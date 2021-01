Cómo puedes depurar tu organismo después de las Navidades

Las Navidades son una época del año en la que, prácticamente de forma obligatoria, nos excedemos en cuestión de comida y bebida mucho más que durante cualquier otra temporada. A pesar de que este año no han sido unas navidades al uso, en las que no nos hemos podido reunir muchas personas alrededor de una mesa, estamos seguros de que eso no nos ha impedido comer y beber como el resto de los años anteriores.

Si a esto le sumamos los casi 6 días oficiales de celebraciones de Navidad como Nochebuena o Fin de Año, lo más probable es que lleguemos a la segunda semana de enero muy hinchados y sobrepasados de comida.

A pesar de que cada año sabemos que se repite la misma dinámica, lo cierto es que estas fechas navideñas son para disfrutar, aunque este año haya habido que hacerlo en grupos reducidos. Sin embargo, lo que sí está en nuestra mano es decidir cómo vamos a vivir a partir del día 7 de enero.

A partir de este día, por suerte, podemos acceder a diferentes recomendaciones para intentar depurar un poco nuestro organismo después de tantos excesos y volver a la normalidad. Por eso, en el día de hoy vamos a recomendaros ciertas bebidas, tratamientos, alimentos y hábitos que nos ayudarán a depurar nuestro organismo manteniendo un estilo de vida saludable para el cuerpo.

Kits Detox: cómo ayudar a la eliminación de líquidos

Una de las demandas más comunes después de Navidad es eliminar toda esa hinchazón provocada por los líquidos que vamos acumulando durante casi todo el mes de diciembre. Para eliminar esa retención de líquidos y sentirnos más ligeros, una buena recomendación es acudir a un Kit terapia Detox Heel, que nos ayudará a regular nuestro organismo, a limpiar nuestras vías urinarias y a ayudar en su labor depurativa a órganos como el hígado o los riñones.

Una solución práctica y fiable que nos puede ayudar a depurarnos de dentro a fuera después de estas navidades.

Agua e infusiones: la base de cualquier detox

Quizás la mayoría de las personas ya sepan que los líquidos naturales son básicos para depurar nuestro organismo. El agua y las infusiones naturales de té o cualquier otra hierba medicinal son estupendas opciones para conseguir mantenernos hidratados y, al mismo tiempo, depurar nuestro organismo.

Una buena opción es conseguir una botella de cristal o plástico reutilizable que podamos ir rellenando a cualquier hora. Esto nos permitirá acordarnos de beber y, con su acción diurética, limpiaremos nuestro sistema digestivo y nos sentiremos menos hinchados.

Del mismo modo, si el agua no os motiva demasiado debido a que no tiene sabor, siempre podéis acudir a alguna infusión con acción diurética, como el té verde o el té rojo, o alguna otra como la infusión de hinojo, que será ideal para mantener a raya los gases.

Alimentación saludable y depurativa

Otro de los puntos más interesantes para hacer un detox en nuestro cuerpo es la alimentación. Nos da la base para sentirnos activos y, al mismo tiempo, cuida de nuestro organismo dándole aquello que necesita para depurarse.

En este sentido, la mejor opción es seguir una dieta con un alto porcentaje de alimentos de origen vegetal y alto contenido en fibra: verduras como la espinaca o la rúcula que ayudan a limpiar nuestro estómago, frutas como la pera o la uva, que además aportan vitaminas y antioxidantes y hortalizas como la zanahoria, la cebolla o el apio que también son depurativas y altamente diuréticas.

De igual modo, también os recomendamos que incluyáis en vuestras comidas hierbas aromáticas como la albahaca o raíces como el jengibre que, además de aportar sabor, también nos ayudarán a evitar la retención de líquidos.

Todo esto, acompañando siempre a los alimentos que escojamos con cocciones y elaboraciones sencillas y evitando grandes cantidades de grasa. Es el momento de cocinar al vapor, al horno o a la plancha, encontrando nuevas formas de darle sabor a los alimentos sin perder la parte sana y depurativa de la cocina.

Otros consejos depurativos

Si queremos depurar nuestro organismo después de navidad, está claro que debemos hacer mucho más que volver a la comida sana y priorizar las bebidas como el agua. Es importante también que practiquemos algún tipo de deporte, ya sea baile, ciclismo, ir al gimnasio o salir a correr. Esto nos ayudará a eliminar toxinas por sudoración lo que, sin duda, contribuirá al efecto detox que buscamos después de las fiestas navideñas.

Por otra parte, es indispensable también cuidar nuestras horas de sueño, ya que es una forma reparadora de cuidar nuestro organismo y darle su tiempo de recuperación. Para que el sueño tenga sus máximos efectos depurativos es necesario intentar repetir una rutina de horarios y no cenar abundantemente.