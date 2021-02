Domingo Martín: “En este país saltarse la normativa legal sigue siendo el deporte nacional”

La falta de responsabilidad en ciertos sectores de la sociedad al no respetar las normas que las autoridades promulgan para contener el virus. En este país saltarse la normativa legal sigue siendo el deporte nacional.

¿Qué diferencias ves entre el litoral de Huelva y el del Algarve en cuanto a proyección turística?

Principalmente de infraestructuras. El aeropuerto de Faro es básico para llegar a cualquier punto del Algarve, lo que permite la llegada de importantes flujos turísticos desde los principales países europeos. De esa infraestructura también se beneficia el litoral onubense, aunque se necesita potenciar un receptivo turístico que facilite al turista su llegada a Huelva. Intentos ya hubo de potenciarlo, pero hasta ahora los que se iniciaron no tuvieron éxito. Hasta que aquí no se disponga de un aeropuerto y de una nueva y buena infraestructura ferroviaria el destino turístico onubense no abandonará su estacionalidad.

Aquí tenemos todo para ser punteros, clima, cultura, paisajes y gastronomía son factores espectaculares para atraer importantes flujos turísticos. Solo nos faltan infraestructuras adecuadas. Eso es un clamor. Solo así acabaremos con la estacionalidad, que no se produce en el Algarve. Porque capacidad de plazas hoteleras hay para atender la demanda. Aunque ahora, por la pandemia, el turismo algarvío también acusa la falta de turistas e incluso están cerrando hoteles, algo insólito allí.

¿El deporte, después de tanto tiempo sin público, se está debilitando?

Lo que es evidente es que no es lo mismo. Es un deporte descafeinado, al que le falta la aportación del público, que tanto influye en la consecución de resultados por la motivación que produce en los deportistas y que es más influyente en los deportes individuales. Nunca habíamos vivido esta situación, que es peor en el deporte de base que, además, está siendo más afectado por la suspensión de las competiciones. Aquí si supone un debilitamiento, ya que se frena el desarrollo de la base que tiene que surtir al deporte de élite.

¿Qué te parece el papel que juegan los medios de comunicación y redes sociales en estos momentos de pandemia?

Hay que rebuscar para encontrar una información que no sea tendenciosa. El capital que está detrás de los principales grupos de información trata de influir en la opinión pública y a mí me cuesta ya hasta seguir las tertulias. Casi siempre los mismos tertulianos opinando como expertos en pandemias, aunque sean auténticos analfabetos en la materia, capaces de defender una opinión y la contraria, según la evolución de los acontecimientos. Nada de objetividad y poca crítica constructiva, capaces de ver la paja en ojo ajeno y no apreciar la viga en el propio.

En cuanto a las redes sociales, soy muy cauto con su uso. Son el medio ideal para manipular a la opinión pública y difundir bulos.

¿Qué opinas del papel de los políticos en general en esta crisis sanitaria y económica?

Lamento la falta de unión en esta situación tan excepcional. Sé que es pedir peras a un olmo, pero hay que sumar y aportar soluciones, no poner palos en las ruedas. Sorprende la falta de ética en la mayoría de políticos de esta nueva hornada que ha llegado para dirigir desde la administración local a la nacional. Ante esta pandemia que ha devastado el sistema sanitario del país no pueden primar la economía sobre la salud de la ciudadanía. Es una cuestión de valores. Y no pueden anteponer los intereses de partido sobre el interés general. Así ya no sorprende que hoy algunos pidan lo que en los primeros meses denostaban, contribuyendo de paso a restarles aún más credibilidad.

Así, por ejemplo, me deja perplejo que se confine a todas las provincias andaluzas y se me permita en principio ir a Sierra Nevada a esquiar o a una montería en cualquier lugar de la región. ¿Cazar y esquiar son actividades esenciales? Medidas como esta son difícilmente entendibles para mí, con todo respeto al comité de expertos que asesora a nuestros dirigentes regionales.