Pedro Yórquez: “Tengo ilusión y entusiasmo por la política, y esto me da ánimo e impulso en el ejercicio de mis funciones”

Esta semana se asoma a esta vuestra sección semanal un onubense de pro, licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva y que realizó el curso de Práctica Jurídica en el Instituto de Ciencias del Derecho en Sevilla. Aunque ejerce como letrado desde 2007 con bufete propio en nuestra capital, siempre ha estado vinculado a la política onubense y especialmente al municipio de Aljaraque, donde desde 2003 hasta la fecha ha ocupado diferentes puestos. En el presente mandato es concejal de gobierno con funciones delegadas de Medio Ambiente, Deportes, Turismo, Salud y Consumo y viceportavoz del grupo municipal Popular. Además en noviembre del pasado año fue nombrado Presidente del Patronato de Marismas del Odiel. Con todas estas pistas supongo que ya habrán adivinado quien es nuestro personaje de hoy, se trata de mi querido amigo Pedro Yórquez Sancha.

Lo conocí hace aproximadamente dos décadas y desde el primer momento pude observar que se trataba de una persona formal, responsable, íntegra, afable, empática y un enamorado de las artes marciales.

Pero para saber cuál es su día a día y ustedes mis queridos lectores le conozcan un poco más, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista y con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella.

Una minoría de españoles está abierta a mantener más de una relación sentimental duradera de forma simultánea y consensuada. Le llaman poliamor. ¿Cómo llevas lo de ser concejal de Turismo, Deportes, Medio Ambiente, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Aljaraque y, a su vez presidente del Patronato de Marismas del Odiel y no estar loco?

– Lo llevo bien, hago todo lo posible por cumplir satisfactoriamente con todas las tareas que tengo encomendadas. El servicio público es mi vocación y me gusta lo que hago. Ya anteriormente, en el período de 2.011-15, también estuve al frente de varias concejalías en el Ayuntamiento de Aljaraque, en el que muy probablemente haya sido el mandato más complicado en varias décadas. Por una parte tengo ilusión y entusiasmo por la política, y esto me da ánimo e impulso en el ejercicio de mis funciones, a eso hay que sumar una adecuada organización del tiempo, la disciplina personal y cierto sacrificio del tiempo de ocio y, también, en ocasiones, la paciencia de las personas con las que trato. Por otra parte, y esto es fundamental, en cada área de la que soy responsable trabajan personas que realizan eficiente y diligentemente sus funciones, todo ello me hace posible el ejercicio simultáneo de varias responsabilidades, que compatibilizo con el ejercicio de otras profesiones, Abogacía y profesor de Judo, deporte que practico hace cuarenta y tres años.

Hablemos del Paraje Natural Marisma del Odiel, que fue declarado en su momento Reserva de la Biosfera por la Unesco y que es una zona de especial protección para las aves. En mi opinión personal Huelva aún no lo ha puesto en valor, siendo un espacio tan bello y ser considerada una de las marismas más importantes de la península. ¿Está de acuerdo conmigo?

– Estoy de acuerdo en que se ha podido hacer más en pro de la promoción del Paraje, de darlo a conocer, tanto dentro como fuera de Huelva. Hasta ahora, a mi parecer, el trabajo se ha centrado especialmente en la conservación, también, desde hace algunos años, en la educación, en este sentido es destacable el programa de visitas de grupos de escolares así como el programa “Escuela de Exploradores” desarrollados bajo el patronazgo de la Fundación Atlantic Copper, que cumplirá en la edición de este año una década Pero ciertamente, la difusión del Paraje, es una “asignatura pendiente”, y en cuanto a mí me corresponde haré lo posible para que deje de serlo, y el Paraje sea más conocido y valorado, especialmente por los onubenses. En este sentido, próximamente se pondrá en marcha por parte de la Junta de Andalucía un programa de visitas destinado a entidades y asociaciones que contribuirá mucho a esa labor de dar a conocer Marismas del Odiel.

Llevas pocos meses en el cargo, pero supongo que estarás trabajando en proyectos para mejorar el entorno, Cuéntame

– Fui nombrado Presidente del Patronato de Marismas del Odiel en noviembre de dos mil veinte, desde entonces me he marcado algunos objetivos, entre ellos, y siempre en el marco de las facultades que tiene atribuidas la Presidencia, para este periodo, como dije antes, tengo el de dar a conocer más el Paraje, así como los de implicar más a los municipios que lo integran, Gibraleón, Punta Umbría, además de Aljaraque, y la ciudad de Huelva, especialmente en la valoración del Paraje como un propio activo local. Los Ayuntamientos de estos municipios deben valorar como muy positivo y beneficioso el hecho de formar parte del Paraje, por ejemplo en el área del turismo, a la par que ese beneficio se ha de concretar y materializar

– Otro objetivo es fortalecer las relaciones y la colaboración con otras entidades que también forman parte del Patronato o desarrollan actividades en su ámbito, ser parte u operar en el Paraje no ha de ser considerado como una carga o limitación sino como un hecho que añade valor, que suma calidad y prestigio a dichas entidades, Entre estas entidades están el Puerto de Huelva, Atlantic Copper, Cepsa y muy especialmente Salinas del Odiel, uno de los más claros ejemplos de desarrollo sostenible que pueden existir en Andalucía pues se da el hecho de que las propias instalaciones industriales, enclavadas en plena Reserva de la Biosfera, las salinas, son el medio natural de muchas especies de las que habitan en el Paraje, como la nutria y el flamenco.

– Por otra parte, percibo que la población de las localidades que declararon todo su término municipal Reserva de la Biosfera aún no han visto materializado lo que de positivo tiene este hecho, conseguirlo es también un objetivo en esta etapa, para ello considero necesario que los Ayuntamientos hagan uso de esa condición que ostentan, y el desarrollo de una marca Reserva de la Biosfera que los comerciantes y empresarios puedan utilizar, como distintivo de calidad de sus servicios y de sus productos, en todos los sectores económicos que operan en el término municipal de los municipios que tienen la consideración de Reserva de la Biosfera.

Yo, que suelo caminar por esos lares con mi hija Raquel, echo en falta un restaurante o un bar como hubo en su tiempo. ¿Tienes en estudio la posibilidad de que algún emprendedor pudiera establecer en este lugar?

– Actualmente existe una concesión otorgada a una empresa que está pendiente de resolver trámites administrativos y que contempla una instalación que ofrezca un servicio similar a los visitantes.



Huelva y su provincia son una de las zonas de España que más turistas recibe al cabo del año, ya que tenemos: sierra, playa, gastronomía, golf e infinidad de encantos. ¿Cómo venderías tus dos amores, el Paraje Natural Marismas del Odiel y Aljaraque, a esos visitantes que quizás no conozcan ambos enclaves?

– Aljaraque ha destacado siempre por su oferta gastronómica siendo un lugar de referencia en toda Huelva. Los muchos establecimientos de restauración que hay en el municipio ofrecen un servicio excelente y productos de alta calidad de todas las comarcas de nuestra provincia. Por otra parte en Aljaraque se ubican dos campos de golf, uno de ellos del Club Decano del Golf en Andalucía, Club de Golf Bellavista, y otro, La Monacilla, diseñado por José María Olazabal, ambos de reconocido prestigio. Nuestra situación geográfica es idónea, la distancia con la capital se recorre en apenas cinco minutos, y estamos a diez de la playa más próxima. Igualmente estamos a poco más de una hora de los aeropuertos de Faro y Sevilla, a diez minutos de la estación de trenes y de la de autobuses de Huelva, y a veinte del Puerto de Huelva. Un activo turístico singular y de gran interés es el legado de la época de presencia británica en nuestro término. Localizado en el núcleo de Corrales, conservamos edificios y elementos de gran interés histórico y arquitectónico, valgan como ejemplo el Cinema Teatro, o la locomotora Odiel, construida en 1.867, una de las más antiguas de España, y el que puede considerarse el más destacable, el “muelle de Tharsis”, Bien de Interés Cultural de Andalucía, cuya restauración es inminente con el auspicio del Puerto de Huelva, y que será el complemento ideal de otro gran proyecto en ejecución por parte de la Junta de Andalucía, que convertirá el que fuera trazado del ferrocarril minero en un hermoso itinerario paisajístico en el estuario del Río Odiel

– Nuestro entorno natural es una joya, un frondoso y bello pinar, integrado en la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, que permite disfrutar de actividades de recreo, campestres, o deportivas, de la que es escenario natural de pruebas de alto nivel de varias modalidades, En nuestro pinar se celebran las Romerías de Aljaraque y Corrales, acontecimientos en los que el fervor religioso de aljaraqueños y corraleños, es parejo a la hospitalidad que ofrecen al visitante. Aljaraque es además, puerta de entrada al Paraje Natural Marismas del Odiel, uno de los más importantes humedales de Europa, en el que se combinan el bosque mediterráneo, con ecosistemas de aguas salinas y de lagunas de agua dulce, hábitat de multitud de flora y fauna, especialmente aves, dónde se pueden observar, entre otros muchos, flamencos, moritos, espátulas, tarros blancos y el águila pescadora, también de mamíferos como la nutria.

– Otro aspecto a considerar como un gran valor del Paraje es el cultural, materializado particularmente en el yacimiento de Isla Saltés, sin duda, un atractivo turístico de gran importancia con que contamos en Marismas del Odiel, en el que sé que la Junta de Andalucía trabaja en su puesta en valor

– El Paraje Natural Marismas del Odiel es un lugar en el que aficionados a la fotografía, a la observación de aves, los amantes de la historia y de la Naturaleza, encontrarán un auténtico paraíso, del que, como he dicho Aljaraque es la puerta. .

Cambiando de institución, ¿Cómo ha sido tu día a día en el Ayuntamiento durante este año largo que llevamos de pandemia. Y en qué medida habéis ayudado al comercio local a sobrellevar la crisis?

– En Aljaraque, como en otros muchos municipios, hemos pasado por distintos niveles y grados, desde el cierre perimetral y de las actividades no esenciales, al de mínimas restricciones que tenemos actualmente. En cuanto al Deporte, hemos tratado de normalizar la situación lo máximo posible que las circunstancias de cada momento han permitido, así, iniciamos en el mes de octubre del pasado año todas las actividades que ofrece el Patronato Municipal de Deportes, adecuando rigurosamente el servicio y la práctica deportiva a protocolos específicos y a las normas reguladoras de la materia vigentes para evitar el contagio y propagación del COVID 19. También hemos seguido siendo sede de campeonatos y pruebas de muy diversas disciplinas deportivas, y tenemos programado serlo durante todo el año. Considero que el Deporte es absolutamente esencial en la vida de la persona, para su bienestar y su salud, física y mental, por lo que, por cuanto ha dependido de mí, he procurado que los usuarios de los servicios deportivos de Aljaraque, con la estricta observancia de normas de seguridad anti covid, y las limitaciones que la prudencia impone, hayan podido disfrutar de la práctica deportiva, normalizando con ello también su vida cotidiana.

En cuanto a ayudas al empresariado local a fin de paliar los efectos que en la economía ha provocado la pandemia, desde el Ayuntamiento hemos aportado mediante ayudas directas setenta mil euros (70.000€) , y hemos previsto a tal fin una cantidad muy superior en los presupuestos del año en curso, aún pendiente de aprobación.

¿Te has vacunado y qué piensas con tantos cambios a la hora de la vacunación y, a su vez, tan contradictorios?

– No, no he sido vacunado aún, en cuanto me corresponda y sea llamado me vacunaré. En cuanto a los cambios y las noticias contradictorias sobre las distintas vacunas, generan confusión y desconfianza en la población, y esto no es bueno. Parece claro que la vacunación es el medio que más eficazmente llevará a controlar la pandemia, y a que deje de serlo, así que cuanto mayor sea el número de personas vacunadas, mejor, por esto la población debe estar bien informada sobre el beneficio y, en su caso, el riesgo de vacunarse y el de no hacerlo. Los casos de fallecimiento a consecuencia de la administración de determinada vacuna generan la normal preocupación en quienes han sido vacunados o lo van a ser con esa marca. No obstante se debe valorar el porcentaje de fallecidos por complicaciones tras ser vacunados, creo que no llega a uno por millón, y la probabilidad de fallecimiento o de padecer graves secuelas por el contagio del coronavirus. Tengo el convencimiento de que las vacunas anticovid son seguras y eficaces.

– Cambiando de tercio, conociendo que eres fiel seguidor del Decano. ¿Qué piensas de la debacle económica y deportiva del equipo de nuestros amores y cómo crees que habría que plantear el futuro de la entidad una vez que conocemos que la próxima temporada militará en la quinta categoría?

– Es triste ver como el Recreativo desciende a categorías en las que hace poco tiempo era absolutamente impensable que pudiera jugar. De haber estado en primera división, ser un equipo fuerte de los de segunda, pasar a jugar en la quinta categoría del fútbol nacional, es dramático. Si se valora la gestión, deportiva y económica, por el resultado obtenido, la peor temporada en la historia del Decano, la cantidad que el Club le ha costado a los onubenses y el descenso a la quinta categoría, es claro que la gestión ha sido objetivamente nefasta. Se deben analizar las causas, las decisiones desacertadas que han llevado al Club a la actual situación, y actuar en orden a conseguir objetivos que se puedan alcanzar con los recursos económicos y personales con los que se cuenta. Como de todo éxito, también de los fracasos hay responsables, tanto entre los que saltan al campo a jugar, como entre técnicos y directivos gestores, pues en todos esos ámbitos se deberá exigir responsabilidades y actuar en orden a conseguir que en las próximas temporadas el Recre esté en la categoría que por historia le corresponde, que no es en la que lamentablemente es previsible que acabe el domingo.

– Estamos llegando al final y como estamos hablando de deporte, me gustaría que me hablases de tu gran pasión, de las artes marciales del Judo ¿Sigues practicándolo y dando clases?

– El Judo es un deporte, pero sobre todo un camino de vida, que le enseña al deportista el respeto por el oponente y el trabajo en equipo, a pesar de la individualidad de la práctica. Sin duda es mi gran pasión y disfruto formando a mis alumnas/os, actualmente soy cuarto Dan y en los 22 años que llevo como profesor titulado he disfrutado, y lo sigo haciendo, al ver como mis alumnos/as, logran proclamarse campeones locales, autonómicos y nacionales. Sin duda, enseñar es una práctica deportiva que llevo inyectada en vena.

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo y si quieres añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado, ahora es el momento.

– Simplemente agradecerte mucho la atención para conmigo, y que me hayas hecho un espacio en este tu ´rincón´ tan especial. Gracias Félix