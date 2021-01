El Recre ya es el único equipo del grupo que no se ha movido en el mercado invernal

Es la triste realidad de un club maniatado, en este caso, por las malas decisiones de su propietario. La apuesta del Ayuntamiento por los prestamistas que ha degenerado en un embargo judicial de las cuentas del club a favor de Krypteia Capital, viene impidiendo al Recreativo de Huelva tener la liquidez necesaria para recuperar los derechos federativos y poder moverse en el mercado de fichajes de invierno.

De hecho, el Decano ya es el único equipo de su grupo que no ha realizado ninguna operación, si bien, hay otros dos conjuntos que aún no han reforzado sus plantillas. Se trata del Atlético Sanluqueño y el Cádiz B. No obstante, los blanquiverdes han dado de baja a Guille Campos, lo que presagia más movimientos esta misma semana. Y lo mismo ocurre con el filial amarillo, que se ha desprendido de Idrissa.

El próximo rival del Recre se refuerza

Otro filial, Las Palmas Atlético, se ha estrenado incorporando a Siverio. Se trata de un delantero procedente de la cantera del Racing de Santander, si bien, ya ha marcado dos goles con el primer equipo, y que firmó 40 dianas con el Rayo Cantabria. Si no hay problemas de última hora, jugará este domingo contra el Recre.

El Algeciras, primer clasificado y último verdugo del Recre, también es líder en fichajes. Esta semana ha cerrado su cuarto refuerzo. Se trata del centrocampista Álex Barrera (29 años) que proviene del Atlético Baleares. Es un jugador con experiencia en Primera y Segunda División tras militar en el Sporting y Zaragoza, entre otros.

Un internacional sub-20 para la Balona

Coliderando el mercado, también con cuatro fichajes, se sitúa la Balompédica Linense, que ha cerrado la contratación del lateral diestro Óscar Arroyo (26 años) procedente del Izarra. Fue canterano del Espanyol, Real Madrid, Valladolid y Valencia, e internacional sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20. Y suma 144 partidos en Segunda B.

El Tamaraceite, que hasta la fecha no se había movido, ha realizados dos incorporaciones: el mediapunta Lucas Acosta (20 años), procedente del Atlético Paso; y el delantero Ismael Fagir (22 años), de la cantera de Las Palmas. Quien sigue fichando es el Marino, que ha reforzado su ataque con el ariete colombiano Rodrigo Rivas, traspasado desde el CD El Ejido.

-EL MERCADO DE INVIERNO EN EL GRUPO DEL RECREATIVO