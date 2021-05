“El último diario de la tierra”, el debut literario de Inma López

‘El último diario de la Tierra’ representa el debut literario de Inma López Carrión, donde recoge reflexiones personales e impresiones que la autora ha ido acumulando desde hace dos décadas. Sus experiencias, sus opiniones, sus esperanzas y una apuesta hacia el futuro, como compromiso que han de tener los jóvenes para mejorar las épocas venideras, son los pilares que fundamentan la obra. Aunque enfatiza que este libro “no es mi vida, no es una autobiografía”, ha volcado en él la mayoría de los días de las últimas dos décadas, incluidas algunas de sus facetas vitales.

El ejercicio de la política no está reñido con el aprendizaje y la creatividad literaria. Así lo ha demuestra su autora, que a sus estudios ambientales y al desempeño de la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Campofrío ha sumado la publicación de su primer libro.

Las nuevas generaciones serán las que deban, según López, profundizar en lo que ya ha pasado para no cometer los mismos errores que sus antecesores. Las páginas están repletas de mensajes reflexivos, de respuestas a las clásicas preguntas que se plantea el ser humano y de apelaciones a la inevitable conservación de nuestro planeta.

La escritura, en este caso, aporta a Inma López un equilibrio necesario, una tranquilidad que le ayuda a seguir en la vida, en sus otras parcelas, especialmente en su papel como madre. De hecho, el libro no es más que la materialización del esfuerzo de llevar 20 años escribiendo, todos los días, sin pausa, sobre sus experiencias y sensaciones. Comenzó cuando estaba estudiando la licenciatura de Ciencias Ambientales en la Universidad de Huelva, iniciando una historia que no sabía si algún día sería publicada.

“Necesitaba crear un mundo aparte, donde reflejar las vidas que he compartido, las vivencias del día a día”, según la autora. Este universo paralelo es el Reservorio, lugar secreto e inexistente que comienza sus peripecias a partir del siglo XV.

Inma afirma que “es una novela distópica, hecha en tres tiempos, que empieza en el futuro pero que en cualquier momento se nos puede hacer presente”. Esta especie de flashback provoca que los lectores se reconozcan en el texto, “porque hay que conocerse a uno mismo, intentamos vivir y conocer a los demás, pero pasamos por la vida sin conocernos, lo cual nos lleva a caer en numerosos errores”.

El centro de la novela es María, la protagonista, que representa al ser humano como fuerza del universo, que intenta superar los diversos niveles vitales y las pruebas que te hacen sufrir. La escritora campurriana busca respuestas al sentido de la vida en la religión pero también en la ciencia y la ecología, denunciando los numerosos problemas que tiene planteados el planeta.

El libro ha sido autoeditado, poniendo los recursos necesarios para que vea la luz, a instancias de su propia madre, una emprendedora campurriana que lleva toda la vida trabajando en su tienda del pueblo. Ella vio en su hija un claro perfil como escritora. Convencida finalmente del empeño, contactó con la Editorial Ábrego, quien ha dirigido la edición del volumen, que ya ha sido presentado en la localidad.

Según confiesa la autora en sus redes sociales, el libro ha sido “durante muchos años mi gran secreto. Mi mejor compañero de vida, el portal mágico que me llevaba a donde quería estar, cuando había momentos que no me gustaban vivir o recrear los que sí. Siempre para bien o para mal, has sido mi mejor fuga, mi mayor reflexión. Hoy, aunque aún no te tengo, es un día especial para mí y te hago libre. Solo deseo que puedas servir de ayuda a las personas que te lean, como lo hiciste conmigo”.

La portada es obra de la artista gallega Estefanía Domínguez y la propia contraportada expresa que “el presente volumen encierra no pocas enseñanzas, amén de mostrar una apuesta vital por conocernos, para alcanzar el sentido de nuestras vidas y saber qué se pretende de nosotros, así como aporta un descarnado mensaje de esperanza en el ser humano, siempre que respete a su madre original, que no es otra que la naturaleza, pues si no, no habrá lugar para el retorno”.

‘El último diario de la Tierra’ es la opera prima de Inma López Carrión, quien, como todos los autores noveles, ha demostrado tener valentía a la hora de compartir con sus lectores su historia, de hacer públicos sus pensamientos y su advertencia sobre el peligro del consumismo sin medida, y esperar una crítica que, hasta ahora, está siendo muy positiva en Campofrío. De hecho, se ha agotado la primera edición y en unos días estará lista la segunda.