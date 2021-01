Dulfi Doulfikar: “Quiero exponer mis fotos de la ‘saca de las yeguas’ en Dubai y Bahrain”

Abdellah Doulfikar aunque se le conoce en Huelva por Dulfi Doulfikar, nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia es un empresario del mundo de la fotografía que regenta además un establecimiento de regalos personalizados y copistería en la calle Marina de la capital, precisamente en el lugar donde nació en 1983 el diario Huelva Información.

Dulfi es un marroquí, muy entrañable, querido por todos los que lo conocemos, persona inquieta, trabajador, con iniciativas, emprendedor, solidario y fundamentalmente muy buena persona.

¿Dulfi, que opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Estamos viviendo una situación muy complicada no sólo en Huelva, sino en todo el mundo y en todos los niveles económico social y político … La situación ha demostrado que necesitamos más inversión en la medicina.

¿Qué hiciste durante el estado de alarma?

Durante la confinamiento he trabajado como voluntario con la Fundación Cepaim. Mi labor era repartir alimentos, pack de higiene (gel, mascarilla. guantes…) para las personas que más lo necesitaban. También he impartido cursos de autoempleo on-line para las temporeras de contratación en origen de la empresa AgroMartín, de Lepe. La verdad es que nunca me sentí aburrido en el confinamiento pues he pasado mucho tiempo haciendo lo que más me gusta fotografiar, y como resultado, una de mis imágenes realizadas en el estado de alarma, ha sido seleccionada junto con las 40 mejores fotos del Covid19 y además ha sido expuesta, lo cual me ha llenado de alegría.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

Pienso que vamos a volver poquito a poco a la normalidad. Los viajes internacionales necesitarán más tiempo para volver como antes y esto afecta al turismo y a su vez a las pequeñas empresas. Muchas tiendas han cerrado sus puertas, en cambio el negocio online ha crecido. De tal manera, también algunas empresas relacionadas con este tipo de negocio ha aumentado su trabajo, como las de transporte. Pero desde luego es el momento del negocio online.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Tengo varios proyectos: Exponer mis fotos de la saca de las Yeguas en Dubai y Bahrain, estos dos pueblos aman al caballo. Mi idea es llevarlas y dar a conocer esta tradición onubense y fomentar el turismo en Huelva y a lo mejor traer inversiones también, ¿por qué no?. También quiero viajar a Africa para preparar un tema fotográfico sobre la mujer africana y su desarrollo. El futuro es África. De igual manera pretendo hacer un libro fotográfico con las imágenes que ya he hecho sobre el Sahara con el título “Sahara, el paraíso”, en el cual presento una visión diferente.