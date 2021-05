Domingo Serrano: “Ahora hay menos compañerismo en los vestuarios y entre los futbolistas y las familias”

Me llena de satisfacción traer a esta sección a un viejo amigo, al que conocí en su etapa como jugador del Sevilla F. C. y desde entonces mantenemos una buena relación, aunque bien es cierto que nos vemos poco. Me refiero a Domingo Serrano, un onubense de El Cerro del Andévalo que pasó por muchos equipos y en todos dejó constancia de su profesionalidad, como lo pueden confirmar allá donde estuvo. Comenzó en el Cerreño, para pasar a los juveniles del Sevilla y fajarse en clubes como el Moguer, Écija y Sevilla Atlético, antes de dar el salto al primer equipo del Sevilla, donde incluso llegó a jugar en competición europea. A partir de ahí, saben de su buen trabajo futbolístico en el Lleida, Badajoz, Toledo, Elche , Marbella, Yeclano, Ayamonte, San Fernando y La Palma.

Posteriormente, quiso probar suerte como entrenador, y estuvo dirigiendo al Olont, La Palma, Tharsis, Cruceño, Cartaya, Ayamonte, Rosal, Sporting de Huelva y Cerreño.

Ahora está apartado del deporte rey, por lo menos de momento, y su vida laboral ha dado un cambio radical y está dedicado al mundo de los frutos rojos. Y la verdad es que le va muy bien. Domingo es una persona muy entrañable, cordial, sociable, conversador, disfrutón, trabajador, solidario, optimista por naturaleza, excelente amigo y muy buena gente.

Al ponerme en contacto con nuestro invitado, se muestra muy cordial, como en él es habitual. Y después de ponernos al día de nuestras respectivas vidas, entramos directamente a la entrevista con la primera pregunta que es inevitable:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo en estos momentos? Es una situación completamente nueva e inimaginable en los tiempos que corren. Nunca habría pensado que algo tan minúsculo pusiera en jaque a la población mundial.

¿Habrá más olas de contagio?

Creo que vamos a ser más precavidos, sobre todo después del estado de alarma, y espero que nos sirva de lección en forma de no bajar la guardia en temas de salud y priorizarla por encima de todo.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No, por mi no, pero sí respeto porque la salud, como comentaba anteriormente, es la piedra angular de la vida y tenemos familiares mayores con menos defensas que podrían pasarlo realmente mal si llegan a coger el virus.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro y qué haces en la actualidad?

La verdad es que estoy en el mundo de los Berries, en nuestra provincia, resto de España y Portugal, y mi idea es seguir en este mundillo que realmente es apasionante.

En el tema personal, intentar seguir con salud y sin lesiones para practicar los deportes que actualmente practico (tenis, ciclismo y algo de senderismo), y ver mucho deporte. El fútbol ya practicarlo no, solo por alguna buena causa.

¿Qué has echado de menos en este año que llevamos de pandemia?

Sobre todo, el contacto con las amistades, el disfrutar de una buena comida, sobremesa y lo que se tercie, y el no poder viajar para disfrutar en días de fiesta y fines de semana y, por supuesto, las Navidades, Semana Santa, Romería de San Benito y Ferias de las que no hemos podido disfrutar.

¿Y lo que más te ha dolido?

La utilización de la pandemia que ha hecho la clase política.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Creer más en nosotros mismos. Tenemos una tierra privilegiada en todos los sentidos y no la sabemos vender como debiéramos.

¿Qué te ha parecido el papel que están jugando medios de comunicación y redes sociales?

Los medios de comunicación se han posicionado según el perfil de los poderes (derecha o izquierda) a los que están sometidos. En las redes sociales más de lo mismo.

Una mala utilización de estas hace mucho daño. Deberíamos utilizarlas para unir, no para crear división y para informar, y no desinformar. No vale todo.

¿Cuáles son tus mejores recuerdos como futbolista?

La verdad que es que la etapa más bonita que puedo recordar es mi debut en el Sevilla, las victorias conseguidas con cualquiera de los equipos en los que he estado, campos llenos para ver a tu equipo….

Ser joven, haciendo lo que te gusta, viajando por todos los rincones, amigos en muchos sitios… Es algo que se recuerda con mucha nostalgia.

¿Qué diferencia existe entre el fútbol actual y el que tu viviste como jugador?

Hay más profesionalidad en la alimentación, preparación individual, más atletas, más mecanización de los movimientos ofensivos y defensivos… Creo que hay también más corsés, menos improvisación, menos compañerismo en los vestuarios y entre los futbolistas y las familias de estos, menos acercamiento a los aficionados del que había en mi época, no puedes dar un paso o pasarte porque hay algún móvil dispuesto a disparar y, por supuesto, se gana bastante más dinero actualmente comparado con lo poco (excepto los buenos de entonces) con lo que ganábamos los del montón.

¿Cuáles son los jugadores que más te han impresionado?

Laudrup es de los que más de los que me he enfrentado. Después, el que más, aunque no jugué contra él, Maradona.

¿Qué te parece la situación del Recreativo en la presente temporada?

Jodida, creo que se ha tocado fondo. Supongo que todos los que han pasado por su gestión, habrán tenido parte de culpa.

Espero que pueda resurgir en un medio plazo y estar si no en la élite como decano del fútbol español, si en la segunda división.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

La verdad es que bastante buenos. Juegos diarios en la calle, un balón debajo del brazo siempre, veranos calurosos pero superdivertidos y noches veraniegas en la plaza del pueblo con los amigos.

Domingo, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, verte feliz y disfrutando de tu trabajo que es importante. Solo nos queda unas cervecitas en cuanto nos veamos. Un abrazote enorme campeón.