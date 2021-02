Paco Núñez: “Hay que acabar de una vez con la figura del falso autónomo en el periodismo”

Paco Núñez, nuestro entrevistado de hoy, es de esas personas entrañables y buena gente que te encuentras en la vida. Fuimos compañeros de trabajo y aunque me traía loco habitualmente, era una garantía para que el trabajo saliese perfectamente. La verdad es que guardo muy buen recuerdo suyo, por lo que seguimos teniendo contacto y lo noto feliz con su familia y con su trabajo actual. Fue el primero que entrevistó en Huelva a Manuel Carrasco cuando salió de la academia de Operación Triunfo y a pesar de tener su trabajo fuera de nuestra provincia, no se olvida nunca de esta tierra.

Como no podía ser de otra manera, tenía que estar en esta serie de conversaciones en tiempo de pandemia, por lo que me pongo en contacto con él y accede. El resultado es el siguiente:

P- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R- Es lo más duro a lo que nos hemos enfrentado como especie desde la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha sacado a la luz lo más rastrero del ser humano: egoísmo, irresponsabilidad, falta de compromiso, falta sorprendente de empatía, falta de raciocinio… Nunca pensé que habría tanto miserable entre nosotros que no ha perdonado una juerga navideña a sabiendas de que eso podía traer consecuencias letales a sus propios padres y abuelos; que no es capaz de ponerse la mascarilla en una reunión con amigos; que sale a la calle siendo positivo por covid… Nuestros dirigentes han tenido la excusa perfecta para echarnos la culpa a nosotros de su propia incompetencia y de su negligencia, en ocasiones, a la hora de tomar las medidas correctas. Los que tratamos de hacer bien las cosas nos comemos las restricciones por culpa de unos pocos irresponsables, desinformados y/o negacionistas.

P- ¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

R– Resultó muy dificultoso, porque tengo una hija de 5 años y mi mujer y yo teletrabajamos. Puede que haya sido la mayor lección de vida que haya recibido, porque he cultivado la paciencia como nunca pensé que lo haría. Aún así, hubo discusiones y momentos agrios, porque era demasiado roce en un sitio cerrado durante demasiado tiempo. Hicimos lo que muchas familias: cuando iba a tirar la basura, andaba despacio para disfrutar de ese corto paseo al aire libre; algunas veces (pocas) acompañaba a mi mujer en los ejercicios que hacía con videos de Youtube en el salón o en la terraza; jugué todo lo que pude con mi hija Alicia; hice videoconferencias con familiares y amigos; leí y trabajé mucho; vi cine y series; hablé mucho con mi madre, Oliva, que tiene 83 años y es persona de riesgo… Las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo a que este corte en seco de la vida social haya sido menos brusco. El confinamiento también me sirvió para saber quiénes son mis amigos de verdad, los que no fallan ni desaparecen en los momentos duros. Lo mejor que puedo decir es que sigo casado y con trabajo, dos estados que miles de españoles han perdido desgraciadamente.

P- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo de la comunicación?

R- Desde luego, el contacto físico se reducirá. Por ese miedo que tenemos interiorizado desde el 14 de marzo de 2020, habrá menos abrazos, menos toques cariñosos en la cara, menos apretones de manos, menos aglomeraciones… Y, por supuesto, en determinadas circunstancias, llevaremos mascarilla siempre. Psicológicamente, a millones de personas en España creo que les pasará factura esta crisis del coronavirus en forma de ansiedad, problemas de insomnio, depresión, autismo, cerrazón social, etcétera. Ya está ocurriendo, según muchos psicólogos y psiquiatras. Nos volveremos más como los asiáticos, porque este bicho inmundo ha atentado contra algo que pensábamos que era