El acento andaluz como anclaje a una tierra: así es ‘Huelvapedia’

Nació hace un año escaso y ya es toda una referencia en redes sociales. La ‘Huelvapedia’, es la primera enciclopedia de expresiones, palabras y refranes de Huelva.

A día de hoy, ya ronda los 9.200 seguidores en Facebook e Instagram, generando una gran repercusión entre los lectores.

Esta original idea surge de la iniciativa de tres onubenses en el extranjero. Manuel Chaves (Cartaya), María del Mar Zunino (Cartaya) y Anita Seisdedos (Huelva) son los encargados de dar vida a esta enciclopedia, que nació de una manera sencilla fruto de la pasión de tres choqueros por su tierra.

“Surgió a raíz de una publicación que compartí en mi perfil de Facebook. Era una foto donde aparecían palabras como ‘murciégalo’, ‘almóndiga’, ‘abujero’… A partir de ahí la gente comenzó a comentar y a añadir palabras cada vez más nuestras, puramente choqueras”, explica Manuel.

El cartayero también participaba en esos comentarios y se dedicó a definir los conceptos, ya que algunos amigos preguntaban por el significado de éstos. Cuando la publicación llegó a los 500 comentarios, María del Mar dejó caer que había material para hacer una enciclopedia: la ‘Huelvapedia’. Y así nació.

Los cartayeros Manuel y María del Mar han promovido esta idea desde la distancia. Manuel Chaves (30 años) es veterinario y trabaja de inspector en la industria cárnica en Cardiff Gales, (Reino Unido) desde 2018. Por su parte, María del Mar Zunino (28 años años) vive en Dublín (Irlanda) desde 2016 y es Team Leader de equipo de analistas de contenido en una de las redes sociales más conocidas a nivel mundial.

Por su parte, la onubense Anita Seisdedos (29 años) se dedica a la gestión de redes sociales y al diseño y desarrollo de páginas web.

Un trabajo que compaginan, cada uno desde su lugar de residencia, con esta nueva afición de ahondar en el lenguaje coloquial de los onubenses.

Casi un año después y en el marco del Día de Andalucía, charlamos con sus creadores para conocer la evolución de esta singular enciclopedia, que además de mostrar los vocablos más tradicionales de Huelva, saca una sonrisa a quienes se paran a consultarla.

-¿Qué balance hacéis de este primer año al mando de la primera enciclopedia de Huelva?

-Un viernes 5 de junio del año pasado hicimos nuestra primera publicación. Las expectativas eran tener un sitio donde compartir nuestras palabras y expresiones para un público reducido…ahora mismo con nuestros seguidores (o colaboradores como nos gusta llamarlos a nosotros) podemos llenar la mitad del aforo del Nuevo Colombino. Increíble, somos 7.600 en Instagram y 1.600 en Facebook.

-¿Qué relación tenéis actualmente con vuestra comunidad?

-Creo que tenemos una relación muy buena con nuestros colaboradores y colaboradoras en cuanto a lo personal se refiere. Respondemos a todos los mensajes que nos envían con nuestro toque de humor pero siempre desde el respeto.

El nivel de interacciones es bueno y siempre dependiendo del contenido, si es bueno, obviamente tendrá más repercusión y por lo tanto más interacciones.

-¿Desde dónde os siguen?

-Desde todos y cada uno los pueblos de Huelva, la capital por supuesto y también nuestros paisanos que residen en otras partes de España y en el extranjero (Reino Unido, Suiza, Irlanda, Francia, Alemania…).

Siempre tenemos algún mensaje en la bandeja de entrada con alguna palabra nueva o alguna expresión. Es una alegría ver que la gente sigue aportando cosas con ese entusiasmo.

-Entre las expresiones onubenses, ¿Cuál es vuestra favorita? (o favoritas)

-Diría que dependiendo del día hay algunas que te marcan más que otras. Ana tiene una obsesión con trocha/o, María es muy de chinguetazo y yo tengo un “der tirón” en la boca.

-¿Y las temáticas y/o expresiones más populares y que mejor funcionan en redes?

-Tenemos una cita semanal con nuestra gente de Instagram donde hacemos una encuesta normalmente de preguntas aleatorias pero que a veces realizamos sobre una temática concreta. La verdad que tiene mucha participación y creo que nos gusta descubrir también si a la gente le gusta más el puchero con fideos o con arroz entre otras cosas (risas).

Entre las publicaciones creo que las expresiones más comunes son las que más repercusión tienen en nuestros perfiles, por ejemplo “Avíate”, “Mírave”, “Del tirón”, “De locos”…y palabras como “Brahli”, “Lache”, “Flá”…

Creo que el éxito del contenido depende también del trabajo que hay detrás, la definición al final es lo más fiel a la realidad, como si de la RAE se tratara pero con un ramarazo de humor que al final es lo que tenemos aquí en el sur, ese cachondeo innato.

-En redes sociales no solo dais a conocer las palabras curiosas del diccionario choquero, sino las tradiciones de la provincia. Contadme algunos ejemplos.

-Intentamos reflejar tradiciones en nuestras publicaciones a través de los ejemplos de uso de las palabras. Por ejemplo, ir a casa de la abuela a merendar y echar un rato allí en la mesa de camilla con ella mientras te hace preguntas del estilo “¿Has comío?”, ¿Tú no llevas mu poco abrigo?”, “Toma 5 euros pá que te compres un chupachú”…

En lo que a encuestas se refiere hemos tocado la temática de ferias de pueblo (muy importantes), romería, fiestas populares en general.

Pero nos queda mucho por ahondar en esa parte. Poco a poco iremos aumentando el contenido si nuestros trabajos nos lo permiten.

-¿Se hace más fácil la estancia en el extranjero con este pasatiempo? ¿Os sentís así más cerca de vuestra tierra?

–Manuel: Para mí no hay un lugar como Huelva para vivir, y no he estado en muchos sitios a parte de Reino Unido, pero tampoco hace falta ver medio mundo para darse cuenta de que vivimos en el paraíso. Generalmente soy el que dedica más tiempo a la cuenta de Instagram y es verdad que buscando cosas, publicando, contestando mensajes, en definitiva hablando con gente de Huelva, me siento un poco más cerca, pero obviamente no estoy en la Plaza de las Monjas con un botellín en una mano y una hamburguesa en la otra con tó el solano dándome en la cara o en la Sierra dando un paseo en febrero a 18 ºC o viendo una puesta de sol en la playa… paro que lloro (risas).

María del Mar: ¡Sin duda! Este pasatiempo aparte de ser muy divertido nos hace estar bastante más unidos a nuestra tierra y nuestras raíces, y sobre todo con los onubenses, que se implican bastante con todo lo que compartimos.

Y ya no es que esto nos haga ser o no más onubenses. De hecho, somos un grupo de los que pregona el orgullo por nuestra Huelva por donde quiera que vamos, pero sí que ayuda a recordar cosas que por la lejanía terminas olvidando, o incluso cosas que no sabías porque no se usan en tu pueblo.

-¿Qué se os viene a la cabeza (en relación a Huelvapedia: expresiones, frases, etc) en este 28 de febrero?

-En el colegio, coloreando una banderita de Andalucía de papel, pegarla a una pajita con desafíl, salir al patio cogido de la mano de mis compañeros, soltarle la mano, correr a por un cacho de pan con aceite y azúcar y cantar el himno de Andalucía mientras intento seguir comiéndome el cacho de pan (en plan agonía – risas).

Creo que aparte de lo físico, todos nuestros productos, enclaves turísticos… lo que nos identifica es nuestra manera de hablar, nuestras palabras y expresiones.

Cuando en el momento que abres la boca en cualquier rincón de la península te saltan “Tú eres de Andalucía”, se nos escapa esa sonrisa, mezcla de orgullo y preocupación porque seguidamente te llegará alguna petición para contar un chiste o bien seguir hablando, porque a alguna gente le resulta gracioso nuestro acento (no me enfado pero me da coraje cuando pasa esto).

-¿Qué es para vosotros Andalucía y Huelva?

-Andalucía, a nuestro parecer, es el mejor lugar del mundo. Un ejemplo de unión entre provincias y donde tenemos nuestro corazón a pesar de vivir fuera.

Es normal tener nuestras cositas con los miarmas (risas) pero al final veo a las provincias andaluzas como un grupo grande de primos o hermanos. Habrá peleas por quien se va a comer el último helado en casa de abuela o quien va de copiloto cuando vamos de viaje, pero en el fondo nos queremos mucho.

De Huelva todo lo que diga es poco, el hecho de vivir fuera y en un país como Reino Unido, lo primero que te hace ver es la falta de luz solar en estos lares (si es que nos acostumbramos a lo bueno muy rápido).

Yo solo le puedo decir a la gente que está en Huelva y no le parece un paraíso, primero, que se den un paseo por toda la provincia hasta que vean y aprecien donde viven, si no se convencen les cambio el puesto ahora mismo (risas) ya verás como después de un invierno en Cardiff no quieren salir de la ciudad de la luz.

-¿Os gustaría regresar a vuestra tierra?

Manuel: Sólo estoy esperando una oportunidad que me permita estar allí de forma indefinida. Algún trabajo no me vendría mal. Estoy por dejar mi curriculum aquí a ver si alguno de los lectores me ofrece algo (risas).

La verdad es que sería algo increíble encontrar un trabajo e irme a Huelva. Ahora comienzo una nueva andadura aquí en Reino Unido, pero estoy siempre con la maleta medio hecha por si suena la flauta. Por cierto, hablando de flautas, este 28F vamos a dar un concierto de flauta dulce de mano de nuestr@s colaborador@s polifacéticos que además de aportar material para las publicaciones se atreven a quitarle el polvo a ese instrumento y hacer música.

María del Mar: Claro, no solo me gustaría, sino que volveré. Por ahora Irlanda me ofrece muchas cosas que sería difícil tener en España, pero desde que me vine tuve claro que esto es una etapa y que tarde o temprano volvería.

Creo que una vez nacidos en Huelva, es difícil acostumbrarse a vivir sin nuestra luz, paisajes, nuestra gastronomía, y en mi caso, sin mi flecha de El Rompido.