 personas menos y el cierre de más de 1500 oficinas, el servicio no será mejor, todo lo contrario, empeorará sensiblemente, habrá más exclusión financiera y no será posible mantener el margen bruto por empleado, perderán así Caixabank, sus accionistas, los empleados y la propia sociedad (vía menores aportaciones de la Obra Social “la Caixa” a proyectos sociales por disminución de los dividendos que se paguen a la Fundación), además del Estado, que no está para sufragar desempleados que provengan de empresas rentables y que dan beneficios miles de millones de Euros como es el caso de Caixabank.

Adjuntamos comunicado de prensa oficial y consensuado por toda la RLT, cartas dirigidas al Congreso de los Diputados, al FROB y a la Fundación Bancaria “la Caixa”, así como enlace a un vídeo realizado por el Secretario General de UGT-Caixabank en Huelva.

Sentimos las molestias que se puedan ocasionar a los clientes y usuarios de Caixabank, pero este ERE nos afecta a todos porque #TodxsSomosCaixabank y defendiendo nuestro empleo, también estamos luchando por un mejor servicio a la clientela, no habiéndonos quedado más opción, ante la intransigencia y falta de buena fe negociadora de la empresa, que hacer uso legítimo de nuestro derecho fundamental