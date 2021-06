Mala Rodríguez: “Huelva es un sitio que me gusta visitar para gozármela”

Cuando hablamos de música urbana, rap y hip-hop, es imposible no pensar en ella. La jerezana Mala Rodríguez, conocida nacional y mundialmente como todo un icono del rap femenino, es ese tipo de artista que lleva dos décadas haciéndonos disfrutar con su música y, por más que pasan los años, lo único que hace es superarse.

Su currículum la abala, dos grammys latinos a la “mejor canción” y al “mejor disco” y nominada a los premios MTV Europe Music Awards. La “Mala” desembarca en nuestra capital para presentar con toda su ilusión y talento, un acústico en conmemoración a los 20 años que cumple su primer disco “Lujo Ibérico Unplugged“.

Y un lujo ha sido que, tras contactar con ella, inmediatamente se haya puesto al otro lado para atendernos en diariodehuelva.es

¿Cuándo fue la última vez que actuaste en Huelva?

Tengo un recuerdo de un show en Huelva en una sala a las afueras, hace muchos años. Era muy jovencita. Recuerdo que era una sala tipo industrial, una sala de conciertos. Me lo pasé súper bien porque la sala estaba súper animada. No recuerdo si fue con Lujo Ibérico o Alevosía. Recuerdo hasta lo que llevaba puesto, vaqueros y camiseta jaja

¿Cómo viviste esos primeros momentos de pandemia y cómo ha influido esta situación en tu vida?

Para mí ha sido catalizador. He sentido que necesitaba crear. Necesitaba escribir, moverme… Necesitaba sacar muchas cosas que tenía dentro, ha sido una locura. He escrito muchísimo.

A ver, los primeros días fueron duros, tengo mucha familia trabajando en hospitales. He vivido una parte muy angustiosa también. Empatizas con la gente, con todo lo que sucede, y el dolor. Y esa sensación de… ¿qué puedo hacer?

Yo he tratado de mantenerme ajena a la película. Si estaba todo el día viendo la tele, te juro que me sentía como que cada día era igual y me estaba deprimiendo. Me ponía muy triste. Entonces dije “se acabó, no pongo más la tele”. Y me puse yo a hacer mis rutinas: me levantaba temprano, leía, meditaba, me ponía a hacer ejercicio, hablaba con mi familia… Creaba una rutina diferente. Y además con niños en casa, eso tela marinera. Ha sido un reto. La gente estaba encantada en casa, súper feliz, yo no, yo no estaba feliz, yo estaba ‘cagá’ jajaja

Pero por otro lado, le he visto el lado positivo, como te digo, ha sido también algo emotivo y catalizador porque me ha hecho llegar a otros lugares que nunca hubiera transitado de no ser por una situación tan absolutamente loca. Nadie nos lo esperábamos.

La artista jerezana estuvo de asesora de Antonio Orozco en el programa de Antena 3 “La Voz”

Hablemos del show con el que nos vas a deleitar en Huelva, ¿cómo surgió?

El show vino tras el confinamiento, cuando ya nos podíamos ver con poquita gente, de una noche con amigas, con mis vecinas. Empezamos a cantar canciones y a hacer un viaje por todas esas canciones que nunca tocaba y lo pasamos muy bien. La verdad es que me han acompañado a la mayoría de los conciertos que he hecho, y me siento tan feliz de haber tenido esta amistad. He descubierto muchas cosas bonitas con todo esto de la pandemia. La amistad es muy importante también.

Había planeado un documental que se vino abajo, no se podía rodar… Y entonces dijimos ¿sabes qué? En vez de esto, pues vamos a hacer un repertorio con las canciones de Lujo Ibérico, un show. Pero todo empezó jugando, simplemente divirtiéndonos con la guitarra. Una cosa muy bonita y espontánea.

¿Cómo nos presentarías “Lujo Ibérico Unplugged”?

Para mí es la mirada más pícara que puede haber, porque veo las canciones y como que me hago un guiño a mí misma. Me gusta la Mala que tenía 20 años y me gusta la Mala que tiene 40. Es súper chulo, entiendo el poderío que tenía esa niña pero también entiendo el poderío que tengo yo ahora. Es muy bonito porque hay mucha desnudez. Antes yo iba detrás de la base y ahora es la guitarra la que viene conmigo, a mi paso. Me siento más dueña, me siento más… Como nos hacemos las mujeres con los años, más poderosa.

Entonces, ¿qué hay de la Mala Rodríguez de sus comienzos en la Mala Rodríguez de ahora?



Yo siento que sigo siendo muy juguetona. Mis amigas me siguen llamando loca. Soy muy atrevida, me da igual todo… Pero creo que a la vez tengo más control ahora. El ejemplo sería que ahora yo “conduzco” mejor, me siento que ahora controlo más. Pero no he perdido las ganas de hacer el loco.

Hace aproximadamente un año que sacaste tu último disco, ¿le dedicarás también una parte de tu show?

Sí sí, por supuesto. Quiero cantar canciones que de verdad me latan y que yo quiera mostrar cómo me siento en estos momentos.

Ha quedado hermoso, de verdad. El show es algo muy emocionante, cada vez que quedamos para ensayar es como ‘wow’, se nos ponen los pelos de punta. Nos gusta mucho, es muy bonito y sincero.

Creo que va a ser una noche muy especial, espero que venga todo el mundo porque en Huelva ya hace rato que no voy. Ojalá que todo el mundo se acerque porque yo estoy con muchas ganas. Mandarle un beso a toda la gente de Huelva.

¿Conoces Huelva? ¿Sueles venir a nuestra provincia?

¡Sí! Yo he estado allí varias veces porque me gusta mucho toda esa zona. Te puedo contar una anécdota con la tirolina que hay en Sanlúcar de Guadiana, la que cruza a Portugal. Me lo pasé genial. Fueron unos días que me lo pasé súper bien.

Pueblos hermosos, gente linda, comida riquísima. Tengo muchos amigos que viven en Huelva y, todo el mundo es como… ¡Yo me retiro aquí, de mi olvidadse! Y yo digo pues sí, normal, la verdad es que sí.

Huelva es un sitio que me gusta visitar para gozármela, para estar allí disfrutando. Andalucía en general es de los rincones más bonitos que hay.

Pues nada María, para ir terminando, muchísimas gracias por atenderme, te lo agradezco enormemente. Espero que el concierto vaya como la seda y que disfrutes en uno de los sitios emblemáticos de Huelva como es la Casa Colón.

Nada nada, gracias a ti. Va a ser precioso, ¡me voy a morir! Jaja ¡me va a dar algo! Yo siempre me pongo súper nerviosa antes. Pero disfrutamos mucho, nunca sabemos cuando va a ser el último disco, el último show… ¡Hay que vivir como si fuera tu último día, tienes que darlo todo!

*La venta de entradas ha sido todo un éxito, pero aún puedes hacerte con alguna para ver a Mala Rodríguez mañana a las 21:00h en la Casa Colón. Ella misma te indica en dónde: