Las luchas internas de la mítica banda ELO que actuará en Huelva el 30 de julio

El concierto programado por el Ayuntamiento de Huelva para el próximo 30 de julio convertirá a la capital onubense en la única ciudad española en acoger la gira europea de The Orchestra Electric Light Orchestra, como se ha querido aclarar desde el Consistorio ante el anuncio de la programación estival, toda vez que la mítica banda británica ELO quedó dividida entre The Orchestra y Jeff Lynn. Será esta primera formación la que venga a actuar a Huelva, en un gran evento que tendrá lugar en el Parque Juan Ceada, en la barriada de Zafra, y que irá precedido del concierto del grupo español de rock Ñu, poniéndose las entradas a la venta a partir del próximo martes en taquilla y en www.huelvatickets.

The Orchestra Electric Light Orchestra se compone de los miembros Mik Kaminski, violinista y en la ELO desde 1973; Eric Troyer, miembro fundador de la ELO ii, más de 30 años llevando la música de la ELO por todo el mundo; Parthenon Huxley, guitarrista, desde 1998 en la ELO); Gordon Twonsed, batería reemplazante de Bev Bevan cuando éste se retiró de la banda; Glen Burtnik, bajista legendario de Styx y miembro de la ELO ii; Louis Clark, teclista y arreglista de la banda, cuyo padre ya fue arreglista de la ELO desde sus orígenes.

Tras la lucha interna dentro de la banda y tras múltiples juicios, la ELO quedó dividida en dos partes, THE ORQUESTRA y JEFF LYNN, ambos con capacidad de usar el nombre de E.L.O poniendo delante su nombre. Actualmente, THE ORQUESTRA ELECTRIC LIGHT ORQUESTRA está girando por todo el mundo con gran éxito interpretando las canciones de todos conocidas, como Dont bring me down, The last train to London, Telephone line y tantas otras que vendieron millones de copias en todo el planeta.